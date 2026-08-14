The Estée Lauder Companies聯手里茲大學，共同推動膚色匹配技術的未來發展

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) 今日宣布，將與英國里茲大學設計學院以及世界知名色彩科學與視覺感知領域專家肖開達博士展開一項研究合作。儘管美容創新取得重大進展，但尋找合適的粉底或遮瑕膏色號，仍然是消費者最常見的困擾之一。

此次合作旨在將先進色彩科學與消費者如何感知自身膚色的研究相結合，以提升奢華與高端膚色修飾產品的開發，並提供更精準的色號配對及改良配方。研究結果有望為評估粉底、遮瑕膏及其他修容產品建立新的科學基準，以在日常生活中呈現更自然的妝效。

這項研究專案由里茲大學設計學院里茲紡織與色彩研究所（LITAC）色彩與影像科學教授肖開達博士主導，採用先進的心理物理學方法——即根植於視覺感知科學，研究人們如何觀察及察覺差異的方式，探索人類如何感知膚色底色與細微的色彩差異。

研究旨在檢測科學儀器測量出的色彩與人類肉眼在真實生活環境中看到的色彩之間有何關聯。透過瞭解消費者何時能察覺到不同色調之間的細微差異，以及何時不能，從而幫助研發團隊改善底妝產品的評估和研發方式，減少色差，並創造更自然的妝容效果。

The Estée Lauder Companies先進科技及全球臨床與消費者科學資深副總裁Claude Saliou表示：

「在膚色及彩妝產品方面實現變革性創新，首先要深入瞭解消費者如何感知自身膚色。雖然現在測量膚色的精準度不斷提升，但理解消費者在現實世界中如何感知自身膚色，仍是一項複雜的科學挑戰。透過與色彩科學領域的全球領導機構里茲大學合作，我們有機會更深入瞭解消費者在現實世界中進行色號配對的方式。這些見解有助於我們提高色號準確度，開發出更加高效、自然且一致的配方，並推動我們奢華及高端產品組合的持續創新。此次合作讓我們將包容性置於創新的核心，創造出每位消費者都能精確找到的、自然匹配色調的配方。」

「膚色感知極為複雜，受多種因素之間微妙相互作用的影響。」里茲大學色彩與影像科學教授肖開達博士表示，「我們很高興能與The Estée Lauder Companies合作，該公司是高端美容領域的全球領導者，以其長期致力於推進皮膚科學以及對卓越科學的承諾而知名。此次合作將學術專長與產業領導力相結合，以推進對色彩科學這一重要領域的理解。」

關於The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香氛和護髮產品製造商、行銷商和銷售商，也是全球奢華與高端品牌的管理者。該公司的產品銷往約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD），以及BALMAIN Beauty。

The Estée Lauder Companies在全球各地設有研發創新中心，其科學家擁有涵蓋基礎科學、先進技術以及物理、化學、生物和工程交叉領域的多學科專長。公司擁有75年的配方研發經驗，並與科學界保持密切交流，定期出席重要活動，在同行評審期刊上發表文章，並與眾多領域的頂尖科學家、研究機構和學術界建立了合作關係。The Estée Lauder Companies的研發創新團隊始終致力於開發引領次世代變革、以科學為驅動的高檔美妝產品、包裝和體驗，為全球消費者帶來卓越的品質和功效。

英國在品牌的創新傳承中扮演了重要角色。1960年，英國成為Estée Lauder Companies進入的首個國際市場。如今，公司在英國的業務涵蓋公司總部和品牌辦公室、數百個銷售點以及一座製造工廠——Whitman Laboratories Ltd，該工廠今年迎來了成立60週年紀念。

關於里茲大學

里茲大學是英國最大的高等教育機構之一，擁有來自約140個不同國家的4萬多名學生，以其卓越的教學和科研水平享譽全球。這所以價值觀為導向的大學致力於運用其在科研和教育領域的專長，透過合作消除不平等現象、實現社會影響並推動變革，從而為人類創造更美好的未來。里茲大學是羅素大學集團的成員，也是阿蘭圖靈研究所、羅莎琳富蘭克林研究所和亨利羅伊斯研究所的重要合作夥伴。

里茲大學設計學院成立於1874年，現已發展成為享譽全球的機構。如今，學院秉承應用科學與創新結合的傳統，擁有一支由超過100名學者和研究員組成的強大學術團隊。里茲紡織與色彩研究所（LITAC）的成立進一步鞏固了學院的深遠影響力。LITAC是設計學院下屬的跨領域研究機構，由英國呢絨整飾業公會（The Clothworkers’ Company）和里茲大學共同出資2,110萬英鎊成立。

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