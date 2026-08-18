-

莱特波特与意法半导体合作验证新一代UWB技术

莱特波特IQgig-UWB+™测试系统完成意法半导体ST64UWB芯片系列的物理层合规性与性能验证，适配全新IEEE 802.15.4ab标准

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 莱特波特(LitePoint)今日正式宣布，已采用旗下新一代超宽带（UWB）测试系统IQgig-UWB+™，成功完成意法半导体（STMicroelectronics）ST64UWB芯片系列的物理层（PHY）性能验证。本次双方联合开展的验证工作确认，意法半导体的该款芯片产品符合IEEE 802.15.4ab草案规范的严格要求，将为UWB领域的技术开发者与生态合作伙伴筑牢信心，助力其加速推进新一代UWB产品的研发落地。

本次完成验证的ST64UWB芯片组系列，基于已应用于免持式数字车钥匙的UWB技术。全新IEEE 802.15.4ab修订标准通过多毫秒测距（MMS）与窄带辅助（NBA）技术，进一步拓展了UWB的覆盖范围与测距精度，同时还强化了雷达感知类场景的支撑能力，例如欧洲新车安全评鉴协会（Euro NCAP）重点推荐的车内儿童遗留检测功能，便可依托该技术实现更可靠的落地应用。

当前全球硅芯片厂商正加速推出符合标准的UWB芯片组，与标准对齐的测试验证已成为保障产品互操作性与实际场景表现的核心环节。莱特波特IQgig-UWB+测试系统恰好能够匹配这一行业需求，针对ST64UWB系列设备的测距精度、信号完整性与无线射频性能进行了验证，覆盖汽车、消费电子、工业等多元应用场景。

莱特波特市场副总裁Adam Smith表示：“随着UWB技术向着更远覆盖范围、更高测距精度、全新感知能力的方向演进，芯片厂商需要能与标准迭代速度同频的测试合作伙伴。我们与意法半导体的本次合作，充分展现了当前市场所需的全面的测试覆盖能力，我们十分荣幸能够助力这一新一代UWB硅芯片以更高可靠性推向市场。”

意法半导体测距与连接事业部总经理Rias Al-Kadi指出：“要将业内首款专为IEEE 802.15.4ab标准打造的ST64UWB系列芯片推向市场，我们需要拥有与意法半导体同等标准理解深度的测试伙伴。莱特波特的技术积累与IQgig-UWB+测试系统，让我们能够快速、全面地完成芯片物理层性能验证，帮助意法半导体率先为客户推出可直接用于产品搭建的成熟解决方案。”

本次合作充分彰显了两家企业为UWB生态带来的互补优势：意法半导体在拓展UWB覆盖范围与感知能力的芯片领域拥有行业领先地位，而莱特波特则在行业赖以验证性能的测试基础设施领域深耕多年，双方的技术叠加，将为芯片集成商、模组制造商与设备原始品牌厂商提供一套经过验证、完全符合标准的可靠开发基础。

关于莱特波特（LitePoint）

莱特波特专注于为全球最具创新力的无线设备制造商打造无线测试解决方案与相关服务，助力其保障产品性能，满足当下消费者的严苛使用需求。作为无线测试领域的前沿创新者，莱特波特的产品开箱即可支持全球应用最广泛的主流无线芯片组测试，合作伙伴覆盖全球头部智能手机、平板电脑、个人电脑、无线接入点与芯片组厂商。公司总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，在全球多地设有办公机构，是全球领先的自动测试设备与工业自动化解决方案提供商泰瑞达（Teradyne，纳斯达克代码：TER）的全资子公司。访问泰瑞达官方网站可了解更多相关信息：Teradyne。Teradyne®是泰瑞达公司在美国及其他国家的注册商标。

Contacts

Amy McAndrews
企业事务副总裁
泰瑞达公司
联系电话：+1 (978) 370-3945
联系邮箱：investor.relations@teradyne.com

