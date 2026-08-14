Paysafe成為Envision Racing冠名合作夥伴，共創粉絲互動的未來，讓賽車運動、遊戲與支付融為一體

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Paysafe（NYSE：PSFE）是領先的支付平台，今日宣布與Envision Racing（Formula E 最成功且最具創新精神的車隊之一）達成冠名合作夥伴關係，開啟全新時代，車隊名稱將更名為Paysafe Envision Racing。雙方將攜手推動互聯粉絲體驗的未來，將世界級賽車運動、遊戲與數位支付融為一體，打造體育界最具吸引力、獎勵最豐富且最具永續性的粉絲生態系。

這項合作建立在一個簡單的理念之上：粉絲不應該只能在觀看賽事與親身參與其中兩者之間做選擇。從賽道到遊戲、從電競場館到獨家獎勵，Paysafe與Envision Racing將打造一段完整串聯的體驗旅程，讓粉絲在每次互動中都能更加貼近車隊，並解鎖全新體驗。

Formula E是全球成長最快速的賽車運動賽事之一，其核心觀眾正是Paysafe所服務的族群：數位原生粉絲，他們能夠自在地在現場體育賽事、遊戲、創作者內容與數位商務之間切換。隨著 Gen4 時代即將透過更快的賽車、更強大的性能以及更具吸引力的賽事體驗重新定義電動賽車，Formula E正邁入迄今最具變革性的篇章。透過Formula E的全球舞台，Paysafe將讓Skrill、PaysafeCard、PaysafeWallet、PagoEfectivo及旗下完整的消費者支付品牌組合，在全球超過5.6億名電視觀眾面前亮相；同時作為支援他們遊玩、競賽與互動方式的基礎架構。

這項願景建立在30年來累積的經驗之上，而這些經驗正是為此刻而打造。Paysafe擁有遊戲與數位娛樂支付領域的專業知識、涵蓋超過100萬家零售商的網路、每年1,900萬名活躍使用者、遍及超過100個國家/地區的法規遵循與風險管理基礎架構，以及全球超過100家銀行合作夥伴。能夠將如此廣泛的信任規模與這項合作所要求的速度相結合的企業，寥寥可數。

根據這項合作，Paysafe與Envision Racing將共同探索以粉絲體驗為優先的創新藍圖，包括電競賽事、模擬賽車競賽、獨家的VIP賽事體驗、遊戲互動活動、數位錢包整合與獎勵計畫，所有方案皆圍繞著同一項願景打造：讓觀眾成為參與者。

Paysafe執行長Bruce Lowthers表示： 「Envision Racing為我們提供了一個舞台，讓我們能接觸到身處體育、遊戲與科技交會之處的全球受眾，而這正是Paysafe致力於發展的領域。這項合作將打造粉絲前所未見的體驗；建立一個讓賽車、遊戲與獎勵融為一體的生態系，並讓Skrill、PaysafeCard、PaysafeWallet與PagoEfectivo成為新世代粉絲參與自己熱愛的賽車運動的方式之一。我們很榮幸能與一支與我們同樣熱衷於創新、致力於重新定義粉絲體驗可能性的車隊合作。」

Envision Racing執行長暨董事會主席及Envision Energy副總裁Franz Jung表示： 「Envision Energy很高興能有Paysafe這樣優秀的全球品牌加入Envision，成為車隊的冠名合作夥伴。我們非常期待兩家企業能為這支車隊帶來怎樣的發展。我們對於自己在賽道內外取得的成就感到無比自豪，也知道Paysafe將在我們邁入GEN4、迎接下一階段發展的過程中給予我們支持。」

Envision Racing董事總經理暨技術長Sylvain Filippi表示：「Paysafe以冠名合作夥伴身分加入我們，對車隊而言是個非常重要的時刻。他們是真正的全球企業，在遊戲、娛樂與支付領域均有所布局，與Formula E的全球粉絲群高度契合。我們正在為一項非常成功的粉絲計畫奠定基礎；我們將與Paysafe一同享受這段旅程，讓更多全球受眾了解我們在體育領域的獨特定位，並持續提升大眾對車隊致力於守護更健康地球的理念之認知與理解。我們已攜手推動一些非常出色的計畫，而第13賽季以全新GEN4賽車揭開序幕，僅僅是個開始。」

這項合作的啟動將於8月15日至16日的London E-Prix及後續活動中，透過一系列互動活動正式展開，預計10月推出全新車身塗裝，並於第13賽季期間推出規模更大的活動。

關於Paysafe

Paysafe是一家推動體驗經濟發展的全球支付平台，專注於iGaming、電子遊戲、電子商務、線上交易、零售、旅遊與餐旅等領域。Paysafe擁有30年支付技術專業經驗，透過無縫且安全的支付解決方案，協助企業與消費者提升每一項體驗，提供包括卡片支付、Skrill等數位錢包、PaysafeCard等電子現金解決方案，以及一系列在地支付方式。Paysafe在全球12個國家/地區擁有約2,800名員工，2025年年化交易額達1,670億美元，透過創新的數位支付體驗，連結全球各地的人們與企業。

關於Envision Racing

Envision Racing是ABB FIA Formula E世界錦標賽的創始車隊之一，也是最成功的車隊之一，並曾榮獲2022/2023 Formula E車隊世界冠軍。Envision Racing由Envision所有，將永續發展深植於車隊DNA，成立時便秉持一項簡單的宗旨：加速轉型採用綠色科技，以確保永續的未來。

無論在賽道上或賽道外，Envision Racing都運用Formula E的全球平台加速創新，並鼓勵採取積極的氣候行動。透過Race Against Climate Change™計畫（包括Sustainable Chain等倡議），車隊號召全球各地的粉絲、合作夥伴與社群，為人類與地球採取具有實質意義的行動。

如需更多資訊，請造訪www.envision-racing.com

關於Envision

Envision是全球領先的綠色科技企業，也是未來能源系統領域的全球領導者。Envision以「解決人類永續未來所面臨的挑戰」為使命，並以「為文明創造新的繁榮」為願景，率先開創AI電力系統，致力於打造永續、智慧且經濟實惠的能源基礎。

Envision的業務組合包括專注於智慧風力發電機、能源儲存與綠氫解決方案的能源系統企業Envision Energy，以及全球高效能電池開發與製造領域的領導者Envision AESC。

Envision持續推動風力發電與能源儲存成為「新煤炭」，並推動動力電池、綠氫、綠氨、綠色甲醇與永續航空燃料（SAF）成為「新石油」，同時以實體AI驅動，打造以再生能源為基礎的「新電網」。

Envision的業務遍及中國、德國、法國、英國、西班牙、丹麥、阿拉伯聯合大公國、印度、越南、印尼、澳洲、美國、日本、墨西哥、阿根廷與智利，並已在全球設立超過30個研發與營運中心，以及超過100個製造基地。

Envision獲《MIT Technology Review》評選為「2025年值得關注的氣候科技企業」之一，，並榮獲2025年路透全球永續發展獎「AI 促進永續發展卓越獎」。此外，該公司亦被評選為2024年《時代》雜誌「TIME 100最具影響力企業」中的「綠色巨擘」，以及入選《財富》雜誌2024年「改變世界」榜單中的「能源創新者」，表彰其在淨零碳排園區與全鏈綠色氫能技術方面的重大創新，這也是繼2021年入選後第二次登上該榜單。

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