DriveWealth impulsa el lanzamiento de IOL Privé, una experiencia de banca privada centrada en lo digital para inversores de alto poder adquisitivo

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--DriveWealth, una plataforma global B2B de corretaje como servicio (Brokerage-as-a-Service) diseñada para facilitar la inversión tanto a los clientes como a sus usuarios, anunció hoy su alianza para impulsar el lanzamiento de IOL Privé, una oferta prémium de gestión patrimonial con sede en Uruguay, diseñada para atender a inversores de alto patrimonio que buscan administrar sus negocios de inversión globales con un mayor nivel de sofisticación, asesoría y servicio.

Con el respaldo de la infraestructura de corretaje integrada de DriveWealth, IOL Privé combina servicios dedicados de asesoría patrimonial y acceso a oportunidades de inversión internacionales, así como cuentas de inversión en Estados Unidos con total transparencia, y todo ello dentro de una experiencia sin complicaciones para el cliente.

“La banca privada se ha reservado históricamente para un grupo muy selecto de inversores dispuestos a lidiar con procesos de incorporación complejos y canales tecnológicos inconexos”, señaló Naureen Hassan, directora ejecutiva de DriveWealth. “A través de la alianza con IOL Privé, contribuimos a modernizar la banca privada al proporcionar la infraestructura necesaria para ofrecer experiencias de inversión fluidas en una plataforma digital que los clientes ya conocen y en la que confían. Nuestras misiones están estrechamente alineadas, buscamos ampliar el acceso a los inversores a escala global, al tiempo que creamos una experiencia de primer nivel para personas con un patrimonio elevado”.

Con más de 2 millones de clientes y más de 25 años de trayectoria, IOL Group se ha consolidado como una de las organizaciones de inversión líderes de la región. A través de IOL Privé, IOL Group está ampliando su oferta para atender mejor a los clientes con alto poder adquisitivo que buscan soluciones sofisticadas de gestión patrimonial, diversificación internacional y acceso directo a los mercados globales.

El lanzamiento llega en un momento en que la demanda de inversiones internacionales sigue creciendo entre los inversores de alto patrimonio.

Tradicionalmente, los inversores que buscaban servicios de banca privada y administración de patrimonio internacional se veían obligados muchas veces a lidiar con experiencias fragmentadas, múltiples proveedores y largos procesos de incorporación. IOL Privé simplifica esa experiencia a través de una única plataforma digital.

“El lanzamiento de este proyecto marca un hito importante para IOL Group. Comenzamos en Argentina hace más de 25 años, ahora expandimos nuestra presencia en toda la región con una solución real para nuestros inversores”, declaró Diego Pizzulli, director ejecutivo de IOL invertironline. “La nueva plataforma ofrecerá, a través de una aplicación dedicada, servicios de asesoría, inversión y planificación patrimonial, brindando una experiencia fluida y profesional”.

La alianza estratégica con IOL Privé amplía aún más la presencia de DriveWealth en toda América Latina y refleja la creciente demanda de soluciones integradas de administración de patrimonio que permiten a las instituciones financieras brindar un mejor servicio a los clientes de alto poder adquisitivo, al tiempo que fortalecen las relaciones a largo plazo con los clientes.

Acerca de DriveWealth

DriveWealth es una plataforma global de tecnología financiera B2B. Nuestra principal actividad consiste en ofrecer corretaje como servicio (Brokerage-as-a-Service), lo que potencia las experiencias de inversión y negociación para carteras digitales, corredores de bolsa, administradores de activos y marcas de consumo. Con las API de DriveWealth nuestros socios disponen de un conjunto de herramientas moderno, ampliable y flexible para desarrollar desde flujos de trabajo de inversión tradicionales hasta las técnicas más innovadoras, como redondear las compras para convertirlas en propiedad de acciones fraccionadas. DriveWealth, LLC es un corredor de bolsa registrado, miembro de la FINRA y la SIPC. Visite legal.drivewealth.com para consultar la información legal completa.

Acerca de IOL Privé

IOL Privé es la plataforma internacional de IOL Agente de Valores S.A., inscrita como Intermediario de valores en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay (BCU) con el número 4236, domicilio en Ruta 8, km 17.500, Edificio n.º 200, Local n.º 208-09, Montevideo (Zona Franca), Uruguay. Es una plataforma dirigida a clientes que buscan administrar sus inversiones globales con un mayor nivel de sofisticación, asesoría y servicio.

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