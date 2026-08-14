شركة Paysafe تصبح الشريك الرئيسي لفريق Envision Racing لرسم ملامح مستقبل تفاعل المشجعين، حيث تجتمع رياضة السيارات والألعاب والمدفوعات في منظومة واحدة

--(BUSINESS WIRE)--لندنأعلنت اليوم شركة Paysafe (بورصة نيويورك: PSFE)، المنصة الرائدة في مجال المدفوعات، عن إبرام شراكة رئيسية مع Envision Racing، أحد أنجح فرق الفورمولا إي وأكثرها ابتكارًا، إيذانًا ببدء حقبة جديدة تحت اسم Paysafe Envision Racing. وسيعملان معًا على رسم ملامح مستقبل تجارب المشجعين المتصلة، من خلال الجمع بين رياضة السيارات عالمية المستوى والألعاب والمدفوعات الرقمية في منظومة واحدة توفر للمشجعين تجربة أكثر تفاعلاً وقيمة واستدامة في عالم الرياضة.

تقوم هذه الشراكة على فكرة بسيطة: ألا يضطر المشجعون إلى الاختيار بين مشاهدة المنافسات والمشاركة فيها. فمن حلبة السباق إلى الألعاب، ومن ساحات الرياضات الإلكترونية إلى المكافآت الحصرية، ستعمل Paysafe وEnvision Racing على تقديم رحلة مترابطة واحدة، يقرّب فيها كل تفاعل المشجعين من الفريق ويتيح لهم اكتشاف شيء جديد.

تُعدّ الفورمولا إي واحدة من أسرع منافسات رياضة السيارات نموًا في العالم، وتستهدف تحديدًا الجمهور الذي تخدمه Paysafe: المشجعون الذين نشأوا في بيئة رقمية ويتنقلون بسلاسة بين الرياضات الحية والألعاب ومحتوى صناع المحتوى والتجارة الرقمية، ومع استعداد حقبة الجيل الرابع لإعادة رسم ملامح عالم سباقات السيارات الكهربائية من خلال سيارات أسرع وأداء أعلى وتجربة جماهيرية أكثر إبهارًا، تدخل الفورمولا إي فصلها الأكثر تحولاً حتى الآن، ومن خلال المنصة العالمية للفورمولا إي، ستُعرّف Paysafe أكثر من 560 مليون مشاهد تلفزيوني على مستوى العالم بمحفظتها الكاملة من العلامات التجارية في مجال مدفوعات المستهلكين، بما في ذلك Skrill، وPaysafeCard، وPaysafeWallet، وPagoEfectivo، بوصفها البنية التحتية التي تتيح لهم اللعب والتنافس والتواصل.

تستند هذه الطموحات إلى ثلاثة عقود من الخبرة الثرية التي تؤهلها لمواكبة مجريات هذه المرحلة، إذ تتمتع Paysafe بخبرة واسعة في مجال مدفوعات الألعاب والترفيه الرقمي، وشبكة تضم أكثر من مليون متجر تجزئة، و19 مليون مستخدم نشط سنويًا، وبنية تحتية تنظيمية لإدارة المخاطر تغطي أكثر من 100 دولة، وأكثر من 100 شريك مصرفي على مستوى العالم. ويجدر هنا ذكر أنه قلما تستطيع الشركات الجمع بين هذا المستوى من الثقة وهذه السرعة التي تتطلبها هذه الشراكة.

في إطار الشراكة، ستعمل Paysafe وEnvision Racing على استكشاف خارطة طريق مشتركة لابتكارات تضع المشجعين في المقام الأول، تشمل بطولات الرياضات الإلكترونية، ومنافسات سباقات المحاكاة، وتجارب سباقات VIP حصرية، وفعاليات الألعاب، وعمليات دمج المحافظ الرقمية، وبرامج المكافآت، وكلها مصممة لتحقيق طموح واحد: تحويل المتفرجين إلى مشاركين فاعلين.

