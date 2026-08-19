Xsolla Partner Networkتوسع شراكاتها مع المبدعين المعتمدين وتوحد إدارة الحملات قبل انطلاق معرض gamescom 2026

--(BUSINESS WIRE)--لوس أنجلوساليوم، أعلنت Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو، عن توسيع شبكة الشركاء Xsolla Partner Network قبل معرض gamescom 2026 المقام في كولونيا، مما يمنح مطوري الألعاب طريقة أبسط وأكثر موثوقية لتنمية ألعابهم من خلال المبدعين ومنشئي المحتوى. لقد أصبحت منصة المبدعين الآن موجودة داخل حساب Xsolla Publisher Account، حيث يدير المطورون أعمالهم بالفعل، مع عملية إعداد المبدعين الموثقة وسير عمل الحملات الموحد والمعاد تصميمه بشكل جديد. وستتوفر قريبًا حملات برسوم ثابتة، وخيار دفع مضمون جديد إلى جانب مشاركة الإيرادات، وتوصيات للمبدعين تعتمد على البيانات.

توفر شبكة Xsolla Partner Network للمطورين مكانًا موحدًا لإطلاق حملات المبدعين وإدارتها وتتبعها وإعداد التقارير عنها، بينما تتولى Xsolla المدفوعات والمكافآت والضرائب والامتثال.

لا احتمالات ولا تخمينات، مع مبدعين موثوق بهم. يعني التدقيق الآلي لمكافحة الاحتيال والتحقق من الهوية عند الدفع أن المطورين يتعاونون مع مبدعين حقيقيين وموثقين، وأن الحملات تصل إلى جماهير حقيقية.

يعني التدقيق الآلي لمكافحة الاحتيال والتحقق من الهوية عند الدفع أن المطورين يتعاونون مع مبدعين حقيقيين وموثقين، وأن الحملات تصل إلى جماهير حقيقية. يتوفر قريبًا: نظام حملات موحد. ستتم إعادة تصميم إدارة الحملات وتوحيدها، بحيث تعمل الحملات الرئيسية لألعاب الفيديو وحملات تقاسم الإيرادات من خلال سير عمل واحد. وسيقوم المطورون بإطلاق جميع أنشطة المبدعين وإدارتها من مكان واحد، مع إمكانية تتبع كل نقرة وعملية بيع ودولار تحققه الحملة.

ستتم إعادة تصميم إدارة الحملات وتوحيدها، بحيث تعمل الحملات الرئيسية لألعاب الفيديو وحملات تقاسم الإيرادات من خلال سير عمل واحد. وسيقوم المطورون بإطلاق جميع أنشطة المبدعين وإدارتها من مكان واحد، مع إمكانية تتبع كل نقرة وعملية بيع ودولار تحققه الحملة. يتوفر قريبًا: حملات برسوم ثابتة. ستنضم حملات الرسوم الثابتة قريبًا إلى حملات تقاسم الإيرادات، ما يضع بين أيدي المطورين طريقة جديدة لجذب المبدعين الذين يرغبون في الحصول على دفعة مضمونة بدلاً من الدفعة القائمة على النسبة المئوية، ويساعد في الحفاظ على استثمار المبدعين طوال مدة الحملة.

ستنضم حملات الرسوم الثابتة قريبًا إلى حملات تقاسم الإيرادات، ما يضع بين أيدي المطورين طريقة جديدة لجذب المبدعين الذين يرغبون في الحصول على دفعة مضمونة بدلاً من الدفعة القائمة على النسبة المئوية، ويساعد في الحفاظ على استثمار المبدعين طوال مدة الحملة. موطن واحد للمبدعين. يدير المبدعون الآن أعمالهم بالكامل من خلال حساب أعمال خاص بهم على موقع Xsolla.com، على نحو يشمل: الحملات، والأرباح، والمدفوعات، وواجهات المتاجر، وأدوات البث المباشر بما في ذلك التنبيهات، والتراكبات، وبرامج الدردشة الآلية، والأدوات المصغّرة، والإكراميات. ولا مساس بالأدوات التي يعتمد عليها المبدعون، وستظل متاجرهم في المكان نفسه الذي يتسوق فيه معجبوهم بالفعل. إن ما تغير هو أن كل شيء أصبح الآن موجودًا في مكان واحد، على نفس المنصة التي يستخدمها شركاء النشر بالفعل.

قال Chris Hewish، رئيس شركة Xsolla: "لقد تغيرت طريقة اكتشاف اللاعبين للألعاب إلى الأبد. لأنهم أصبحوا يلتقون بما ينال إعجابهم من ألعاب جديدة من خلال الأشخاص الذين يشاهدونهم ويثقون بهم، وليس من خلال الإعلانات التي يتخطونها فلا تحظى حقًا بمشاهداتهم، وهذا يضع المبدعين في صميم كيفية نمو كل لعبة من هنا.

لكن المشكلة هي أن معظم الاستوديوهات لم تصمم بحيث تعمل على هذا النحو؛ فليس لديها قسم تسويق خاص بالمبدعين. لديها في حقيقة الأمر شخص واحد، وميزانية محددة، وليس لديها وقت للتحقق من مئات القنوات أو متابعة المدفوعات في عشرات البلدان. وهذه هي الفجوة التي تسدها شبكة Partner Network. سيتم التحقق من كل مبدع ومنشئ محتوى، وإدارة كل حملة من خلال سير عمل واحد، والتعامل مع كل عملية دفع، وكل ذلك داخل الحساب الذي يستخدمه المطورون بالفعل لتشغيل اللعبة. لقد أصبح بإمكان شخص واحد الآن إدارة برنامج للمبدعين كان يتطلب في السابق فريقاً كاملاً، وهذا يغير معايير المنافسة تمامًا."

يمكن للمطورين معرفة المزيد عن شبكة Xsolla Partner Network على xsolla.com/partner-network. يمكن للمبدعين البدء عبر xsolla.com/for/creators.

نبذة عنXsolla

Xsollaهي شركة تجارة عالمية تقوم بعمل وتوفير كل ما يحتاج إليه المطورون لإطلاق ألعاب الفيديو وتنميتها وتحقيق الربح منها. وتتخذ الشركة من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، وتدعم الاستوديوهات من كل الأحجام، من الاستوديوهات المستقلة إلى استوديوهات الشركات الكبرى المنتجة للألعاب الضخمة (AAA)، وذلك من خلال حلول تشمل التجارة المباشرة الموجهة إلى المستهلكين، والمدفوعات الذكية، وحقوق الملكية الفكرية القائمة على الترفيه، ومنتجات تفاعل اللاعبين. وتساعد Xsolla المطورين في تمويل ألعابهم وتوزيعها وتسويقها وتحقيق الربح منها على نطاق واسع. وتحظى Xsolla بثقة أكثر من 70% من أفضل 100 لعبة من حيث الإيرادات، وتعمل كتاجر مسجل في أكثر من 200 منطقة جغرافية مع إمكانية الوصول إلى أكثر من ألف طريقة دفع محلية في جميع أنحاء العالم. وانطلاقًا من إيمان راسخ بمستقبل الألعاب، فإن شركة Xsolla عازمة على الجمع بين الفرص وإطلاق العنان للنمو للمبدعين في كل مكان.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة xsolla.com

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