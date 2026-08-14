The Estée Lauder Companies en de University of Leeds werken samen aan de toekomst van kleurafstemming voor teintproducten

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heeft vandaag een onderzoekssamenwerking aangekondigd met de School of Design van de University of Leeds in het Verenigd Koninkrijk en dr. Kaida Xiao, een wereldwijd erkend expert op het gebied van kleurwetenschap en visuele waarneming. Ondanks aanzienlijke vooruitgang in beauty-innovatie blijft het vinden van de juiste foundation- of concealerkleur een van de meest voorkomende frustraties bij consumenten.

Door geavanceerde kleurwetenschap te combineren met onderzoek naar de wijze waarop consumenten hun eigen huid waarnemen, beoogt deze samenwerking de ontwikkeling van luxe teintproducten te versterken, met een nauwkeurigere kleurafstemming en verbeterde formules als resultaat.

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