صرح Bruce Lowthers، الرئيس التنفيذي لشركة Paysafe، قائلاً: "يمنحنا Envision Racing منصة للوصول إلى جمهور عالمي يهوى الرياضة والألعاب والتكنولوجيا، وهذا تحديدًا هو المجال الذي صُممت Paysafe للعمل فيه. وستسهم هذه الشراكة في تقديم تجربة غير مسبوقة للمشجعين؛ في صورة منظومة واحدة تجمع بين السباقات والألعاب والمكافآت، وتصبح فيها Skrill وPaysafeCard وPaysafeWallet وPagoEfectivo جزءًا من الطريقة التي يتفاعل بها جيل جديد من المشجعين مع الرياضة التي يحبونها. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الفخر إزاء الشراكة مع فريق يشاركنا شغفنا بالابتكار وإعادة رسم ملامح ما يمكن تقديمه للمشجعين."

صرح Franz Jung، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Envision Racing ونائب رئيس Envision Energy، قائلاً: "يسعد Envision Energy انضمام علامة تجارية عالمية متميزة مثل Paysafe إلى Envision بصفتها شريكًا رئيسيًا للفريق. ونحن متحمسون للغاية لرؤية ما يمكن للشركتين تحقيقه معًا لدعم مسيرة هذا الفريق في عالم السباقات. كما أننا فخورون للغاية بإنجازاتنا داخل حلبة السباق وخارجها، ونعلم أنَّ Paysafe ستدعمنا في المرحلة التالية من تطور الفريق مع دخولنا حقبة الجيل الرابع."

صرح Sylvain Filippi، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لقسم شؤون التكنولوجيا في Envision Racing، قائلاً: "إنَّ انضمام Paysafe إلينا بصفتها شريكًا رئيسيًا يمثل لحظة فارقة في مسيرة الفريق، فهي شركة عالمية فاعلة، تتمتع بحضور قوي في مجالات الألعاب والترفيه والمدفوعات، وهو ما يتوافق توافقًا وثيقًا مع قاعدة جماهير الفورمولا إي العالمية. ومن جانبنا، فنحن نعمل على وضع الأسس اللازمة لبرنامج ناجح للغاية لإشراك المشجعين، ونتطلع إلى الاستمتاع برحلتنا مع Paysafe لتعريف مزيد من الأشخاص على مستوى العالم بمكانتنا الفريدة في عالم الرياضة، ومواصلة تعزيز مستوى الوعي والفهم بشأن التزام هذا الفريق بدعم كوكب أكثر صحة. إضافة إلى ذلك، نحمل في جعبتنا خططًا رائعة قيد التنفيذ، وانطلاق الموسم الثالث عشر بسيارة الجيل الرابع الجديدة ليس سوى البداية."

سيُحتفى بإطلاق الشراكة من خلال سلسلة من الفعاليات الترويجية خلال سباق London E-Prix يومي 15 و16 أغسطس وما بعدهما، مع توقع إطلاق التصميم الجديد للسيارة في أكتوبر، وتنظيم فعاليات ترويجية أكبر على مدار الموسم الثالث عشر.

نبذة عن Paysafe

تُعدّ Paysafe منصة مدفوعات عالمية تدعم اقتصاد التجارب، ينصب تركيزها على قطاعات الألعاب الإلكترونية، وألعاب الفيديو، والتجارة الإلكترونية، والتداول عبر الإنترنت، وتجارة التجزئة، والسفر والضيافة، وبفضل خبرتها الممتدة على مدار 30 عامًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، تساعد Paysafe الشركات والمستهلكين على الارتقاء بكل تجربة بالاستعانة بحلول دفع سلسة وآمنة، تشمل مدفوعات البطاقات، والمحافظ الرقمية مثل Skrill، وحلول الدفع النقدي الإلكتروني مثل PaysafeCard، ومجموعة من وسائل الدفع المحلية. هذا، وتضم Paysafe بين جنباتها نحو 2,800 موظف في 12 دولة، وبلغ حجم معاملاتها السنوية 167 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ناهيك عن أنها تربط بين الأفراد والشركات على مستوى العالم من خلال تجارب مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية.

