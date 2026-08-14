Paysafe è il nuovo Title Partner di Envision Racing: insieme per costruire il futuro del coinvolgimento dei fan, dove sport motoristici, giochi e pagamenti diventano tutt'uno

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Paysafe (NYSE: PSFE), importante piattaforma di pagamenti, oggi ha annunciato un'importante collaborazione con Envision Racing, uno dei team più innovativi e di maggior successo della Formula E. L'iniziativa dà il via a una nuova era con il nome di Paysafe Envision Racing. Nell'ambito di questa partnership le due aziende promuoveranno il futuro delle esperienze connesse per gli appassionati, in cui sport motoristici di livello mondiale, giochi e pagamenti digitali confluiranno nell'ecosistema di fan più coinvolgente, gratificante e sostenibile di questo settore.

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