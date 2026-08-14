Paysafe se convierte en el patrocinador principal de Envision Racing para construir el futuro de la interacción con los aficionados, donde el automovilismo, los videojuegos y los pagos se fusionan

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Paysafe (NYSE: PSFE), una plataforma de pagos líder, anunció hoy un patrocinio principal (o asociación por nombre) con Envision Racing, uno de los equipos más exitosos e innovadores de la Fórmula E, lo que marca una nueva era con el nombre Paysafe Envision Racing. Juntas, ambas compañías impulsarán el futuro de las experiencias conectadas para los aficionados, uniendo el automovilismo de primer nivel, los videojuegos y los pagos digitales en el ecosistema de aficionados más atractivo, gratificante y sostenible del deporte.

Esta alianza se basa en una idea sencilla: los aficionados no deben tener que elegir entre ver la acción y formar parte de ella. Desde la parrilla de salida hasta los videojuegos, pasando por los estadios de esports y las recompensas exclusivas, Paysafe y Envision Racing crearán una experiencia conectada donde cada interacción acercará a los aficionados al equipo y les permitirá descubrir algo nuevo.

La Fórmula E es una de las entidades de automovilismo de más rápido crecimiento en el mundo, y está construida en torno a la audiencia a la que sirve Paysafe: fanáticos nativos digitales que se mueven con fluidez entre deportes en vivo, videojuegos, contenido de creadores y comercio digital. Con la era Gen4 a punto de redefinir las carreras eléctricas a través de autos más rápidos, mayor rendimiento y un espectáculo aún más atractivo, la Fórmula E está entrando en su capítulo más transformador hasta el momento. A través del escenario global de la Fórmula E, Paysafe tendrá la posibilidad de exponer Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet, PagoEfectivo y toda su cartera de marcas de pago para consumidores ante más de 560 millones de telespectadores en todo el mundo como la infraestructura que impulsa la forma en que juegan, compiten y se conectan.

Esa ambición está respaldada por tres décadas de experiencia, creadas precisamente para este momento. Paysafe aporta experiencia en pagos de juegos y entretenimiento digital, una red de más de un millón de comercios, 19 millones de usuarios activos anuales, infraestructura regulatoria y de gestión de riesgos que abarca más de 100 países y más de 100 socios bancarios en todo el mundo. Pocas empresas pueden combinar tal nivel de confianza con la rapidez que exige esta alianza.

En el marco de esta colaboración, Paysafe y Envision Racing explorarán una hoja de ruta compartida de innovaciones centradas en los aficionados: torneos de esports, competiciones de carreras simuladas, experiencias de carreras VIP exclusivas, activaciones de juegos, integraciones de monederos digitales y programas de recompensas, todo ello diseñado en torno a una única ambición: convertir a los espectadores en participantes.

Bruce Lowthers, CEO de Paysafe, comentó: ”Envision Racing nos brinda una plataforma para llegar a una audiencia global que se encuentra en la intersección del deporte, los videojuegos y la tecnología, y ese es precisamente el entorno ideal para Paysafe. Esta alianza creará algo nunca antes visto por los aficionados: un ecosistema donde las carreras, los videojuegos y las recompensas se unen, y donde Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet y PagoEfectivo se integran en el modo en que nuevas generaciones de aficionados interactúan con el deporte que aman. Nos enorgullece asociarnos con un equipo que comparte nuestra pasión por la innovación y por redefinir los límites de lo posible para los aficionados”.

Franz Jung, CEO y presidente del Consejo de Administración de Envision Racing y vicepresidente de Envision Energy, declaró: ”Envision Energy se complace en que una marca global tan prestigiosa como Paysafe se una a Envision como patrocinador principal del equipo. Estamos muy entusiasmados por ver hasta dónde pueden llegar estas dos compañías con este equipo de carreras. Nos sentimos increíblemente orgullosos de nuestros logros dentro y fuera de la pista, y sabemos que Paysafe nos apoyará en la próxima etapa de nuestra evolución al entrar en la era GEN4”.

