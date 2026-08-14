A Paysafe se torna parceira titular da Envision Racing para construir o futuro do engajamento dos fãs, unindo automobilismo, jogos e pagamentos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Paysafe (NYSE: PSFE), plataforma líder em pagamentos, anunciou hoje uma parceria com a Envision Racing, uma das equipes mais bem-sucedidas e inovadoras da Fórmula E. Com isso, começa uma nova era: a Paysafe Envision Racing. Juntas, as empresas vão impulsionar o futuro das experiências dos fãs, unindo automobilismo de nível mundial, jogos e pagamentos digitais para criar o ecossistema mais envolvente, gratificante e sustentável do esporte.

A parceria baseia-se em uma ideia simples: os fãs não devem escolher entre assistir à ação e participar dela. Da grelha de partida às competições, das arenas de esportes eletrônicos às recompensas exclusivas, a Paysafe e a Envision Racing proporcionarão uma experiência contínua, na qual cada interação aproxima os fãs da equipe e revela algo novo.

A Fórmula E é uma das modalidades do automobilismo de maior crescimento no mundo e está voltada para o público atendido pela Paysafe: fãs nativos do mundo digital, que transitam com facilidade entre esportes ao vivo, jogos, conteúdo de criadores e comércio digital. Com a era Gen4 prestes a redefinir as corridas elétricas por meio de carros mais velozes e de maior desempenho, proporcionando um espetáculo ainda mais cativante, a Fórmula E entra em seu capítulo mais transformador. Por meio do palco global da Fórmula E, a Paysafe apresentará o Skrill, o PaysafeCard, o PaysafeWallet, o PagoEfectivo e todo o seu portfólio de marcas de pagamento a mais de 560 milhões de telespectadores em todo o mundo. A empresa atuará como a infraestrutura que possibilitará a forma como eles jogarão, competirão e se conectarão.

Essa ambição é respaldada por três décadas de experiência acumulada para esse momento. A empresa tem expertise em pagamentos para jogos e entretenimento digital, uma rede com mais de 1 milhão de varejistas e 19 milhões de usuários ativos por ano, além de infraestrutura regulatória e de risco que abrange mais de 100 países e 100 parceiros bancários no mundo inteiro. Poucas empresas conseguem combinar essa escala de confiança com a velocidade exigida por essa parceria.

No âmbito da parceria, a Paysafe e a Envision Racing explorarão um plano conjunto de inovações que colocam os fãs em primeiro lugar, como torneios de esportes eletrônicos, competições de sim-racing, experiências VIP exclusivas em corridas, ativações de jogos, integrações de carteiras digitais e programas de recompensas. Tudo será projetado em torno de uma ambição: transformar espectadores em participantes.

Bruce Lowthers, CEO da Paysafe, afirmou: “A Envision Racing proporciona à Paysafe uma plataforma para alcançar um público global que vive na interseção entre esporte, jogos e tecnologia, exatamente a mesma área de atuação da Paysafe. Essa parceria oferecerá algo inédito aos fãs: um ecossistema que une automobilismo, jogos e recompensas. Nele, Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet e PagoEfectivo passarão a fazer parte da forma como uma nova geração de fãs interage com o esporte de que gosta. Estamos orgulhosos por nos associarmos a uma equipe que compartilha nossa paixão pela inovação e pelo desafio de redefinir o que é possível para os fãs.”

Franz Jung, diretor-executivo e presidente do conselho da Envision Racing e vice-presidente da Envision Energy, disse: “A Envision Energy está encantada por ter uma marca internacional tão maravilhosa como a Paysafe se juntando à Envision como parceira máster da equipe. Estamos realmente empolgados para ver até onde as duas empresas podem levar esta equipe de corrida. Estamos incrivelmente orgulhosos de nossas conquistas dentro e fora das pistas e sabemos que a Paysafe estará nos apoiando na próxima etapa, ao entrarmos na era GEN4.”

Sylvain Filippi, diretor-geral e diretor de tecnologia da Envision Racing, afirmou: “A chegada da Paysafe como parceira máster é um momento marcante para a equipe. Ela é uma empresa verdadeiramente global, com presença nos setores de jogos, entretenimento e pagamentos, o que se alinha perfeitamente à base global de fãs da Fórmula E. Estamos construindo as bases de um programa de fãs de grande sucesso, e vamos aproveitar nossa jornada com a Paysafe para levar nosso posicionamento único no esporte a mais pessoas no mundo inteiro. Além disso, continuaremos a promover a conscientização e a compreensão sobre o compromisso da equipe em apoiar um planeta mais saudável. Nossos planos conjuntos são brilhantes, e o início da Temporada 13 com o novo carro GEN4 é apenas o começo.”

