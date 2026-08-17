DriveWealth impulsiona o lançamento da IOL Privé, uma experiência de Private Banking Digital para investidores de alta renda

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A DriveWealth, uma plataforma global B2B de Corretagem como Serviço (Brokerage-as-a-Service) projetada para facilitar o investimento para clientes e seus consumidores, anunciou hoje sua parceria que impulsiona o lançamento da IOL Privé, uma oferta premium de gestão de patrimônio com sede no Uruguai, criada para atender investidores de alta renda que buscam gerenciar seus investimentos globais com maior sofisticação, consultoria e serviço.

Impulsionada pela infraestrutura de corretagem integrada da DriveWealth, a IOL Privé combina serviços dedicados de consultoria patrimonial e acesso a oportunidades de investimento internacionais, além de contas de investimento nos EUA totalmente transparentes, tudo isso em uma experiência perfeita para o cliente.

“Historicamente, o private banking era reservado para um grupo muito seleto de investidores dispostos a navegar por processos complexos de integração e canais tecnológicos desconectados”, disse Naureen Hassan, CEO da DriveWealth. “Por meio de nossa parceria com a IOL Privé, estamos ajudando a modernizar o private banking, fornecendo a infraestrutura necessária para oferecer experiências de investimento perfeitas em uma plataforma digital que os clientes já conhecem e confiam. Nossas missões estão intimamente alinhadas: expandir o acesso a investidores em escala global e, ao mesmo tempo, criar uma experiência mais personalizada para indivíduos de alto patrimônio.”

Com mais de 2 milhões de clientes e mais de 25 anos de história, o IOL Group se consolidou como uma das principais organizações de investimento da região. Por meio da IOL Privé, o IOL Group expande sua oferta para melhor atender clientes de alta renda que buscam soluções sofisticadas de gestão patrimonial, diversificação internacional e acesso direto aos mercados globais.

O lançamento ocorre em um momento de crescente demanda por investimentos internacionais entre investidores de alta renda.

Tradicionalmente, investidores que buscam serviços de private banking e gestão de patrimônio internacional costumam se deparar com experiências fragmentadas, múltiplos fornecedores e longos processos de integração. A IOL Privé simplifica essa experiência por meio de uma plataforma digital única.

“O lançamento deste projeto marca um importante marco para o Grupo IOL. Começamos na Argentina há mais de 25 anos e agora estamos expandindo nossa presença em toda a região com uma solução real para nossos investidores”, disse Diego Pizzulli, CEO da IOL invertironline. “A nova plataforma oferecerá, por meio de um aplicativo dedicado, serviços de consultoria, investimento e planejamento patrimonial, proporcionando uma experiência integrada e profissional.”

A parceria estratégica com a IOL Privé amplia ainda mais a presença da DriveWealth na América Latina e reflete a crescente demanda por soluções integradas de gestão de patrimônio que permitem às instituições financeiras atender melhor os clientes de alta renda, fortalecendo, ao mesmo tempo, os relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Sobre a DriveWealth

A DriveWealth é uma plataforma global de tecnologia financeira B2B. Nosso principal negócio é fornecer serviços de corretagem (Brokerage-as-a-Service), impulsionando as experiências de investimento e negociação para carteiras digitais, corretoras, gestoras de ativos e marcas de consumo. As APIs da DriveWealth fornecem aos nossos parceiros um conjunto de ferramentas moderno, extensível e flexível para desenvolver desde fluxos de trabalho de investimento tradicionais até técnicas mais inovadoras, como arredondar compras para a propriedade fracionária de ações. A DriveWealth, LLC é uma corretora registrada, membro da FINRA e da SIPC. Acesse legal.drivewealth.com para obter as informações completas.

Sobre a IOL Privé

A IOL Privé é a plataforma internacional da IOL Agente de Valores S.A., registrada como Intermediária de Valores Mobiliários no Registro do Mercado de Valores Mobiliários do Banco Central do Uruguai (BCU) sob o número 4236, com sede em Ruta 8, Km 17,500, Edifício nº 200, Loja nº 208-09, Montevidéu (Zona Franca), Uruguai. É uma plataforma voltada para clientes que buscam gerenciar seus investimentos globais com maior sofisticação, consultoria e serviços.

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