Paysafe devient partenaire titre d’Envision Racing pour façonner l’avenir de l’engagement des fans, à la croisée du sport automobile, des jeux et des paiements

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Paysafe (NYSE : PSFE), plateforme de paiement de premier plan, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat titre avec Envision Racing, l’une des écuries les plus performantes et innovantes de Formule E, ouvrant ainsi une nouvelle ère sous le nom de Paysafe Envision Racing. Ensemble, les deux entreprises entendent façonner l’avenir des expériences connectées destinées aux fans, en réunissant sport automobile de haut niveau, jeux vidéo et paiements numériques au sein d’un écosystème conçu pour offrir l’une des expériences les plus engageantes, gratifiantes et durables du monde du sport.

Ce partenariat repose sur une idée simple : les fans ne devraient pas avoir à choisir entre suivre l’action et y participer. De la grille de départ aux jeux vidéo, des arènes d’e-sport aux récompenses exclusives, Paysafe et Envision Racing proposeront une expérience entièrement connectée, où chaque interaction rapprochera les fans de l’écurie tout en leur ouvrant de nouvelles possibilités.

La Formule E compte parmi les disciplines du sport automobile qui connaissent la croissance la plus rapide au monde et rassemble précisément le public auquel s’adresse Paysafe : des fans nés à l’ère du numérique, qui passent naturellement du sport en direct aux jeux vidéo, aux contenus de créateurs et au commerce numérique. Alors que l’ère Gen4 s’apprête à redéfinir la course électrique avec des voitures plus rapides, des performances accrues et un spectacle encore plus captivant, la Formule E entre dans la phase la plus transformatrice de son histoire. Grâce à la portée mondiale de la Formule E, Paysafe présentera Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet, PagoEfectivo et l’ensemble de son portefeuille de marques de paiement destinées aux consommateurs à plus de 560 millions de téléspectateurs dans le monde, en fournissant l’infrastructure de paiement qui leur permet de jouer, de se mesurer les uns aux autres et d’interagir.

Cette ambition s’appuie sur trois décennies d’expérience qui trouvent aujourd’hui tout leur sens. Paysafe apporte une expertise reconnue dans les paiements liés aux jeux et au divertissement numérique, un réseau de plus d’un million de points de vente, 19 millions d’utilisateurs actifs par an, une infrastructure de conformité réglementaire et de gestion des risques couvrant plus de 100 pays, ainsi qu’un réseau de plus de 100 partenaires bancaires à travers le monde. Peu d’entreprises sont en mesure de conjuguer une telle envergure et un tel niveau de confiance avec la rapidité d’exécution qu’exige ce partenariat.

Dans le cadre de ce partenariat, Paysafe et Envision Racing étudieront ensemble une feuille de route axée sur des innovations plaçant les fans au premier plan : tournois d’e-sport, compétitions de simulation automobile, expériences VIP exclusives lors des courses, activations autour des jeux vidéo, intégration de portefeuilles numériques et programmes de récompenses. Toutes ces initiatives poursuivront un même objectif : faire des spectateurs de véritables participants.

Bruce Lowthers, PDG de Paysafe, a déclaré : « Envision Racing nous offre une formidable tribune pour toucher un public mondial qui évolue à la croisée du sport, des jeux vidéo et de la technologie, précisément là où Paysafe a toute sa place. Ce partenariat donnera naissance à une expérience inédite pour les fans : un écosystème unique réunissant course automobile, jeux et récompenses, dans lequel Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet et PagoEfectivo s’intégreront pleinement à la manière dont une nouvelle génération de fans vit et interagit avec le sport qui la passionne. Nous sommes fiers de nous associer à une équipe qui partage notre passion pour l’innovation et notre volonté de repousser les limites de l’expérience proposée aux fans. »

Franz Jung, PDG et président du conseil d’administration d’Envision Racing et vice-président d’Envision Energy, a déclaré : « Envision Energy est ravi d’accueillir une marque mondiale de l’envergure de Paysafe en tant que partenaire titre de l’écurie. Nous avons hâte de découvrir jusqu’où cette collaboration pourra mener notre équipe. Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli, sur la piste comme en dehors, et nous savons que Paysafe sera à nos côtés pour franchir cette nouvelle étape de notre évolution avec l’entrée dans l’ère GEN4. »

Sylvain Filippi, directeur général et directeur technique d’Envision Racing, a déclaré : « L’arrivée de Paysafe en tant que partenaire titre marque une étape majeure pour l’écurie. Paysafe est un véritable acteur mondial, présent dans les secteurs des jeux, du divertissement et des paiements, un positionnement en parfaite adéquation avec la communauté internationale des fans de Formule E. Nous posons les bases d’un programme ambitieux destiné aux fans et sommes impatients de poursuivre cette aventure aux côtés de Paysafe afin de faire connaître plus largement notre positionnement unique dans le monde du sport, tout en continuant à sensibiliser le public à l’engagement de notre équipe en faveur d’une planète plus saine. Nous avons déjà de très beaux projets en préparation, et le lancement de la saison 13 avec la nouvelle monoplace GEN4 ne sera que le début. »

