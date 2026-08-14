ペイセーフ、エンビジョン・レーシングのタイトルパートナーに就任、モータースポーツ、ゲーム、決済が一体となるファンエンゲージメントの未来を構築

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 決済プラットフォーム大手のペイセーフ（NYSE：PSFE）は、フォーミュラE屈指の実績と革新性を誇るチーム、エンビジョン・レーシングとのタイトルパートナーシップを発表し、チームがペイセーフ・エンビジョン・レーシングとして迎える新時代の幕開けを告げました。両社は、世界トップクラスのモータースポーツ、ゲーム、デジタル決済を融合させ、スポーツ界で最も魅力的で、価値ある体験をもたらす持続可能なファン・エコシステムを構築することで、つながりのあるファン体験の未来を切り開きます。

このパートナーシップの根底にあるのは、ファンがレースを観戦することと、その一部となることのどちらかを選ぶ必要はない、というシンプルな考えです。グリッドからゲームまで、eスポーツ・アリーナから限定特典まで、ペイセーフとエンビジョン・レーシングは、あらゆる接点がファンとチームの距離を縮め、新しい何かをもたらす、1つにつながったファン体験を創出します。

フォーミュラEは、世界で最も急速に成長しているモータースポーツの1つであり、その中核を成すのは、まさにペイセーフがサービスを提供している層、すなわち、ライブでのスポーツ観戦、ゲーム、クリエーターによるコンテンツ、デジタル・コマースの間を自在に行き来するデジタル・ネイティブのファンです。より高速なマシン、さらなる性能向上、そして一段と魅力的なレース観戦体験によって電動レースを再定義するGEN4時代の到来を控え、フォーミュラEはこれまでで最も大きな変革期に入ろうとしています。フォーミュラEのグローバルな舞台を通じて、ペイセーフは、視聴者がプレーし、競い、つながるためのインフラとして、「Skrill」「PaysafeCard」「PaysafeWallet」「PagoEfectivo」を含む消費者向け決済ブランドの全ポートフォリオを、世界中の5億6,000万人を超えるテレビ視聴者に届けます。

その大きな構想を支えているのは、まさにこの時のために培われてきた30年の経験です。ペイセーフがこのパートナーシップにもたらすのは、ゲームおよびデジタル・エンターテインメント分野の決済に関する専門知識、100万店を超える小売店ネットワーク、年間1,900万人のアクティブ・ユーザー、100か国超に及ぶ規制対応・リスク管理インフラ、世界各地に100行を超える提携銀行です。これほどの規模と信頼性を、このパートナーシップが求めるスピードと両立できる企業はほとんどありません。

本提携に基づき、ペイセーフとエンビジョン・レーシングは、ファンを第一に考えたイノベーションに関する共通のロードマップを検討します。これには、eスポーツ・トーナメント、シム・レーシング大会、VIP向け限定レース体験、ゲームを活用した施策、デジタル・ウォレットとの連携、特典プログラムが含まれ、いずれも観客を参加者へと変えるという1つの目標を軸に設計されています。

ペイセーフの最高経営責任者（CEO）であるブルース・ロウザーズは、次のように述べました。 「エンビジョン・レーシングは、スポーツ、ゲーム、テクノロジーが交差する領域にいる世界中のオーディエンスにリーチする舞台を提供してくれます。そして、まさにそこでペイセーフは本領を発揮します。このパートナーシップは、ファンがこれまで目にしたことのないものを生み出します。それは、レース、ゲーム、特典が一体となり、Skrill、PaysafeCard、PaysafeWallet、PagoEfectivoが、新世代のファンが愛するスポーツとの関わり方の一部となる、1つのエコシステムです。イノベーションへの情熱と、ファンにとっての可能性を再定義しようとする姿勢を共有するチームと提携できることを誇りに思います。」

エンビジョン・レーシングの最高経営責任者（CEO）兼取締役会会長であり、エンビジョン・エナジーのバイスプレジデントを務めるフランツ・ユング氏は、次のように述べました。 「エンビジョン・エナジーは、ペイセーフという素晴らしいグローバル・ブランドが、チームのタイトルパートナーとしてエンビジョンに加わることを大変うれしく思います。両社がこのレーシング・チームをどこまで前進させられるのか、非常に楽しみにしています。私たちはコース内外での実績を大変誇りに思っており、GEN4を迎える中、ペイセーフが私たちの次なる進化を支えてくれると確信しています。」

