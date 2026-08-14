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The Estée Lauder Companies en de University of Leeds werken samen aan de toekomst van kleurafstemming voor teintproducten

Nieuw onderzoek richt zich op een van de hardnekkigste uitdagingen in de beautysector: het nauwkeurig afstemmen van de kleur van teintproducten op het volledige, diverse spectrum van wereldwijde huidtinten

original Foundation shades are evaluated as part of color science research.

Foundation shades are evaluated as part of color science research.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heeft vandaag een onderzoekssamenwerking aangekondigd met de School of Design van de University of Leeds in het Verenigd Koninkrijk en dr. Kaida Xiao, een wereldwijd erkend expert op het gebied van kleurwetenschap en visuele waarneming. Ondanks aanzienlijke vooruitgang in beauty-innovatie blijft het vinden van de juiste foundation- of concealerkleur een van de meest voorkomende frustraties bij consumenten.

Door geavanceerde kleurwetenschap te combineren met onderzoek naar de wijze waarop consumenten hun eigen huid waarnemen, beoogt deze samenwerking de ontwikkeling van luxe teintproducten te versterken, met een nauwkeurigere kleurafstemming en verbeterde formules als resultaat.

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Contacts

Nieuwscontacten:
Wereldwijde media: Brendan Riley
briley@estee.com
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153

Media in het VK: Maria Allen
maallen@estee-lauder.co.uk
6 Mortimer Street
Londen W1T 3JJ

Industry:

The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
Release Versions
EnglishDutch (Summary)

Contacts

Nieuwscontacten:
Wereldwijde media: Brendan Riley
briley@estee.com
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153

Media in het VK: Maria Allen
maallen@estee-lauder.co.uk
6 Mortimer Street
Londen W1T 3JJ

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