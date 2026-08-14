شركة The Estée Lauder Companies وUniversity of Leeds تتعاونان للارتقاء بمستقبل مطابقة درجات ألوان البشرة

--(BUSINESS WIRE)--نيويوركأعلنت اليوم شركة The Estée Lauder Companies Inc.‎ (بورصة نيويورك: EL) عن إطلاق تعاون بحثي مع School of Design في University of Leeds الكائنة في المملكة المتحدة، ومع الدكتور Kaida Xiao، أحد العلماء البارزين المشهورين عالميًا في مجال علم الألوان والإدراك البصري. فعلى الرغم من التقدم الهائل في مجال الابتكار في قطاع التجميل، لا يزال العثور على درجة كريم الأساس أو خافي العيوب المناسبة من أكثر الأمور التي تسبب الإحباط للمستهلكين شيوعًا.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز آليات تطوير منتجات تحسين مظهر البشرة الفاخرة والراقية، من خلال مطابقة أكثر دقة لدرجات الألوان وتركيبات محسّنة، وذلك عن طريق الجمع بين علم الألوان المتقدم والبحوث المتعلقة بكيفية إدراك المستهلكين للون بشرتهم، إذ يمكن أن تسهم النتائج في وضع معايير علمية جديدة لتقييم كريم الأساس وخافي العيوب وغيرهما من منتجات البشرة، بما يتيح الحصول على نتائج تبدو أكثر طبيعية تناسب نمط الحياة اليومية.

يتولى قيادة المشروع الدكتور Kaida Xiao، أستاذ علم الألوان والتصوير في Leeds Institute of Textiles and Color (LITAC) التابع لكلية School of Design في University of Leeds، ويستخدم أساليب نفسية فيزيائية متقدمة، وهي أساليب لدراسة كيفية رؤية الأشخاص للاختلافات وملاحظتهم لها، وتستند إلى علم الإدراك البصري، للتحقيق في كيفية إدراك الأفراد للدرجات اللونية الأساسية واكتشاف الفروق الدقيقة في الألوان.

يسعى البحث إلى تحديد الحالات التي تصبح فيها الفروق الطفيفة في الدرجة اللونية ملحوظة للمستهلكين، والحالات التي لا تكون فيها كذلك، من خلال دراسة العلاقة بين كيفية قياس الأجهزة العلمية للألوان وكيفية إدراك البشر للألوان نفسها بصريًا، ولا سيما في ظروف المشاهدة الواقعية. وستساعد هذه الرؤى على تحسين أساليب تقييم منتجات البشرة وتطويرها، بما يقلل من حالات عدم تطابق الدرجات ويتيح الحصول على نتائج تبدو أكثر طبيعية.

صرح Claude Saliou، نائب الرئيس الأول لقسم التقنيات المتقدمة والعلوم السريرية وعلوم المستهلك العالمية في The Estée Lauder Companies، قائلاً: "إنَّ مهمة تقديم ابتكارات تحويلية في مجال مستحضرات تحسين مظهر البشرة ومستحضرات التجميل الملونة تبدأ بفهم أعمق لكيفية إدراك المستهلكين للون بشرتهم".

"في حين يمكن قياس لون البشرة بدقة متزايدة، يظل فهم كيفية إدراك المستهلكين للون بشرتهم في العالم الواقعي تحديًا علميًا معقدًا، وعن طريق الشراكة مع University of Leeds، الرائدة عالميًا في مجال علم الألوان، تتاح لنا فرصة لفهم كيفية تجربة المستهلكين عند مطابقة الدرجات في العالم الواقعي على نحو أفضل. فهذه الرؤى تساعدنا على تحسين دقة مطابقة الدرجات، وتطوير تركيبات ذات أداء أفضل تبدو أكثر طبيعية واتساقًا، ودعم مواصلة الابتكار عبر محفظتنا من المنتجات الفاخرة والراقية. ومن هذا المنطلق، نجد أنَّ هذه الشراكة تساعدنا على إعمال منهجية الشمولية في صميم الابتكار، من خلال ابتكار تركيبات تتيح لكل مستهلك العثور على الدرجة المطابقة تمامًا للون بشرته، والتمتع بمظهر طبيعي."