Sylvain Filippi, CEO y director de tecnología (CTO) de Envision Racing, dijo: “Que Paysafe se una a nosotros como patrocinador principal es crucial para el equipo. Son una compañía global de gran prestigio con presencia en los sectores de videojuegos, entretenimiento y pagos, lo que se alinea perfectamente con la afición mundial de la Fórmula E. Estamos sentando las bases de un programa para aficionados de gran éxito y disfrutaremos de esta colaboración con Paysafe para llevar nuestro posicionamiento único en el deporte a más personas en todo el mundo y seguir promoviendo la concienciación y la comprensión sobre el compromiso de este equipo con un planeta más saludable. Juntos tenemos planes brillantes en marcha, y el inicio de la Temporada número 13 con el nuevo auto GEN4 es solo el principio”.

El lanzamiento de la colaboración se celebrará con una serie de actividades durante el E-Prix de Londres, los días 15 y 16 de agosto, y posteriormente con el lanzamiento de la nueva decoración previsto para octubre, sumado a actividades de mayor envergadura a lo largo de la Temporada 13.

Acerca de Paysafe

Paysafe es una plataforma global de pagos que impulsa la economía de la experiencia, con un fuerte enfoque en los sectores de iGaming, videojuegos, comercio electrónico, operaciones en línea, venta minorista, viajes y hostelería. Con 30 años de experiencia en tecnología de pagos, Paysafe ayuda a empresas y consumidores a mejorar cada experiencia a través de soluciones de pago seguras y sencillas, que incluyen pagos con tarjeta, monederos digitales como Skrill, soluciones de efectivo electrónico como PaysafeCard y una variedad de métodos de pago locales. Con aproximadamente 2800 empleados en 12 países y un volumen de transacciones anualizado de 167 000 millones de dólares en 2025, Paysafe conecta a personas y empresas de todo el mundo mediante experiencias de pago digitales innovadoras.

Acerca de Envision Racing

Envision Racing es uno de los equipos fundadores y más exitosos del ABB FIA Formula E World Championship y Campeón Mundial de Equipos de Fórmula E 2022/2023. Propiedad de Envision, el equipo lleva la sostenibilidad en su ADN y fue creado con un propósito simple: acelerar la transición a tecnologías ecológicas para asegurar un futuro sostenible.

Tanto dentro como fuera de la pista, Envision Racing utiliza la plataforma global de la Fórmula E para acelerar la innovación e inspirar acciones climáticas positivas. A través de su programa Race Against Climate Change™, que incluye iniciativas como Sustainable Chain (Cadena Sostenible), el equipo moviliza a sus fanáticos, socios y comunidades de todo el mundo para tomar medidas significativas para las personas y el planeta.

Vea más información en www.envision-racing.com

Acerca de Envision

Envision es la compañía líder mundial en tecnología ecológica y un referente global en sistemas energéticos del futuro. Con la misión de “resolver los desafíos para un futuro sostenible de la humanidad“ y la visión de “crear una nueva prosperidad para la civilización“, Envision ha sido pionera en el sistema energético basado en IA y está comprometida con la construcción de una base energética sostenible, inteligente y económica.

La cartera de Envision incluye Envision Energy, una empresa de sistemas energéticos especializada en turbinas eólicas inteligentes, almacenamiento de energía y soluciones de hidrógeno verde; y Envision AESC, líder mundial en el desarrollo y la fabricación de baterías de alto rendimiento.

Envision sigue impulsando la energía eólica y el almacenamiento de energía para que se conviertan en el “nuevo carbón“, y las baterías de potencia, el hidrógeno verde, el amoníaco verde, el metanol verde y el combustible de aviación sostenible (SAF) para que se conviertan en el “nuevo petróleo“, al tiempo que construye una “nueva red“ basada en energías renovables impulsada por IA física.

Envision opera en China, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, India, Vietnam, Indonesia, Australia, Estados Unidos, Japón, México, Argentina y Chile. Cuenta con más de 30 centros de I+D y operaciones, además de más de 100 plantas de fabricación en todo el mundo.

Envision fue nombrada una de las “Empresas de tecnología climática a seguir en 2025“ por MIT Technology Review y galardonada con el premio “Excelencia en IA para la sostenibilidad“ en los Reuters Global Sustainability Awards 2025. También fue reconocida como un “Gigante Verde“ en la lista “TIME 100 de empresas más influyentes“ de 2024 y como un “Innovador energético“ en la lista “Change the World“ de Fortune de 2024 por sus importantes innovaciones en parques industriales con cero emisiones netas y tecnología integral de hidrógeno verde, lo que marca su segunda aparición en la lista tras su inclusión en 2021.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.