エンビジョン・レーシングのマネージングダイレクター兼CTOであるシルヴァン・フィリッピ氏は、次のように述べました。「ペイセーフをタイトルパートナーとして迎えることは、チームにとって非常に重要な節目です。同社は、ゲーム、エンターテインメント、決済の各分野で事業を展開する真のグローバル企業であり、その事業展開はフォーミュラEの世界的なファン層と非常に高い親和性があります。私たちは、大きな成功を収めるファン向けプログラムの基盤を築いています。ペイセーフとの歩みを楽しみながら、スポーツ界における当チーム独自の位置付けを世界中のより多くの人々に伝えるとともに、当チームがより健全な地球環境の実現に向けて取り組んでいることについて、引き続き認知を高め、理解を深めていきます。両社ですでに素晴らしい計画を進めており、新型GEN4マシンで迎えるシーズン13の開幕は、その始まりにすぎません。」

本パートナーシップの発足を記念し、8月15～16日の「ロンドンE-Prix」を皮切りに、その後も一連のアクティベーションを展開します。10月にはカラーリングの発表を予定しており、シーズン13を通じて、より大規模なアクティベーションを実施します。

ペイセーフについて

ペイセーフは、経験経済を支えるグローバル決済プラットフォームであり、iGaming、ビデオ・ゲーム、eコマース、オンライン取引、小売、旅行、ホスピタリティーの各分野に特に注力しています。決済テクノロジーに関する30年にわたる専門知識を生かし、カード決済、Skrillなどのデジタル・ウォレット、PaysafeCardなどのeCashソリューション、各種ローカル決済手段を含むシームレスで安全な決済ソリューションを通じて、企業と消費者のあらゆる体験を向上させています。12か国に約2,800人の従業員を擁し、2025年の年換算取引高が1,670億ドルに上るペイセーフは、革新的なデジタル決済体験を通じて、世界中の人々と企業をつないでいます。

エンビジョン・レーシングについて

エンビジョン・レーシングは、「ABB FIAフォーミュラE世界選手権」の創設時から参戦するチームの1つであり、最も成功を収めているチームの1つです。また、2022/2023年シーズンには、フォーミュラEのチーム部門の世界王者となりました。エンビジョン傘下の同チームは、サステナビリティーがそのDNAに深く根付いており、その設立目的はただ1つ、持続可能な未来を実現するためにグリーン・テクノロジーへの移行を加速することです。

エンビジョン・レーシングは、コース内外でフォーミュラEのグローバルなプラットフォームを活用してイノベーションを加速し、気候変動対策に向けた積極的な行動を促しています。「Race Against Climate Change™」プログラムでは、「Sustainable Chain」などの取り組みを通じて、世界中のファン、パートナー、コミュニティーを結集し、人と地球のために意義ある行動を起こすよう促しています。

詳細については、www.envision-racing.comをご覧ください。

エンビジョンについて

エンビジョンは、世界をリードするグリーン・テクノロジー企業であり、未来のエネルギーシステム分野におけるグローバル・リーダーです。「人類の持続可能な未来に向けた課題を解決する」というミッションと、「文明の新たな繁栄を創出する」というビジョンを掲げ、AIパワーシステムを先駆けて開発し、持続可能で、インテリジェントかつ低コストなエネルギー基盤の構築に取り組んでいます。

エンビジョンのポートフォリオには、スマート風力タービン、エネルギー貯蔵、グリーン水素ソリューションを専門とするエネルギーシステム企業であるエンビジョン・エナジーと、高性能バッテリーの開発・製造を世界的にリードするエンビジョンAESCが含まれます。

エンビジョンは、風力発電とエネルギー貯蔵を「新たな石炭」に、駆動用バッテリー、グリーン水素、グリーンアンモニア、グリーンメタノール、持続可能な航空燃料（SAF）を「新たな石油」にする取り組みを引き続き推進するとともに、再生可能エネルギーを基盤とし、フィジカルAIによって駆動される「新たな電力網」を構築しています。

エンビジョンは、中国、ドイツ、フランス、英国、スペイン、デンマーク、UAE、インド、ベトナム、インドネシア、オーストラリア、米国、日本、メキシコ、アルゼンチン、チリで事業を展開しています。世界各地に30か所を超える研究開発・運営拠点と100か所を超える製造拠点を設けています。

エンビジョンは、MITテクノロジーレビューの2025年版「気候テック企業10」の1社に選出され、「Reuters Global Sustainability Awards 2025」で「AI for Sustainability Excellence」を受賞しました。また、TIME誌の「2024年版 世界で最も影響力のある企業100社（TIME 100 Most Influential Companies）」リストで「グリーン・ジャイアント」に選ばれたほか、ネット・ゼロ工業団地とフルスタックのグリーン水素技術における大きなイノベーションが評価され、フォーチュン誌の2024年版「世界を変える企業（Change the World）」リストで「エネルギー・イノベーター」に認定され、同リストへの選出は2021年に続き2度目となりました。

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