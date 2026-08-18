BeOne Medicines, BeOne Care Foundation et The Max Foundation renouvellent leur partenariat afin d’élargir l’accès au BRUKINSA® pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique dans les pays à faibles et moyens revenus

SAN CARLOS, Californie et SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--BeOne Medicines Ltd. (« BeOne ») (Nasdaq : ONC ; HKEX : 06160 ; SSE : 688235), une société internationale spécialisée en oncologie, en collaboration avec la BeOne Care Foundation, une fondation caritative à but non lucratif, et The Max Foundation, une organisation mondiale de premier plan à but non lucratif dans le domaine de la santé, ont annoncé aujourd’hui le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2028 afin d’élargir l’accès au BRUKINSA® (zanubrutinib) pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) dans les pays à faibles et moyens revenus, le programme devant venir en aide à environ 1 000 patients au total.

S’appuyant sur une collaboration lancée en 2023, ce partenariat renouvelé reflète l’engagement commun des deux organisations à améliorer l’accès à des traitements innovants contre le cancer dans les communautés mal desservies. À ce jour, ce partenariat a permis à plus de 300 patients atteints de LLC en Arménie, en Éthiopie et au Népal d’accéder au BRUKINSA, dépassant ainsi la portée initiale du programme d’environ 150 patients et contribuant à offrir un accès à des soins innovants contre le cancer à des patients qui ne disposaient auparavant que d’options thérapeutiques limitées, voire d’aucune.

Cette collaboration associe l’expertise de The Max Foundation dans la mise en œuvre de programmes d’accès aux soins oncologiques aux dons de BRUKINSA de BeOne Medicines et à une subvention d’un million de dollars de la BeOne Care Foundation, destinée à soutenir les soins aux patients, l’engagement des médecins et l’infrastructure opérationnelle au cours des deux prochaines années.

Pat Garcia-Gonzalez, cofondatrice et directrice générale de The Max Foundation, déclare :

« Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration avec BeOne et la BeOne Care Foundation et d’élargir encore plus l’accès à des traitements innovants pour les personnes atteintes de LLC dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. En travaillant main dans la main avec nos médecins partenaires en Arménie, en Éthiopie et au Népal, nous avons pu aider des centaines de patients à accéder à un traitement, permettant ainsi à bon nombre d’entre eux de continuer à subvenir aux besoins de leur famille, de passer du temps avec leurs proches et de participer à la vie de leur communauté. Nous saluons l’engagement commun de BeOne Medicines et de la BeOne Care Foundation à étendre l’accès au traitement de la LLC à davantage de pays, de patients et de familles, apportant ainsi dignité et espoir à ceux qui en ont besoin. »

John V. Oyler, cofondateur, président et directeur général de BeOne Medicines, déclare :

« Depuis le début, notre objectif est de veiller à ce que le lieu de résidence d’une personne ne détermine pas son accès à des soins oncologiques de haute qualité. Le renouvellement de ce partenariat avec The Max Foundation reflète à la fois l’impact que nous avons déjà obtenu ensemble et notre engagement à atteindre un nombre bien plus important de patients qui, sans cela, n’auraient que des options thérapeutiques limitées. »

Christine Riley Miller, présidente de la BeOne Care Foundation, déclare :

« La BeOne Care Foundation a été créée pour contribuer à éliminer les obstacles à l’accès aux soins oncologiques dans les communautés défavorisées. En investissant dans des partenaires tels que The Max Foundation, nous pouvons contribuer à élargir l’accès à des médicaments révolutionnaires et à renforcer les systèmes de soutien dont les patients ont besoin pour obtenir les meilleurs résultats possibles. »

Ce renouvellement vise à étendre l’accès à de nouveaux pays et à venir en aide à 1 000 patients d’ici 2028

Dans le cadre de l’accord renouvelé jusqu’en 2028, le partenariat continuera à soutenir les patients en Arménie, en Éthiopie et au Népal, avec une extension potentielle à d’autres pays, notamment la Côte d’Ivoire, le Malawi, la Mongolie, le Mozambique, le Togo et la Zambie, en fonction de l’état de préparation opérationnelle et de l’évolution des priorités en matière d’accès, permettant ainsi pour la première fois aux patients de ces pays de bénéficier de ce programme.

D’ici 2028, le programme devrait avoir pris en charge environ 1 000 patients au total, démontrant ainsi l’évolutivité du modèle de partenariat et son potentiel à élargir l’accès à des traitements innovants contre le cancer à l’échelle mondiale. Afin d’assurer la continuité des soins, les patients inscrits au programme continueront à recevoir leur traitement au-delà de la durée du partenariat, tant que celui-ci sera médicalement nécessaire.

La LLC est la leucémie la plus courante chez l’adulte ; elle représente environ un tiers des nouveaux cas de leucémie1 et environ 191 000 nouveaux diagnostics2 chaque année dans le monde. Malgré les progrès thérapeutiques, les patients de nombreux pays à faibles et moyens revenus continuent de se heurter à des obstacles importants pour accéder à des traitements innovants contre le cancer.

