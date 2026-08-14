The Estée Lauder Companies et l'Université de Leeds s'associent pour faire progresser l’avenir de l’appariement des teintes de teint

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La société Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd’hui un partenariat de recherche avec la School of Design de l’Université de Leeds, au Royaume-Uni, ainsi qu’avec le Dr Kaida Xiao, spécialiste de renommée mondiale en science des couleurs et en perception visuelle. Malgré des avancées remarquables en matière d’innovation dans le domaine de la beauté, trouver la bonne teinte de fond de teint ou de correcteur reste l’une des principales sources de frustration chez les consommateurs.

En associant la science avancée de la couleur à la recherche sur la façon dont les consommateurs perçoivent leur propre peau, ce partenariat vise à renforcer le développement de produits de luxe et de prestige destinés à embellir le teint, grâce à une correspondance des teintes plus précise et à des formules optimisées. Les résultats de ces travaux pourraient contribuer à établir de nouvelles références scientifiques pour l’évaluation des fonds de teint, des correcteurs et d’autres produits pour le teint, afin d’offrir des résultats d’apparence plus naturelle au quotidien.

Ce projet, dirigé par le Dr. Kaida Xiao, professeur de sciences de la couleur et de l’imagerie à l’Institut des textiles et de la couleur de Leeds (LITAC), au sein de l’École de design de l’Université de Leeds, utilise des méthodes psychophysiques avancées – des techniques permettant d’étudier la manière dont les personnes perçoivent et remarquent les différences, fondées sur la science de la perception visuelle – pour étudier comment les individus perçoivent les sous-tons de couleur et détectent les différences subtiles entre les teintes.

En examinant la relation entre la mesure des couleurs par des instruments scientifiques et la perception visuelle humaine de ces mêmes couleurs, en particulier dans des conditions d’observation réelles, cette recherche entend déterminer à quel moment les différences subtiles de teinte deviennent perceptibles pour les consommateurs et à quel moment elles ne le sont pas. Ces connaissances contribueront à améliorer l’évaluation et le développement des produits de maquillage pour le teint, en réduisant les inadéquations et en permettant d’obtenir des résultats d’apparence plus naturelle.

« Pour proposer des innovations révolutionnaires dans le domaine des produits de teint et des cosmétiques de couleur, il faut d’abord mieux comprendre comment les consommateurs perçoivent leur propre teint », a déclaré Claude Saliou, vice-président senior chargé des technologies de pointe et des sciences cliniques et de la consommation à l’échelle mondiale chez The Estée Lauder Companies.

« Bien que le teint puisse être mesuré avec une précision croissante, comprendre comment les consommateurs perçoivent leur teint dans la vie réelle reste un défi scientifique complexe. En nous associant à l’Université de Leeds, leader mondial en science des couleurs, nous avons l’opportunité de mieux comprendre comment les consommateurs perçoivent l’adéquation des teintes dans la vie quotidienne. Ces connaissances nous aident à améliorer la précision des teintes, à développer des formules plus performantes, d’aspect plus naturel et plus homogène, et à soutenir l’innovation continue au sein de notre portefeuille de marques de luxe et de prestige. Ce partenariat nous aide à placer l’inclusivité au cœur de l’innovation, en créant des formules où chaque consommateur peut trouver la teinte qui lui correspond exactement, pour un résultat d’aspect naturel. »

« La perception de la couleur de la peau est extrêmement complexe ; elle résulte d’interactions subtiles entre de multiples facteurs », a déclaré le Dr. Kaida Xiao, professeur en sciences de la couleur et de l’imagerie à l’Université de Leeds. « Nous sommes ravis de collaborer avec The Estée Lauder Companies, un leader mondial de la beauté de prestige reconnu pour son engagement de longue date en faveur des avancées de la science de la peau et pour son attachement à l’excellence scientifique. Ce partenariat réunit l’expertise universitaire et le leadership industriel afin de faire progresser la compréhension dans ce domaine important de la science de la couleur. »

À propos de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de qualité destinés aux soins de la peau, au maquillage, aux parfums et aux soins capillaires, et gère des marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont commercialisés dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Éditions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la famille de marques DECIEM, comprenant notamment The Ordinary et NIOD, ainsi que BALMAIN Beauty.

Grâce à leurs centres de recherche et d’innovation répartis dans le monde entier, les scientifiques d’Estée Lauder Companies possèdent une expertise multidisciplinaire allant des sciences fondamentales et des technologies de pointe aux intersections entre la physique, la chimie, la biologie et l’ingénierie. Forte de 75 ans d’expertise en matière de formulation, l’entreprise est profondément ancrée dans la communauté scientifique : elle intervient régulièrement lors d’événements majeurs, publie dans des revues à comité de lecture et noue des partenariats avec des scientifiques, des institutions et des universités de premier plan dans un large éventail de secteurs. L’équipe de recherche et d’innovation d’Estée Lauder Companies s’attache sans relâche à développer la prochaine génération de produits de beauté de prestige, d’emballages et d’expériences révolutionnaires, fondés sur la science, qui offrent une qualité et des performances exceptionnelles à nos consommateurs du monde entier.

Le Royaume-Uni joue un rôle important dans cet héritage d’innovation. Lancées en 1960, le Royaume-Uni a été le premier marché international des sociétés Estée Lauder. Aujourd’hui, les activités de l’entreprise au Royaume-Uni comprennent des sièges sociaux et des bureaux de marque, des centaines de points de vente ainsi qu’un site de production – Whitman Laboratories Ltd – qui a fêté cette année son 60ee anniversaire.

À propos de l’Université de Leeds

L’Université de Leeds est l’un des plus grands établissements d’enseignement supérieur du Royaume-Uni, avec plus de 40 000 étudiants issus d’environ 140 pays différents. L’université est mondialement reconnue pour la qualité de son enseignement et de sa recherche. L’Université de Leeds est une université fondée sur des valeurs qui met à profit son expertise en matière de recherche et d’enseignement pour contribuer à bâtir un avenir meilleur pour l’humanité, en s’appuyant sur la collaboration pour lutter contre les inégalités, avoir un impact sur la société et être un moteur de changement. L’université est membre du Russell Group, qui regroupe des universités axées sur la recherche, et est un partenaire majeur des instituts Alan Turing, Rosalind Franklin et Royce.

La School of Design a été fondée en 1874 et est devenue une institution de renommée mondiale au sein de l’Université de Leeds. Aujourd’hui, cet héritage de sciences appliquées et de créativité est porté par une solide communauté de plus de 100 universitaires et chercheurs. Son impact considérable est encore renforcé par le Leeds Institute of Textiles and Color (LITAC), un institut de recherche interdisciplinaire créé au sein de l’École grâce à un co-investissement significatif de 21,1 millions de livres sterling de la part de The Clothworkers’ Company et de l’Université.

ELC-C

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