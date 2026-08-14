The Estée Lauder Companies y la University of Leeds se asocian para avanzar en la correspondencia de tonos de piel

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy una colaboración de investigación con la School of Design de la University of Leeds, en el Reino Unido, y la Dra. Kaida Xiao, referente mundial en ciencia del color y percepción visual. A pesar de los importantes avances en innovación dentro de la industria de la belleza, encontrar el tono adecuado de base de maquillaje o corrector sigue siendo una de las principales dificultades para los consumidores.

Al combinar la ciencia avanzada del color con investigaciones sobre cómo los consumidores perciben su propia piel, esta colaboración busca contribuir al desarrollo de productos de lujo y alta gama para la tez, con una mayor precisión en la selección de tonos y fórmulas mejoradas. Los resultados podrían ayudar a establecer nuevos parámetros científicos para evaluar bases de maquillaje, correctores y otros productos para la tez y lograr un aspecto más natural en el día a día.

El proyecto, dirigido por la Dra. Kaida Xiao, profesora de ciencia del color y de la imagen en el Leeds Institute of Textiles and Color (LITAC) de la School of Design de la University of Leeds, emplea métodos psicofísicos avanzados —técnicas que permiten estudiar cómo las personas perciben y detectan diferencias, basadas en la ciencia de la percepción visual— para analizar cómo perciben los matices de color de la piel y detectan diferencias sutiles entre tonos.

La investigación estudia la relación entre la medición científica del color mediante instrumentos y la percepción visual humana de esos mismos colores, especialmente en condiciones de observación de la vida cotidiana. El objetivo es determinar en qué momento las diferencias sutiles de tono resultan perceptibles para los consumidores y cuándo pasan inadvertidas. Estos conocimientos contribuirán a mejorar la evaluación y el desarrollo de productos para la tez, reducir las diferencias entre tonos y lograr resultados de aspecto más natural.

“La innovación transformadora en productos para la tez y cosméticos de color comienza con una comprensión más profunda de cómo los consumidores perciben su propio tono de piel”, afirmó Claude Saliou, vicepresidente sénior de Tecnologías Avanzadas y Ciencias Clínicas y del Consumidor Globales de The Estée Lauder Companies.

“Si bien el tono de la piel puede medirse con una precisión cada vez mayor, comprender cómo los consumidores perciben su tono en situaciones cotidianas sigue siendo un desafío científico complejo. Nuestra colaboración con la University of Leeds, referente mundial en ciencia del color, nos brinda la oportunidad de comprender mejor cómo viven los consumidores el proceso de selección de tonos en la vida real. Estos conocimientos nos permitirán mejorar la precisión de los tonos, desarrollar fórmulas de mayor eficacia que luzcan más naturales y uniformes, y seguir impulsando la innovación en toda nuestra cartera de productos de lujo y alta gama. Esta colaboración nos permite situar la inclusión en el centro de la innovación y crear fórmulas para que cada consumidor encuentre el tono exacto que mejor se adapte a su piel y luzca natural”.

“La percepción del color de la piel es sumamente compleja y está determinada por interacciones sutiles entre múltiples factores”, afirmó la Dra. Kaida Xiao, profesora de ciencia del color y de la imagen de la University of Leeds. “Nos entusiasma colaborar con The Estée Lauder Companies, líder mundial en belleza de alta gama, reconocida por su larga trayectoria en el avance de la ciencia de la piel y su compromiso con la excelencia científica. Esta colaboración reúne la experiencia académica y el liderazgo de la industria para ampliar los conocimientos en esta importante área de la ciencia del color”.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es una de las principales empresas del mundo en la fabricación, comercialización y venta de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y gestiona a nivel mundial marcas de lujo y alta gama. Sus productos se comercializan en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y las marcas del grupo DECIEM, entre ellas The Ordinary y NIOD, además de BALMAIN Beauty.

Con centros de investigación e innovación en todo el mundo, los científicos de The Estée Lauder Companies cuentan con conocimientos multidisciplinarios que abarcan desde la ciencia básica y las tecnologías avanzadas hasta la intersección de la física, la química, la biología y la ingeniería. La empresa cuenta con 75 años de experiencia en formulación y mantiene una estrecha vinculación con la comunidad científica. Sus expertos participan periódicamente en destacados eventos del sector y publican sus investigaciones en revistas científicas con revisión por pares, además de colaborar con científicos, instituciones y entidades académicas de referencia en una amplia variedad de disciplinas. El equipo de investigación e innovación de The Estée Lauder Companies trabaja de forma constante para desarrollar la próxima generación de productos, envases y experiencias de belleza de alta gama, impulsados por la ciencia y capaces de transformar la industria, con una calidad y eficacia excepcionales para consumidores de todo el mundo.

El Reino Unido desempeña un papel importante en esta trayectoria de innovación. La empresa inició sus operaciones allí en 1960, lo que convirtió al Reino Unido en su primer mercado internacional. Actualmente, sus operaciones en el país abarcan oficinas corporativas y de sus marcas, cientos de puntos de venta y una planta de fabricación, Whitman Laboratories Ltd., que este año celebró su 60.º aniversario.

Acerca de la University of Leeds

La University of Leeds es una de las instituciones de educación superior más grandes del Reino Unido, con más de 40 000 estudiantes de alrededor de 140 países. La universidad goza de reconocimiento internacional por la calidad de su enseñanza y su investigación. Es una institución guiada por valores que aprovecha su experiencia en investigación y educación para contribuir a construir un futuro mejor para la humanidad. Para ello, fomenta la colaboración con el objetivo de abordar las desigualdades, generar un impacto positivo en la sociedad e impulsar el cambio. La University of Leeds forma parte del Russell Group de universidades con una fuerte orientación a la investigación y es uno de los principales socios de los institutos Alan Turing, Rosalind Franklin y Royce.

La School of Design se fundó en 1874 y se ha consolidado como una institución de reconocimiento mundial dentro de la University of Leeds. En la actualidad, su trayectoria en ciencia aplicada y creatividad se sustenta en una sólida comunidad de más de 100 académicos e investigadores. Su impacto se ve reforzado por el Leeds Institute of Textiles and Color (LITAC), un instituto de investigación interdisciplinario creado en el seno de la School of Design gracias a una inversión conjunta de 21,1 millones de libras esterlinas de The Clothworkers’ Company y la universidad.

ELC-C

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