صرح الدكتور Kaida Xiao، أستاذ علم الألوان والتصوير في University of Leeds، قائلاً: "إنَّ إدراك لون البشرة عملية معقدة للغاية، تتأثر بتفاعلات دقيقة بين عوامل متعددة". "يسعدنا للغاية التعاون مع The Estée Lauder Companies، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع التجميل الفاخر، والمعروفة بالتزامها الراسخ منذ سنوات طويلة بتطوير علم البشرة وحرصها على التميز العلمي. إذ تجمع هذه الشراكة بين الخبرات الأكاديمية والريادة في قطاع التجميل للارتقاء بمستوى المعرفة في هذا المجال المهم من مجالات علم الألوان."

About The Estée Lauder Companies

تُعد The Estée Lauder Companies Inc.‎ واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر العالية الجودة، هذا إلى جانب توليها مسؤولية الإشراف على العلامات التجارية الفاخرة والفخمة على مستوى العالم. ويجري بيع منتجات الشركة في ما يقرب من 150 بلدًا ومنطقة تحت أسماء العلامات التجارية بما في ذلك: Estée Lauder وAramis وClinique وLab Series وOrigins وM·A·C وLa Mer وBobbi Brown Cosmetics وAveda وJo Malone London وBumble and bumble وDarphin Paris وTOM FORD وSmashbox وAERIN Beauty وLe Labo وEditions de Parfums Frédéric Malle وGLAMGLOW وKILIAN PARIS وToo Faced وDr.Jart+‎، ومجموعة العلامات التجارية DECIEM، بما في ذلك The Ordinary وNIOD وBALMAIN Beauty.

بفضل وجود مراكز للبحث والابتكار على مستوى العالم، يتمتع علماء The Estée Lauder Companies بخبرات متعددة التخصصات تتراوح من العلوم الأساسية والتقنيات المتقدمة وصولاً إلى مجالات تجمع بين الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والهندسة. كما تتمتع الشركة بخبرة ثرية تمتد على مدار 75 عامًا في ابتكار التركيبات، وتتمتع بحضور راسخ في المجتمع العلمي، إذ تشارك بانتظام في أبرز الفعاليات وتنشر أبحاثها في دوريات علمية محكَّمة، إلى جانب شراكاتها مع نخبة من العلماء والمؤسسات والجهات الأكاديمية الرائدة في مجموعة واسعة من القطاعات. إضافة إلى ذلك، يحرص فريق البحث والابتكار في The Estée Lauder Companies باستمرار على تطوير الجيل القادم من منتجات التجميل التحويلية الفاخرة والراقية القائمة على العلم، وعبواتها وتجاربها، بما يوفر جودة وأداءً استثنائيين للمستهلكين على مستوى العالم.

تؤدي المملكة المتحدة دورًا مهمًا في هذا الإرث الابتكاري، فمنذ إطلاق عملياتها عام 1960، كانت المملكة المتحدة أول سوق دولية لشركة The Estée Lauder Companies. واليوم، تمتد عمليات الشركة في المملكة المتحدة لتشمل المكاتب المؤسسية ومكاتب العلامات التجارية، ومئات نقاط البيع، ومنشأة التصنيع، Whitman Laboratories Ltd، التي احتفلت هذا العام بمرور 60 عامًا على تأسيسها.

نبذة عن University of Leeds

تُعدّ University of Leeds واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، إذ تضم أكثر من 40,000 طالب من نحو 140 دولة مختلفة. وتشتهر الجامعة عالميًا بجودة التعليم والبحوث التي تقدمها. كما تُعدّ University of Leeds جامعةً تقوم على مجموعة من القيم، وتسخّر خبراتها الثرية في مجالي البحث والتعليم للإسهام في رسم مستقبل أفضل للبشرية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات للتصدي لأوجه عدم المساواة، وتحقيق أثر مجتمعي إيجابي، ودفع عجلة التغيير. هذا، وتُعدّ الجامعة عضوًا في Russell Group التي تضم جامعات كثيفة النشاط البحثي، كما أنها شريك رئيسي في Alan Turing Institute وRosalind Franklin Institute وRoyce Institute.

تأسست School of Design عام 1874، وتطورت لتصبح مؤسسةً مرموقة عالميًا في University of Leeds. واليوم، يدعم هذا الإرث في مجالَي العلوم التطبيقية والإبداع مجتمعٌ قوي يضم أكثر من 100 أستاذ أكاديمي وزميل بحثي. إضافة إلى ذلك، يترسخ أثرها العميق بصورة أكبر من خلال Leeds Institute of Textiles and Color (LITAC)، وهو معهد بحثي متعدد التخصصات أُنشئ تحت مظلتها بفضل استثمار مشترك كبير بقيمة 21.1 مليون جنيه إسترليني من The Clothworkers’ Company والجامعة.

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