Paysafe成为Envision Racing冠名合作伙伴，共同打造粉丝互动的未来，助力赛车运动、游戏与支付融为一体

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的支付平台

Paysafe（NYSE: PSFE）今日宣布与位居Formula E（电动方程式锦标赛）最成功、最具创新精神车队之列的Envision Racing达成冠名合作伙伴关系，这标志着Paysafe Envision Racing新时代的到来。两家公司将携手推动互联粉丝体验的未来发展，将世界级的赛车运动、游戏和数字支付融合在一起，打造体育界最具吸引力、回报最高且最可持续的粉丝生态系统。

此次合作基于一个简单的理念：粉丝不应在观看比赛和亲身参与之间做出选择。从发车区到游戏，从电竞赛场到专属奖励，Paysafe与Envision Racing将共同打造一段无缝衔接的体验之旅，让每一次互动都能拉近粉丝与车队的距离，并解锁全新体验。

Formula E属于全球发展最快的赛车运动项目，受众群体与Paysafe所服务的目标群体完全契合：即那些在体育直播、游戏、创作者内容和数字商务之间自如切换的数字原生代粉丝。随着 Gen4时代的到来，全新的赛车速度更快、性能更强、观赏性也更加引人入胜，这标志着Formula E正迈入其最具变革性的全新篇章。借助Formula E的全球舞台，Paysafe将向全球超过5.6亿电视观众展示Skrill、PaysafeCard、PaysafeWallet、PagoEfectivo及其全系列消费者支付品牌；作为支撑观众娱乐、竞技和互动的基础设施，Paysafe将发挥关键作用。

这项雄心壮志的背后，是三十年来专门为此刻积淀的丰富经验。Paysafe拥有游戏和数字娱乐支付领域的专业知识、覆盖超过100万家零售商的网络、1900万年度活跃用户、遍及100多个国家的监管与风险管理基础设施，以及全球超过100家银行合作伙伴。很少有公司能将这种级别的信任度，与本次合作所要求的响应速度完美结合。

根据此次合作协议，Paysafe与Envision Racing将共同探索以粉丝为中心的创新路线图；包括电子竞技赛事、模拟赛车比赛、独家VIP赛车体验、游戏互动活动、数字钱包集成以及奖励计划等，所有这些举措均围绕共同目标而设计：将观众转变为参与者。

Paysafe首席执行官Bruce Lowthers表示： “Envision Racing为我们提供了一个平台，让我们能够触达那些身处体育、游戏和科技交汇点的全球受众，而这正是Paysafe所擅长的领域。此次合作将打造出粉丝们前所未见的新体验：一个将赛车、游戏和奖励融为一体的生态系统，Skrill、PaysafeCard、PaysafeWallet和PagoEfectivo将成为新一代粉丝与其热爱的运动互动的重要方式。我们很自豪能与这样一支团队合作——他们与我们同样热衷于创新，并致力于为粉丝们开辟新的可能性。”

Envision Racing首席执行官兼董事会主席、Envision Energy副总裁Franz Jung表示： “Envision Energy非常高兴能迎来Paysafe这样出色的全球品牌，成为车队的冠名合作伙伴。对于两家企业将如何共同推动这支赛车队的发展，我们感到无比期待。我们对车队在赛道内外所取得的成就感到自豪，也确信在迈入Gen4时代的下一阶段演进中，Paysafe将为我们提供强有力的支持。”

Envision Racing董事总经理兼首席技术官Sylvain Filippi表示：“Paysafe成为我们的冠名合作伙伴对车队来说是一个重大时刻。作为一家真正的全球化企业，他们在游戏、娱乐和支付领域的业务覆盖，与Formula E的全球粉丝群体契合度极高。我们正在为构建一个非常成功的粉丝计划奠定基础——我们将与 Paysafe 一起享受这段旅程，把我们在体育领域的独特定位推广给全球更多人群，并持续提升外界对车队致力于守护更健康地球的认知与理解。我们已经共同制定了一些出色的计划，而在全新的GEN4赛车中开启第13赛季的征程，仅仅只是个开始。”

为庆祝此次合作关系的启动，8月15日至16日举行的伦敦电动大奖赛期间及之后将推出一系列推广活动，预计10月将发布赛车涂装，并在第13赛季期间开展更多大型推广活动。

关于 Paysafe

Paysafe是一个赋能体验经济的全球支付平台，专注于网络博彩、电子游戏、电子商务、在线交易、零售、旅游及酒店住宿等领域。凭借在支付技术领域积淀的30年专业经验，Paysafe致力于通过无缝、安全的支付解决方案——包括卡支付、Skrill等数字钱包、PaysafeCard等电子现金解决方案以及一系列本地支付方式，帮助企业和消费者提升每一次消费体验。Paysafe 在12个国家拥有约2,800名员工，2025年年化交易量达1,670亿美元，通过创新的数字支付体验连接着全球的人们与企业。

关于Envision Racing

Envision Racing是ABB FIA Formula E World Championship（ABB国际汽联世界电动方程式锦标赛）的创始车队之一，也是该赛事中最成功的车队之一，同时还是2022/2023赛季电动方程式车队世界冠军。该车队由Envision所有，可持续发展已融入其基因，其创立初衷非常简单：加速向绿色技术转型，确保可持续未来。

无论在赛道上还是赛道外，Envision Racing都利用Formula E这一全球平台，加速创新并推动积极的气候行动。通过Race Against Climate Change™（与气候变化赛跑）计划——包括“可持续链”等举措，车队动员全球的车迷、合作伙伴和社区，为人类和地球采取切实有效的行动。

如需了解更多信息，请访问www.envision-racing.com

关于Envision

Envision是全球领先的绿色科技企业，也是未来能源系统的全球领军者。秉承“解决人类可持续未来挑战”这一使命，以及“创造文明新繁荣”这一愿景，Envision开创了人工智能电力系统，并致力于构建可持续、智能且经济实惠的能源基础。

Envision的业务组合包括Envision Energy以及Envision AESC，前者是专注于智能风力涡轮机、储能及绿色氢能解决方案的能源系统公司，后者则是高性能电池研发与制造领域的全球领导者。

Envision持续推动风电和储能成为“新煤炭”，并推动电池、绿色氢能、绿色氨、绿色甲醇和可持续航空燃料（SAF）成为“新石油”，同时构建由物理人工智能驱动、基于可再生能源的“新电网”。

Envision的业务遍及中国、德国、法国、英国、西班牙、丹麦、阿联酋、印度、越南、印度尼西亚、澳大利亚、美国、日本、墨西哥、阿根廷和智利。该公司已在全球建立了30多个研发和运营中心，以及100多个制造基地。

Envision入选《麻省理工科技评论》“2025年值得关注的气候科技公司”榜单，并在“2025年Reuters全球可持续发展大奖”中荣获“可持续发展人工智能卓越奖”。此外，凭借在净零工业园区和全栈绿色氢能技术方面的重大创新，该公司还入选了2024年《时代》杂志“全球最具影响力100家企业”榜单，获评“绿色巨头”；并在《财富》杂志2024年“改变世界”榜单中获评“能源创新者”，这是该公司继2021年入选后第二次上榜。

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