雅诗兰黛集团与利兹大学达成合作，携手推进肤色匹配技术创新发展

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 雅诗兰黛集团（The Estée Lauder Companies Inc.，纽约证券交易所代码：EL）今日宣布，与英国利兹大学设计学院及享誉全球的色彩科学与视觉感知领域专家Kaida Xiao博士开展科研合作。尽管美容领域的创新已取得显著进展，但对于消费者而言，如何找到真正契合自身肤色的粉底或遮瑕产品色号，仍是最普遍的困扰之一。

此次合作将先进的色彩科学与消费者自身肤色感知研究相结合，旨在推动奢华及高端肤色修饰类产品的研发，进一步提升色号匹配的精准度并优化产品配方。相关研究成果有望为粉底、遮瑕及其他肤色类产品的评估确立新的科学基准，帮助消费者在日常使用中获得更加自然的妆效。

该项目由利兹大学设计学院利兹纺织与色彩研究所（LITAC）色彩与成像科学教授Kaida Xiao博士牵头，运用先进的心理物理学方法——即以视觉感知科学为基础，研究人们如何感知并辨别差异——深入探究人们对肤色底调的感知，以及对细微色彩差异的辨识能力。

通过研究科学仪器对色彩的测量结果与人眼对相同色彩的视觉感知之间的关系，尤其是在真实使用场景下的视觉感知，该研究旨在明确消费者在何种情况下能够察觉细微的色调差异，以及何种情况下难以察觉。相关研究洞见将有助于优化肤色类产品的评估与研发方法，减少色号匹配偏差，打造更加自然的妆效。

雅诗兰黛集团先进技术及全球临床与消费者科学高级副总裁Claude Saliou表示：“推动肤色类产品和彩妆领域的变革性创新，始于对消费者如何感知自身肤色的深入理解。”

“尽管肤色测量技术日益精准，但如何深入理解消费者在真实环境中对自身肤色的感知，仍是一项复杂的科学挑战。通过与全球色彩科学领域的领先学府利兹大学携手合作，我们将有机会更深入地了解消费者在真实场景中的色号匹配体验。这些研究洞见将帮助我们进一步提升色号匹配的精准度，开发性能更卓越、妆效更自然且表现更一致的产品配方，并持续推动旗下奢华及高端产品组合的创新。此次合作也将帮助我们在创新过程中始终将包容性置于核心位置，致力于打造能够让每一位消费者都找到精准契合自身肤色、呈现自然妆效的产品配方。”

利兹大学色彩与成像科学教授Kaida Xiao博士表示：“肤色感知是一个高度复杂的过程，受到多种因素之间微妙相互作用的共同影响。我们非常高兴能与雅诗兰黛集团携手合作。作为全球高端美妆领域的领导者，雅诗兰黛集团长期致力于推动皮肤科学进步，并始终坚持卓越的科学标准。此次合作将学术界的专业积淀与行业领先优势相结合，有望进一步深化对色彩科学这一重要领域的理解。”

关于雅诗兰黛集团

雅诗兰黛集团（The Estée Lauder Companies Inc.）是全球领先的优质护肤、彩妆、香水和护发产品制造商、营销商及销售商之一，同时也是众多全球奢华及高端品牌的管理者。公司产品销往全球约150个国家和地区，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM品牌家族（包括The Ordinary和NIOD），以及BALMAIN Beauty。

雅诗兰黛集团在全球设有多个研发与创新中心，旗下科学家拥有广泛的跨学科专业知识，涵盖基础科学、先进技术，以及物理、化学、生物和工程等学科的交叉领域。凭借75年的配方研发深厚积淀，公司与全球科学界保持着广泛而深入的联系，不仅定期在行业领先的专业活动上分享研究成果，并在同行评审期刊发表论文，还与多个领域的顶尖科学家、科研机构和学术界开展合作。雅诗兰黛集团研发与创新团队始终致力于打造新一代具有变革意义、以科学为驱动的高端美妆产品、包装与体验，为全球消费者带来卓越的品质与性能。

英国在雅诗兰黛集团悠久的创新历程中占据重要地位。1960年，雅诗兰黛集团正式进入英国，这也是公司开拓的首个国际市场。如今，集团在英国的业务版图涵盖公司及品牌办公室、数百个销售网点，以及生产基地Whitman Laboratories Ltd——该基地于今年迎来成立60周年。

关于利兹大学

利兹大学（The University of Leeds）是英国规模最大的高等教育机构之一，拥有来自约140个国家的逾40,000名学生，以卓越的教学与科研质量享誉全球。作为一所以价值观为引领的大学，利兹大学充分发挥在科研和教育领域的专业优势，致力于为人类创造更加美好的未来，并通过广泛协作减少不平等、创造社会影响力并推动变革。利兹大学是英国研究密集型大学联盟——罗素大学集团（Russell Group）的成员，同时也是艾伦·图灵研究所（Alan Turing Institute）、罗莎琳德·富兰克林研究所（Rosalind Franklin Institute）和亨利·罗伊斯研究所（Henry Royce Institute）的重要合作伙伴。

利兹大学设计学院创立于1874年，历经多年发展，如今已成为享誉全球的学术机构。学院在应用科学与创意领域的深厚传承，得益于由100多名学者和研究人员组成的强大学术科研团队。设于学院内的跨学科研究机构——利兹纺织与色彩研究所（Leeds Institute of Textiles and Color，LITAC）——进一步彰显了学院在相关领域的深远影响力。该研究所由英国布商行会（The Clothworkers’ Company）与利兹大学共同投入2,110万英镑设立。

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