Industry:

LitePoint

NASDAQ:TER
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Amy McAndrews
企业事务副总裁
泰瑞达公司
联系电话：+1 (978) 370-3945
联系邮箱：investor.relations@teradyne.com

More News From LitePoint

LitePoint与联发科技携手加速 “超高可靠性” 无线连接新时代

美国加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球无线测试解决方案提供商LitePoint宣布，与联发科技携手开发Wi-Fi 8技术测试方案。此次合作将协助产品开发商加速Wi-Fi 8产品的设计验证与量产，聚焦Wi-Fi 8“超高可靠性” 特性，确保新一代无线芯片在极限通道环境下仍能提供低延迟的连接品质，满足严苛的应用需求同时支持新的人工智能应用场景。 在过去25年中，Wi-Fi技术主要关注传输速度和用户体验。然而，随着基于IEEE 802.11bn标准的Wi-Fi 8问世，技术方向转向提升可靠性与终端用户体验。Wi-Fi 8引入动态资源分配、进阶编码技术与接入点协调机制等关键创新，通过即时感知网络环境并调整资源配置，优化连接品质。 通过这项战略合作，LitePoint与联发科技将携手推动Wi-Fi 8技术的普及，助力产业迈入更高可靠性无线连接时代。合作内容不仅涵盖测试解决方案，更将促进生态系统建设，为消费者带来更稳定、高速的无线体验。 LitePoint营销副总裁Adam Smith表示： “LitePoint持续引领Wi-Fi产品测试创新，此次与联发科技...

LitePoint携手研华打造新一代工业级无线连网技术

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球无线测试解决方案先进供应商LitePoint今日宣布，与全球AIoT边缘运算平台及解决方案先进厂商研华科技携手合作，共同开发新一代工业级Wi-Fi 7模块。 此次合作充分运用LitePoint先进的IQxel-MX测试平台，助力研华实现高效验证与自动化测试，确保模组具备稳定可靠的无线连接性能，加速推进边缘AI、自主型机器人、智能制造及智能联网（AIoT）等领域的部署进程。 随着AIoT与数字产业的持续升级转型，稳定且高速的无线连接已成为基础设施的关键要素。 最新世代Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）标准具备更高的传输速率、更低的延迟及更高效的频谱利用能力，正逐步成为取代有线连接的可行方案。 研华此次与LitePoint合作，引入高精度、全自动化的射频测试验证流程，确保Wi-Fi 7模块在严苛的工业环境中仍能保持卓越性能，满足实时高速应用的严格需求。 LitePoint市场副总裁Adam Smith表示： 「LitePoint致力于提供可扩展且全自动的无线测试方案。 很荣幸能与研华合作，确保其Wi-Fi...

LitePoint、Metanoia与Pegatron 5G携手展示先进Open RAN解决方案

台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 无线测试解决方案的先进提供商LitePoint、赋能5G开放无线接入网（O-RAN）的半导体SoC解决方案提供商Metanoia Communications Inc.（以下简称“Metanoia”），以及Pegatron 5G——著名的O-RAN合规产品及端到端5G网络技术提供商，在2024年台北Open RAN峰会上首次联合展示了针对O-RAN部署的前沿解决方案。这标志着三家公司合作的重大里程碑，突显了它们在推动5G技术和Open RAN应用方面的共同努力。 LitePoint展示了其IQFR1-RU测试平台，演示 集成Metanoia的Open-Radio-Unit（O-RU）芯片的Pegatron 5G PR1450系列O-RU的验证测试。此外，LitePoint还展示了其IQfact5G自动化工具，用于在IQFR1-RU上进行全面的3GPP TS 38.141发射机和接收机测试。此次展示强调了这些技术之间的无缝互操作性，这对于确保5G网络的性能和可靠性至关重要。 Metanoia的首席执行官兼董事长Stewart...
Back to Newsroom