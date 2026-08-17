مجموعة فنادق الخليج تعزز حضورها في أفريقيا من خلال اتفاقية لإدارة وتشغيل فندق وشقق فندقية فاخرة في كينيا

--(BUSINESS WIRE)--المنامة، البحرينوقّعت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة بمملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع شركة "سيلفا جيجيري المحدودة" لإدارة وتشغيل مشروع "فندق وسكن سيلفا جيجيري" في العاصمة الكينية نيروبي، في خطوة تُشكل محطة استراتيجية ضمن خطط المجموعة للتوسع الدولي. ويُعد هذا المشروع ثاني عقد لإدارة الفنادق تبرمه المجموعة في منطقة شرق أفريقيا، بعد نجاحها في تشغيل منتجع"أوشن بارادايس"في زنجبار.

ويقع المشروع في شارع United Nations Crescent بمنطقة"جيجيري"،إحدى أبرز المناطق الدبلوماسية في نيروبي، حيث سيضم فندقاً إلى جانب شقق سكنية فاخرة تحمل العلامة التجارية للفندق ضمن برنامج التأجير المشترك .

كما يستفيد المشروع من موقعه الاستراتيجي المجاور لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي وعدد من السفارات والمنظمات الدولية، مما يجعله وجهة متكاملة تلبّي احتياجات الدبلوماسيين والمقيمين الدوليين وكبار التنفيذيين، والمسافرين الباحثين عن تجربة إقامة راقية تجمع بين الضيافة العصرية وأسلوب الحياة الفاخر.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، انتقل الطرفان إلى المرحلة التالية من المشروع، ومن المقرر أن يحمل الفندق والشقق السكنية إحدى العلامات التجارية العالمية المرموقة في قطاع الضيافة الفاخرة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل عقب استكمال اتفاقيات الإدارة النهائية.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج: " يمثل توقيع هذه المذكرة محطةً استراتيجية في تنفيذ خطط المجموعة للتوسع في الأسواق الأفريقية. وتُعد كينيا من أكثر أسواق الضيافة الواعدة في القارة، مستندةً إلى مقومات سياحية وتجارية قوية، والطلب المتزايد على المشاريع الفندقية المتميزة. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى التعاون مع شركة سيلفا جيجيري المحدودة لإدارة وتشغيل فندق وشقق فندقية فاخرة، بما يعكس التزامنا بالتميز التشغيلي وتقديم تجربة استثنائية لضيوفنا وشركائنا في السوق الكينية. ويأتي هذا المشروع امتداداً لخبرات المجموعة في إدارة وتشغيل الفنادق بالشراكة مع علامات فندقية عالمية، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة للنمو القائم على نهج الأصول الخفيفة، المدعوم بتطوير منصتها للتشغيل كطرف ثالث،بما يتيح توسعاً منضبطاً في الأسواق الواعدة في أفريقيا."

من جانبه، قال السيد بشار محمد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة"سيلفا جيجيري المحدودة":"تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة أساسية نحو تحقيق رؤيتنا طويلة الأجل لمشروع "فندق وسكن سيلفا جيجيري" في واحدة من أهم المناطق الدبلوماسية في نيروبي. ونطمح إلى تطوير وجهة تعكس المكانة المتنامية للمدينة كمركز إقليمي للدبلوماسية والأعمال والاستثمار، بالتوازي مع تقديم قيمة مستدامة للمقيمين والنزلاء وجميع شركائنا. وتتمتع مجموعة فنادق الخليج بخبرة تشغيلية واسعة وإمكانات فنية متقدمة، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مثالياً مع انتقال المشروع إلى مراحله التنفيذية المقبلة."

ويستند المشروع إلى الحضور الراسخ لشركة "سيلفا جيجيري المحدودة" في الحي الدبلوماسي، حيث تدير حالياً مجموعة"GLV Collection"من الوحدات السكنية الفاخرة. أما بالنسبة لمجموعة فنادق الخليج، فيُمثل المشروع إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية النمو للمجموعة للفترة 2026–2030،والتي تركز على توسيع منصة إدارة الفنادق بالشراكة مع علامات فندقية عالمية في الأسواق الواعدة مثل أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، مدفوعة بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو المتواصل لقطاع السياحة، وما يصاحبه من طلب متزايد على مشغلي الفنادق ذوي الخبرة والكفاءة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء مشروع "فندق وسكن سيلفا جيجيري" خلال الشهر الجاري، على أن يتم الافتتاح في عام 2028.وسيضم هذا المشروع متعدد الاستخدامات نحو 250 وحدة تشمل غرفاً فندقية، وشققاً سكنية فاخرة بنظام التأجير المشترك. كما سيحتضن المشروع تشكيلة متنوعة من المطاعم والمقاهي،ومرافق متكاملة للصحة واللياقة البدنية،ومساحات عمل تنفيذية مشتركة،إلى جانب مركز مؤتمرات متطور صُمم خصيصاً لاستضافة الفعاليات الدبلوماسية وفعاليات الشركات وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض .

ويتوافق المشروع مع مستهدفات رؤية كينيا 2030 في مجال التنمية الحضرية المستدامة، حيث يسعى للحصول على شهادةLEED العالمية عبر تطبيق أفضل ممارسات البناء والتصميم المستدام والكفاءة البيئية.

* المصدر: "ايتوس واير"