O lançamento da parceria será marcado por uma série de ações promocionais durante o E-Prix de Londres, nos dias 15 e 16 de agosto. Posteriormente, o lançamento da pintura do carro está previsto para outubro, com ações promocionais de maior porte ao longo da 13ª temporada.

Sobre a Paysafe

A Paysafe é uma plataforma global de pagamentos que impulsiona a economia da experiência e tem forte presença nos setores de iGaming, videogames, comércio eletrônico, negociações on-line, varejo, viagens e hospitalidade. Com 30 anos de experiência em tecnologia de pagamentos, a empresa ajuda empresas e consumidores a elevarem o nível de cada experiência por meio de soluções de pagamento seguras e fluidas. Essas soluções incluem pagamentos com cartão, carteiras digitais, como o Skrill, e soluções de dinheiro eletrônico (eCash), como a PaysafeCard, além de um conjunto de métodos de pagamento locais. Com cerca de 2,8 mil funcionários em 12 países e um volume transacional anual de US$ 167 bilhões, a Paysafe conecta pessoas e empresas ao redor do mundo por meio de experiências de pagamento digital inovadoras.

Sobre a Envision Racing

A Envision Racing é uma das equipes fundadoras e mais bem-sucedidas do campeonato, além de ter sido a campeã mundial de equipes da Fórmula E em 2022/2023. A equipe, que é de propriedade da Envision, tem a sustentabilidade incorporada ao seu DNA e foi criada com um objetivo simples: acelerar a transição para tecnologias verdes, visando garantir um futuro sustentável.

Dentro e fora das pistas, a equipe utiliza a plataforma global da Fórmula E para acelerar a inovação e inspirar ações climáticas positivas. Por meio do programa Race Against Climate Change™, que inclui iniciativas como a Sustainable Chain, a equipe mobiliza fãs, parceiros e comunidades ao redor do mundo para tomarem medidas significativas em prol das pessoas e do planeta.

Para informações adicionais, acesse www.envision-racing.com

Sobre a Envision

A Envision é a principal empresa de tecnologia verde do mundo e líder global em sistemas de energia do futuro. Com a missão de “resolver desafios para um futuro sustentável da humanidade” e a visão de “criar uma nova prosperidade para a civilização”, a empresa foi pioneira em sistemas de energia baseados em inteligência artificial (IA) e está comprometida em construir uma infraestrutura energética sustentável, inteligente e de baixo custo.

Seu portfólio inclui a Envision Energy, empresa especializada em sistemas de energia, turbinas eólicas inteligentes, armazenamento de energia e soluções de hidrogênio verde, e a Envision AESC, líder global no desenvolvimento e na fabricação de baterias de alto desempenho.

A empresa continua a impulsionar a energia eólica e o armazenamento de energia para que se tornem o “novo carvão” e transformar as baterias, o hidrogênio verde, a amônia verde, o metanol verde e o combustível de aviação sustentável (SAF) no “novo petróleo”. Ao mesmo tempo, a Envision constrói uma "nova rede" baseada em energia renovável e alimentada por IA física.

A Envision atua na China, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Índia, Vietnã, Indonésia, Austrália, Estados Unidos, Japão, México, Argentina e Chile. A empresa possui mais de 30 centros de P&D e operações, além de mais de 100 bases de fabricação ao redor do mundo.

A Envision foi nomeada uma das “Empresas de Tecnologia Climática para Acompanhar em 2025” pela MIT Technology Review, além de ter sido homenageada com o prêmio “Excelência em IA para Sustentabilidade” no Reuters Global Sustainability Awards 2025. Ela também foi reconhecida como uma “Gigante Verde” na lista “TIME 100 Most Influential Companies” (100 empresas mais influentes) de 2024, bem como como uma “Inovadora em Energia” na lista “Change the World” (mudar o mundo) da Fortune, também em 2024. Esses reconhecimentos se devem às suas grandes inovações em parques industriais net zero e em tecnologia de hidrogênio verde de ponta a ponta, marcando sua segunda aparição na lista da Fortune, após ter sido incluída em 2021.

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