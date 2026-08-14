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The Estée Lauder Companies e l'Università di Leeds collaborano per promuovere il futuro dell'abbinamento della tonalità della carnagione

La nuova ricerca punta ad affrontare una delle sfide più persistenti nel settore della bellezza: abbinare con precisione i prodotti che esaltano la tonalità della carnagione all'intero spettro delle varie tonalità cromatiche della pelle a livello globale

original Foundation shades are evaluated as part of the color science research.

Foundation shades are evaluated as part of the color science research.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato una collaborazione di ricerca con la Facoltà di Design dell'Università di Leeds, Regno Unito, e la Dott.ssa Kaida Xiao, leader di fama mondiale nella scienza dei colori e nella percezione visiva. Nonostante i notevoli progressi fatti nell'innovazione della bellezza, individuare la tonalità giusta di fondotinta o concealer rimane una delle frustrazioni più comuni tra i consumatori.

Abbinando la scienza dei colori all'avanguardia e la ricerca nel modo in cui i consumatori percepiscono la propria carnagione, questa collaborazione mira a rafforzare lo sviluppo di prodotti di lusso e di prestigio che esaltano la carnagione grazie a un abbinamento più preciso delle tonalità e a formule migliori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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briley@estee.com
767 Fifth Avenue
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Media del Regno Unito: Maria Allen
maallen@estee-lauder.co.uk
6 Mortimer Street
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The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
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