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Paysafe wordt titelpartner van Envision Racing om de toekomst van fanbetrokkenheid uit te bouwen, waar motorsport, gaming en betalingen één worden

Nieuwe alliantie zal van Formula E-fans deelnemers maken, en raceweekends, gaming en rewards met elkaar verbinden via het wereldwijde betaalnetwerk van Paysafe, waarbij het team het nieuwe Gen4-tijdperk inzet als Paysafe Envision Racing

original A new era begins in Formula E as Envision Racing becomes Paysafe Envision Racing.

A new era begins in Formula E as Envision Racing becomes Paysafe Envision Racing.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Paysafe (NYSE: PSFE), een toonaangevend betaalplatform, maakte vandaag een titelpartnerschap bekend met Envision Racing, een van de meest succesvolle en innovatieve teams in Formula E, waarmee een nieuw tijdperk als Paysafe Envision Racing wordt ingeluid. Samen zullen de twee bedrijven de toekomst van geconnecteerde fanervaringen bevorderen door motorsport van wereldklasse, gaming en digitale betalingen samen te brengen in het meest boeiende, lonende en duurzame fanecosysteem in sport.

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Mediacontact

Persdienst Paysafe
PR@Paysafe.com

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