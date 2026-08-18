Gulf Hotels Group étend son empreinte en Afrique de l’Est avec la signature d’un accord phare, renforçant son engagement dans le secteur de l’hospitalité

MANAMA, Bahreïn--(BUSINESS WIRE)--Gulf Hotels Group (GHG), principale société de gestion hôtelière et de services de l'hospitalité à Bahreïn, a officiellement signé un protocole d'accord (MOU) avec Silva Gigiri Ltd pour développer le Silva Gigiri Hotel & Residence, un projet résidentiel et hôtelier de marque à Nairobi, au Kenya. Cet accord stratégique marque une étape clé dans la stratégie d'expansion internationale à long terme du Gulf Hotels Group, et constitue le deuxième contrat de gestion hôtelière signé par GHG en Afrique de l’Est, après le succès d’Ocean Paradise Resort à Zanzibar, première propriété du groupe GHG dans la région.

Situé sur le prestigieux Croissant des Nations Unies à Gigiri, au cœur du principal quartier diplomatique de Nairobi, le projet d’envergure, représentant un investissement de 30 millions de dollars, réunira un hôtel de luxe, ainsi que des résidences de marque exclusives, complétés par un concept de haute gastronomie de classe mondiale et des spas de luxe, développés en partenariat avec un opérateur international de renom. Bénéficiant d’un emplacement privilégié à proximité immédiate du Bureau des Nations Unies à Nairobi, ainsi que de nombreuses ambassades et organisations internationales, le projet est conçu comme une destination d’exception, pour répondre aux attentes d’une clientèle internationale exigeante, composée notamment de diplomates, d'expatriés, de dirigeants d'entreprise, ainsi que de voyageurs aisés, à la recherche d'un hébergement haut de gamme, associant confort et un mode de vie axé sur le bien-être.

Suite à la formalisation du protocole d'accord, les deux organisations engagent désormais la prochaine phase du projet, visant à établir une affiliation avec une marque hôtelière de stature mondiale et à finaliser les accords définitifs relatifs à la gestion de l’établissement et à son régime de franchise.

Ahmed Janahi, directeur général du Gulf Hotels Group, a commenté : « La signature de ce protocole d'accord marque une étape significative dans la stratégie d’expansion du Gulf Hotels Group, qui vise à renforcer son empreinte sur les marchés hôteliers à fort potentiel à travers l'Afrique. Le Kenya s’impose comme l'un des marchés hôteliers les plus prometteurs de la région, bénéficiant de fondamentaux économiques solides, d’une connectivité internationale croissante, et d'une demande soutenue pour de nouveaux établissements hôteliers de qualité. Dans ce contexte, nous sommes fiers de nous associer à Silva Gigiri Ltd pour donner vie à un projet hôtelier et résidentiel de marque, alliant les meilleurs standards internationaux avec l’excellence opérationnelle, l’innovation dans l’expérience client, et orienté vers la création de valeur durable. Ce projet sera réalisé selon un modèle opérationnel reposant sur un opérateur tiers, renforçant la stratégie de croissance asset-light de GHG, et permettant au Groupe d’accélérer le déploiement de sa plateforme hôtelière à travers le continent. »

Bishar Mohamed Muhamed, directeur général de Silva Gigiri Ltd, a déclaré : « La conclusion de cet accord stratégique marque une étape fondatrice vers la concrétisation de notre vision à long terme pour Silva Gigiri Hotel & Residence, idéalement situé au cœur de l'un des quartiers diplomatiques les plus prestigieux de Nairobi. Notre ambition est de créer une destination d’exception, capable de refléter le rôle croissant de la ville en tant que pôle régional pour la diplomatie, les affaires et l’investissement, tout en offrant une valeur durable aux résidents, aux visiteurs et aux parties prenantes. Gulf Hotels Group apporte à ce projet une expertise opérationnelle étendue, des capacités techniques et une approche collaborative, lui permettant de s’imposer comme un partenaire stratégique solide pour nous accompagner dans la prochaine phase du projet. »

Le projet s'appuie sur l’empreinte bien établie de Silva Gigiri Ltd dans le quartier diplomatique, où le groupe opère déjà avec succès une adresse de résidences boutiques de luxe, la GLV Collection. Pour Gulf Hotels Group, cette initiative constitue un pilier central de sa stratégie de croissance 2026–2030, qui vise à accélérer l'expansion de sa plateforme de gestion hôtelière pour compte de tiers dans des marchés à forte croissance en Afrique et dans l'océan Indien, où l’essor des investissements directs étrangers et la croissance soutenue du tourisme stimulent la demande institutionnelle pour des opérateurs hôteliers disposant d’une expertise éprouvée.

La construction du Silva Gigiri Hotel & Residence devrait débuter plus tard dans le mois en cours, avec une ouverture en douceur (soft opening) prévue en 2028. Le complexe à usage mixte comprendra environ 250 unités, proposant des chambres d'hôtel standard, des studios, des résidences d'une ou deux chambres et des penthouses haut de gamme. Cette offre diversifiée a été pensée pour répondre aux exigences modernes des clientèles d’affaires et de loisirs, proposant plusieurs espaces de restauration, des installations dédiées au bien-être et au fitness, ainsi que des espaces de coworking pour les cadres et les professionnels. Le complexe comprendra également un centre de conférences haut de gamme, spécialement aménagé pour accueillir les événements diplomatiques, les rencontres d’affaires et les activités du segment MICE (réunions, voyages de motivation, conférences et événements professionnels). De plus, le projet s'inscrit dans les objectifs de la Vision 2030 du Kenya en matière de développement urbain durable, et vise l’obtention de la certification LEED, en intégrant des pratiques de construction et de conception écoénergétiques.

Source : AETOSWire