____________________ 1 Yao Y, Lin X, Li F, Jin J, Wang H. The global burden and attributable risk factors of chronic lymphocytic leukemia in 204 countries and territories from 1990 to 2019: analysis based on the global burden of disease study 2019. Extrait de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35016695/ 2 KOBAYASHI, B. I.; DIAS, L. B.; ACHERMANN, V. C. Chronic Lymphoid Leukemia: a systematic review of its epidemiological, etiological and genetic aspects. Brazilian Journal of Health Review, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 23045–23050, 2023. DOI:10.34119/bjhrv6n5-325. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63427. Acesso em: 21 may. 2026. Expand

À propos de BeOne Medicines

BeOne Medicines est une société internationale spécialisée en oncologie qui découvre et développe des traitements innovants pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. Avec un portefeuille couvrant l’hématologie et les tumeurs solides, BeOne accélère le développement de son pipeline diversifié de thérapies novatrices grâce à ses capacités internes et à ses collaborations. La société dispose d’une équipe mondiale en pleine expansion, présente sur six continents, animée par l’excellence scientifique et une rapidité exceptionnelle afin d’atteindre plus de patients que jamais.

Pour en savoir plus sur BeOne, retrouvez-nous sur www.beonemedicines.com, et suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

À propos de la BeOne Care Foundation

La BeOne Care Foundation est une organisation caritative indépendante à but non lucratif créée par BeOne Medicines afin de contribuer à éliminer les obstacles à l’accès aux soins oncologiques dans les communautés défavorisées du monde entier. Grâce à des subventions et à des partenariats stratégiques, la fondation soutient des programmes visant à élargir l’accès aux traitements innovants contre le cancer, à renforcer les capacités locales en matière de soins de santé et à améliorer les résultats thérapeutiques des patients dans les régions où l’accès aux soins reste limité.

À propos de The Max Foundation

The Max Foundation est une organisation mondiale à but non lucratif de premier plan dans le domaine de la santé, qui se consacre à l’accélération de l’équité en matière de santé. Depuis 28 ans, Max est à l’origine de solutions pratiques, évolutives et de haute qualité visant à apporter des traitements vitaux et des soins de santé centrés sur le patient à plus de 100 000 personnes atteintes de cancer ou d’une maladie grave dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Max croit en un monde où tout le monde a accès à des médicaments à fort impact, où la géographie n’est pas une fatalité et où chacun peut aspirer à la santé avec dignité et espoir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.themaxfoundation.org.

À propos de BRUKINSA® (zanubrutinib)

BRUKINSA est un inhibiteur de nouvelle génération de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), conçu pour assurer une inhibition complète et durable de la BTK, grâce à une pharmacocinétique optimisée, notamment en termes de biodisponibilité, de demi-vie et de sélectivité, ce qui se traduit par une couverture constante de la cible dans les tissus concernés par la maladie.

BRUKINSA est un inhibiteur de BTK servant de traitement de base ; il est le premier et le seul à avoir démontré une supériorité en termes de survie sans progression par rapport à un autre inhibiteur de BTK dans une étude de phase III, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d’efficacité au sein de cette classe de médicaments. Bénéficiant de l’indication la plus large au monde, il est également le seul inhibiteur de BTK à offrir la possibilité d’une prise une ou deux fois par jour, ce qui favorise un traitement individualisé.

Le programme mondial de développement clinique de BRUKINSA porte sur plus de 8 000 patients répartis dans plus de 45 essais cliniques menés dans plus de 30 pays et régions. Autorisé dans plus de 80 marchés, BRUKINSA a été utilisé pour traiter plus de 300 000 patients à travers le monde, ce qui témoigne de son rôle en pleine expansion en tant que traitement de référence pour les hémopathies malignes à cellules B.

Informations importantes relatives à la sécurité de BRUKINSA® (zanubrutinib)

Des effets indésirables graves, y compris des événements mortels, ont été observés avec BRUKINSA, notamment des hémorragies, des infections, des cytopénies, des tumeurs malignes secondaires, des arythmies cardiaques et une hépatotoxicité (y compris une atteinte hépatique d’origine médicamenteuse).

Dans la population de sécurité regroupée (N = 1 729), les effets indésirables les plus fréquents (≥ 30 %), y compris les anomalies biologiques, chez les patients ayant reçu BRUKINSA étaient une diminution du nombre de neutrophiles (51 %), une diminution du nombre de plaquettes (41 %), une infection des voies respiratoires supérieures (38 %), une hémorragie (32 %) et des douleurs musculo-squelettiques (31 %).

Veuillez consulter l’intégralité des informations de prescription aux États-Unis, y compris les informations destinées aux patients aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d’autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant l’impact attendu, la portée et l’extension potentielle du partenariat entre BeOne Medicines, la BeOne Care Foundation et The Max Foundation ; le nombre prévu de patients pris en charge ; ainsi que les projets, engagements, aspirations et objectifs de BeOne liés à l’élargissement de l’accès aux traitements anticancéreux à l’échelle mondiale.

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment la capacité de BeOne à démontrer l’efficacité et la sécurité de ses médicaments ; les mesures prises par les autorités réglementaires ; la disponibilité de l’approvisionnement en produits ; la dépendance vis-à-vis de tiers ; et d’autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par BeOne auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de sa publication, et BeOne Medicines n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.