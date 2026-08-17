Fairbanks Morse Defense rozpoczyna prace nad wyspecjalizowaną bazą produkcyjną żurawików w Polsce

BELOIT, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Fairbanks Morse Defense (FMD), spółka portfelowa Arcline Investment Management, poinformowała dzisiaj o dokonaniu inwestycji w wysokości 6,98 mln euro w rozbudowę fabryki Vestdavit w Redzikowie (Polska) we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego (PARR). Obiekt posłuży jako globalna specjalistyczna baza produkcyjna żurawików FMD (ang. DMCoE), zapewniająca lokalne wsparcie marynarce NATO i europejskim siłom morskim oraz produkująca zaawansowane systemy niezbędne do wdrażania i odzysku statków autonomicznych oraz pływających z załogą.

Zdjęcie: fabryka Vesdavit w Redzikowie (Polska), zdjęcie udostępnione przez Fairbanks Morse Defense.

Z okazji komunikatu starsze kierownictwo oraz pracownicy FMD mieli przyjemność gościć przedstawicieli PARR oraz urzędników lokalnej i regionalnej administracji podczas ceremonii symbolicznego wbicia łopaty, która odbyła się 13 sierpnia w Redzikowie. PARR zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wspiera regionalne przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Firma FMD poinformowała, że dzięki rozbudowie zakładu roczna produkcja wzrośnie o 80%, co oznacza niemal dwukrotny wzrost łącznych zdolności produkcyjnych FMD w zakresie żurawików i sprzętu do obsługi łodzi. Dodatkowe moce zwiększą zdolności FMD do zapewniania marynarce NATO oraz europejskim siłom morskim najbardziej zaawansowanych systemów obsługi przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

– Rejon Słupska w Polsce był oczywistym wyborem, jeśli chodzi o lokalizację naszej specjalistycznej fabryki żurawików, ze względu na strategiczne położenie, solidną infrastrukturę regionalną i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej – powiedział Rolf Andreas Wigand, dyrektor zarządzający ds. żurawików w FMD. – Inwestycja w wysokości niemal 7 mln euro nie tylko zwiększy zdolności i docelową produkcję, ale także pozwoli rozwinąć europejską autonomię strategiczną. Dzięki wzmocnieniu europejskich przybrzeżnych łańcuchów produkcyjnych i łańcuchów dostaw FMD może zagwarantować, że sojusznicze marynarki będą miały wsparcie w całym cyklu życia wyposażenia na kontynencie, aby mogły realizować coraz bardziej dynamiczne misje na obszarach morskich, o które rywalizują różne podmioty.

Wnosząc bezpośredni wkład w gospodarkę regionu, realizowana przez FMD fabryka DMCoE w ciągu kolejnych trzech lat ma zwiększyć zatrudnienie o 30%. W związku z rozbudową potrzebna będzie specjalistyczna wiedza techniczna, w tym spawaczy, elektryków, techników-hydraulików oraz monterów, a także inżynierów, którzy będą pomagać przy produkcji, konserwacji oraz udzielaniu wsparcia w całym cyklu życia produktów. FMD i Vestdavit aktywnie współpracują z lokalnymi gminami i placówkami edukacyjnymi w celu identyfikacji i rekrutacji miejscowej siły roboczej.

Inwestycja w zakład obejmuje około 5 mln euro na budowę nowych obiektów oraz 1,9 mln euro na wyposażenie produkcyjne i zaplecze testowe. Dzięki rozbudowie przestrzeń produkcyjna wzrośnie z 3000 metrów kwadratowych do 5600 metrów kwadratowych, zapewniając dedykowane hale produkcyjne do wytwarzania stali, obróbki mechanicznej, montażu i testowania żurawików produkowanych przez należące do FMD firmy Vestdavit i Welin Lambie, a także instalacje do montażu hydraulicznego i elektrycznego oraz kabestan. Dodatkowa przestrzeń zakładu umożliwi produkcję nawet 150 żurawików rocznie, a także realizację przyszłych programów produkcyjnych FMD.

Rozbudowa ma zostać ukończona w IV kwartale 2027 roku; dzięki niej zakład zwiększy skalę produkcji i przyspieszy dostawy krytycznego wyposażenia pokładowego w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem ze strony Europy i NATO. Zgodnie z obecnym projektem zakład umożliwia równoległy montaż szeregu żurawików, co przyczynia się do krótszego czasu realizacji. Dodatkowe zdolności w zakresie zaawansowanej obróbki CNC oraz rozwój potencjału testowego jeszcze bardziej wzmocnią jakość wyrobów i efektywność operacyjną fabryki, wnosząc zarazem bezpośredni wkład w rewitalizację zdolności przemysłu obronnego państw NATO.

Ustanowienie zakładu DMCoE w Polsce pozwala wzmocnić pozycję produkcyjną i serwisową FMD w Europie, przyczyniając się do skrócenia czasu realizacji i wsparcia na rzecz europejskich marynarek. Wykorzystując podstawy w postaci precyzji produkcyjnej i specjalistycznej wiedzy projektowej, inwestycja FMD w polską fabrykę zapewni europejskim flotom lokalny dostęp do krytycznego wyposażenia przy wsparciu regionalnych łańcuchów dostaw.

Informacje o Fairbanks Morse Defense (FMD)

Fairbanks Morse Defense (FMD) zajmuje się budową, konserwacją i serwisowaniem najbardziej zaufanych systemów zasilania i napędu do okrętów na świecie. Od niemal stu lat Fairbanks Morse Defense jest jednym z głównych dostawców stale powiększanego wachlarza wiodących technologii morskich, części OEM i usług „pod klucz" na rzecz marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej straży przybrzeżnej, amerykańskiego Dowództwa Transportu Morskiego oraz kanadyjskiej straży przybrzeżnej. FMD jest gotowa, by świadczyć niezwłoczne wsparcie w zakresie systemów napędzających floty wojskowe bez kompromisów pod względem bezpieczeństwa lub jakości. Zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojen, doświadczeni inżynierowie, marynarze i technicy FMD dają wyraz zaangażowania firmy na rzecz wspierania misji i wizji krytycznych operacji morskich na całym świecie, wszędzie i gdy tylko jest to niezbędne. FMD jest spółką portfelową Arcline Investment Management.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.FairbanksMorseDefense.com.

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