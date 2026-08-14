The Estée Lauder Companies und die University of Leeds kooperieren bei der Weiterentwicklung der Farbabstimmung von Teintprodukten

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute eine Forschungskooperation mit der School of Design der University of Leeds (Großbritannien) und Dr. Kaida Xiao bekannt, einer weltweit anerkannten Expertin für Farbwissenschaft und visuelle Wahrnehmung. Trotz bedeutender Fortschritte der Kosmetikindustrie zählt die Suche nach dem passenden Farbton für Foundation oder Concealer für Verbraucher nach wie vor zu den häufigsten Problemen.

Die Partnerschaft verbindet modernste Erkenntnisse der Farbwissenschaft mit der Erforschung der Frage, wie Verbraucher ihre eigene Haut wahrnehmen. Ziel ist es, die Entwicklung von Teintprodukten im Luxus- und Prestige-Segment durch eine präzisere Farbabstimmung und verbesserte Formulierungen weiter voranzubringen. Diese Ergebnisse könnten als Grundlage dienen, um neue wissenschaftliche Standards für die Bewertung von Foundation, Concealer und anderen Teintprodukten zu etablieren und im Alltag natürlicher wirkende Resultate zu ermöglichen.

Unter der Leitung von Dr. Kaida Xiao, Professorin für Farb- und Bildwissenschaft am Leeds Institute of Textiles and Color (LITAC) der School of Design der University of Leeds, untersucht das Projekt mithilfe psychophysikalischer Verfahren, wie Menschen Farbuntertöne wahrnehmen und feine Farbunterschiede erkennen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie instrumentelle Farbmessungen mit der visuellen Wahrnehmung dieser Farben durch den Menschen zusammenhängen – insbesondere unter realen Betrachtungsbedingungen. Dabei soll ermittelt werden, ab wann feine Farbtonunterschiede für Verbraucher wahrnehmbar sind. Anhand dieser Erkenntnisse sollen Evaluierung und Entwicklung von Teintprodukten verbessert, unpassende Farbtöne vermieden und natürlichere Ergebnisse ermöglicht werden.

„Bahnbrechende Innovationen bei Teint- und Farbkosmetik setzen ein umfassendes Verständnis dafür voraus, wie Verbraucher ihren eigenen Hautton wahrnehmen“, erklärt Claude Saliou, Senior Vice President, Advanced Technologies and Global Clinical and Consumer Sciences, The Estée Lauder Companies.

„Zwar lässt sich der Hautton immer präziser messen, doch wie Verbraucher ihren Hautton im Alltag wahrnehmen, bleibt wissenschaftlich schwer zu erfassen. Dank der Partnerschaft mit der University of Leeds – einem weltweit führenden Zentrum für Farbwissenschaft – können wir besser verstehen, wie Verbraucher die Farbabstimmung im Alltag erleben. Diese Erkenntnisse helfen uns, die Farbgenauigkeit zu verbessern und leistungsfähigere Formulierungen zu konzipieren, die natürlicher und gleichmäßiger wirken, und die kontinuierliche Innovation in unserem gesamten Luxus- und Prestige-Portfolio voranzutreiben. Mit dieser Partnerschaft rücken wir Inklusivität ins Zentrum unserer Innovationsarbeit und schaffen Formulierungen, die es jedem Verbraucher ermöglichen, den exakt passenden, natürlich wirkenden Farbton zu finden.“

„Die Wahrnehmung der Hautfarbe ist äußerst komplex und wird durch das subtile Zusammenspiel zahlreicher Faktoren geprägt“, berichtet Dr. Kaida Xiao, Professorin für Farb- und Bildwissenschaft an der University of Leeds. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit The Estée Lauder Companies, einem weltweit führenden Unternehmen im Prestige-Beauty-Segment, das für sein langjähriges Engagement für die Weiterentwicklung der Hautforschung und für wissenschaftliche Exzellenz bekannt ist. Diese Partnerschaft vereint akademische Expertise und führende Branchenkompetenz, um die Erkenntnisse in diesem wichtigen Bereich der Farbwissenschaft weiter zu vertiefen.“

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und betreut weltweit ein Portfolio von Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter anderem unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie mit The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty.

Die Forschungsteams von The Estée Lauder Companies verfügen in den Forschungs- und Innovationszentren des Unternehmens weltweit über multidisziplinäres Fachwissen, das von der Grundlagenforschung und modernen Technologien bis zu den Schnittstellen zwischen Physik, Chemie, Biologie und Ingenieurwissenschaften reicht. Das Unternehmen verfügt über 75 Jahre Expertise in der Formulierungsentwicklung und ist fest in der wissenschaftlichen Gemeinschaft verankert. Es präsentiert seine Forschung regelmäßig auf führenden Fachveranstaltungen, veröffentlicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer-Review und arbeitet in zahlreichen Bereichen mit führenden Fachleuten, Institutionen und Hochschulen zusammen. Das Forschungs- und Innovationsteam von The Estée Lauder Companies arbeitet kontinuierlich an der nächsten Generation bahnbrechender, wissenschaftlich fundierter Prestige-Beauty-Produkte, Verpackungen und Erlebnisse, die Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit außergewöhnliche Qualität und Leistung bieten.

Großbritannien spielt in dieser Innovationstradition eine wichtige Rolle. Das Land, in dem das Unternehmen 1960 seine Geschäftstätigkeit aufnahm, war der erste internationale Markt von The Estée Lauder Companies. Heute umfassen die Aktivitäten des Unternehmens in Großbritannien Unternehmens- und Markenbüros, Hunderte von Verkaufsstellen sowie die Produktionsstätte Whitman Laboratories Ltd, die in diesem Jahr ihr 60 -jähriges Bestehen feierte.

Über die University of Leeds

Die University of Leeds ist mit mehr als 40.000 Studierenden aus rund 140 Ländern eine der größten Hochschulen Großbritanniens. Die Universität genießt weltweit einen hervorragenden Ruf für die Qualität ihrer Lehre und Forschung. Die University of Leeds ist eine werteorientierte Universität, die ihre Expertise in Forschung und Lehre einsetzt, um eine bessere Zukunft für die Menschheit mitzugestalten. Durch Zusammenarbeit will sie Ungleichheiten bekämpfen, gesellschaftliche Wirkung erzielen und Veränderungen anstoßen. Die Universität gehört der Russell Group forschungsintensiver Universitäten an und ist ein wichtiger Partner des Alan Turing Institute, des Rosalind Franklin Institute und des Henry Royce Institute.

Die 1874 gegründete School of Design hat sich zu einer weltweit renommierten Einrichtung der University of Leeds entwickelt. Heute wird diese Tradition angewandter Wissenschaft und Kreativität von einer starken Gemeinschaft aus mehr als 100 Personen aus Wissenschaft und Forschung getragen. Ihre Bedeutung wird zusätzlich durch das Leeds Institute of Textiles and Color (LITAC) unterstrichen, ein interdisziplinäres Forschungsinstitut innerhalb der School of Design, das mit einer gemeinsamen Investition der Clothworkers’ Company und der Universität in Höhe von 21,1 Millionen GBP gegründet wurde.

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