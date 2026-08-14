Paysafe wordt titelpartner van Envision Racing om de toekomst van fanbetrokkenheid uit te bouwen, waar motorsport, gaming en betalingen één worden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Paysafe (NYSE: PSFE), een toonaangevend betaalplatform, maakte vandaag een titelpartnerschap bekend met Envision Racing, een van de meest succesvolle en innovatieve teams in Formula E, waarmee een nieuw tijdperk als Paysafe Envision Racing wordt ingeluid. Samen zullen de twee bedrijven de toekomst van geconnecteerde fanervaringen bevorderen door motorsport van wereldklasse, gaming en digitale betalingen samen te brengen in het meest boeiende, lonende en duurzame fanecosysteem in sport.

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