Le lancement de ce partenariat sera ponctué d’une série d’animations à l’occasion de l’E-Prix de Londres, les 15 et 16 août, et se poursuivra au-delà de l’événement. La nouvelle livrée devrait être dévoilée en octobre, avant le déploiement d’initiatives de plus grande envergure tout au long de la saison 13.

À propos de Paysafe

Paysafe est une plateforme mondiale de paiement au service de l’économie de l’expérience, particulièrement présente dans les secteurs des jeux d’argent en ligne, des jeux vidéo, du commerce électronique, du trading en ligne, de la vente au détail, du voyage et de l’hôtellerie. Forte de 30 ans d’expertise dans les technologies de paiement, Paysafe aide les entreprises et les consommateurs à enrichir leurs expériences grâce à des solutions de paiement fluides et sécurisées, notamment les paiements par carte, les portefeuilles numériques tels que Skrill, les solutions de paiement en espèces en ligne comme PaysafeCard, ainsi qu’un large éventail de moyens de paiement locaux. Avec environ 2 800 collaborateurs répartis dans 12 pays et un volume annualisé de transactions de 167 milliards de dollars en 2025, Paysafe met en relation particuliers et entreprises du monde entier grâce à des expériences de paiement numérique innovantes.

À propos d'Envision Racing

Envision Racing est l’une des équipes fondatrices et les plus titrées du Championnat du monde ABB FIA de Formule E. Elle a notamment remporté le titre de championne du monde des équipes lors de la saison 2022/2023. Détenue par Envision, l’équipe place le développement durable au cœur de son identité et poursuit depuis sa création un objectif simple : accélérer la transition vers les technologies vertes afin de contribuer à un avenir durable.

Sur la piste comme en dehors, Envision Racing met à profit la visibilité mondiale de la Formule E pour accélérer l’innovation et encourager des actions concrètes en faveur du climat. À travers son programme Race Against Climate Change™, qui comprend notamment des initiatives telles que Sustainable Chain, l’équipe mobilise fans, partenaires et communautés du monde entier afin de les inciter à agir concrètement en faveur des populations et de la planète.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.envision-racing.com

À propos d'Envision

Envision est le leader mondial des technologies vertes et l’un des principaux acteurs mondiaux des systèmes énergétiques de demain. Animée par la mission de « relever les défis pour un avenir durable de l’humanité » et par la vision de « créer une nouvelle prospérité pour la civilisation », l’entreprise a fait figure de pionnière dans le développement de systèmes énergétiques fondés sur l’intelligence artificielle et s’engage à bâtir une infrastructure énergétique durable, intelligente et abordable.

Le portefeuille d’Envision comprend Envision Energy, une entreprise spécialisée dans les systèmes énergétiques, notamment les éoliennes intelligentes, les solutions de stockage d’énergie et d’hydrogène vert, ainsi qu’Envision AESC, l’un des leaders mondiaux du développement et de la fabrication de batteries haute performance.

Envision poursuit ses efforts pour faire de l’énergie éolienne et du stockage d’énergie le « nouveau charbon », et des batteries, de l’hydrogène vert, de l’ammoniac vert, du méthanol vert et du carburant d’aviation durable (SAF) le « nouveau pétrole », tout en développant un « nouveau réseau » fondé sur les énergies renouvelables et alimenté par l’IA physique.

Envision est présente en Chine, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, au Danemark, aux Émirats arabes unis, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, en Australie, aux États-Unis, au Japon, au Mexique, en Argentine et au Chili. L’entreprise dispose de plus de 30 centres de recherche et développement (R&D) et d’exploitation, ainsi que de plus de 100 sites de production à travers le monde.

Envision a été désignée par le MIT Technology Review comme l’une des « entreprises de technologies climatiques à suivre en 2025 » et a reçu le prix « AI for Sustainability Excellence » lors des Reuters Global Sustainability Awards 2025. L’entreprise a également été distinguée comme « Green Giant » dans le classement 2024 des « 100 entreprises les plus influentes » du magazine TIME, et comme « Energy Innovator » dans le classement « Change the World » 2024 du magazine Fortune, en reconnaissance de ses innovations majeures dans les parcs industriels à zéro émission nette et les technologies intégrées de l’hydrogène vert. Il s’agissait de sa deuxième apparition dans ce classement de Fortune, après une première distinction en 2021.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.