نبذة عن Envision Racing

يُعدّ Envision Racing أحد الفرق المؤسسة والأكثر نجاحًا في بطولة العالم للفورمولا إي المقدمة من ABB والاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، كما توج بطلاً للعالم لفرق الفورمولا إي في موسم 2022/2023. وتمتلك Envision ذلك الفريق، الذي تتجذر الاستدامة في صميم هويته، والذي قد أُنشئ بهدف بسيط وواضح: تسريع وتيرة التحول نحو التقنيات الخضراء لضمان مستقبل مستدام.

سواء داخل حلبة السباق أو خارجها، يستفيد Envision Racing من المنصة العالمية للفورمولا إي لتسريع وتيرة الابتكار وإلهام الآخرين لاتخاذ خطوات إيجابية لتحسين المناخ، وتحت مظلة برنامجه Race Against Climate Change™‎، بما في ذلك مبادرات مثل Sustainable Chain، يحشد الفريق المشجعين والشركاء والمجتمعات على مستوى العالم لاتخاذ إجراءات مؤثرة من أجل خدمة صالح الإنسان والكوكب.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.envision-racing.com

نبذة عن Envision

تُعدّ Envision الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الخضراء، وإحدى الشركات العالمية الرائدة في أنظمة الطاقة المستقبلية. وانطلاقًا من رسالتها المتمثلة في "مجابهة التحديات من أجل مستقبل مستدام للبشرية"، ورؤيتها الرامية إلى "إرساء نموذج جديد لازدهار الحضارة"، احتلت Envision مكانة رائدة في تطوير نظام للطاقة قائم على الذكاء الاصطناعي، وتلتزم ببناء منظومة أساسية منخفضة التكلفة للطاقة تتسم بالاستدامة والذكاء.

تشمل محفظة Envision كلاً من Envision Energy، وهي شركة متخصصة في أنظمة الطاقة الذكية، وتقدم توربينات رياح ذكية وحلولاً لتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر؛ وEnvision AESC، وهي شركة عالمية رائدة في تطوير وتصنيع البطاريات عالية الأداء.

تواصل Envision قيادة الجهود الرامية إلى أن تصبح طاقة الرياح وحلول تخزين الطاقة "الفحم الجديد"، وأن تصبح البطاريات الكهربائية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر ووقود الطيران المستدام (SAF) "النفط الجديد"، بالتوازي مع بناء "شبكة جديدة" تعتمد على الطاقة المتجددة وتعمل بالذكاء الاصطناعي الفيزيائي.

تمارس Envision أعمالها في الصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا والدنمارك والإمارات العربية المتحدة والهند وفيتنام وإندونيسيا وأستراليا والولايات المتحدة واليابان والمكسيك والأرجنتين وتشيلي. كما أنشأت الشركة أكثر من 30 مركزًا للبحث والتطوير والعمليات، إلى جانب أكثر من 100 قاعدة تصنيع في كل أنحاء العالم.

صُنّفت Envision ضمن قائمة "شركات تكنولوجيا المناخ التي تستحق المتابعة لعام 2025" الصادرة عن MIT Technology Review، وحصلت على جائزة "التميز في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة" ضمن جوائز Reuters Global Sustainability Awards 2025. كما أُدرجت الشركة ضمن قائمة "TIME لأكثر 100 شركة تأثيرًا" لعام 2024، إذ حازت على لقب "العملاق الأخضر"، وضمن قائمة Fortune بعنوان "Change the World" لعام 2024 بوصفها "رائدة في مجال الطاقة"، تقديرًا لابتكاراتها الرائدة في مجال المجمعات الصناعية المحايدة للكربون وتقنيات الهيدروجين الأخضر المتكاملة، وهي المرة الثانية التي تُدرج فيها ضمن القائمة، بعد إدراجها فيها لأول مرة عام 2021.

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