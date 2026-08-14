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Paysafe è il nuovo Title Partner di Envision Racing: insieme per costruire il futuro del coinvolgimento dei fan, dove sport motoristici, giochi e pagamenti diventano tutt'uno

La nuova alleanza trasformerà in partecipanti gli appassionati di Formula E collegando i weekend di gara, i giochi e i premi tramite la rete di pagamenti globale di Paysafe, con il team che debutta nella nuova era della Gen4 con il nome di Paysafe Envision Racing

original A new era begins in Formula E as Envision Racing becomes Paysafe Envision Racing.

A new era begins in Formula E as Envision Racing becomes Paysafe Envision Racing.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Paysafe (NYSE: PSFE), importante piattaforma di pagamenti, oggi ha annunciato un'importante collaborazione con Envision Racing, uno dei team più innovativi e di maggior successo della Formula E. L'iniziativa dà il via a una nuova era con il nome di Paysafe Envision Racing. Nell'ambito di questa partnership le due aziende promuoveranno il futuro delle esperienze connesse per gli appassionati, in cui sport motoristici di livello mondiale, giochi e pagamenti digitali confluiranno nell'ecosistema di fan più coinvolgente, gratificante e sostenibile di questo settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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