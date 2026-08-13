Unimed breidt zijn platform voor maritieme gezondheidszorg uit met toenemende toepassing van Telemed Plus

ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Universal Maritime Solutions (“Unimed” of “het Bedrijf”), een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor maritieme gezondheidszorg, medische toelevering en het welzijn van bemanningsleden en een portfoliobedrijf van ZCG Private Equity, het platform voor het beheer van private-equityfondsen van Z Capital Group, LLC (“ZCG”), maakte vandaag bekend dat Bahri, een van de toonaangevende maritieme operatoren van het Midden-Oosten, zijn relatie met Unimed heeft uitgebreid door zich aan te sluiten bij de kwaliteitsvolle Telemed Plus-service van het bedrijf.

Het akkoord bouwt verder op een jarenlange relatie tussen de bedrijven via Unimeds MedScale-programma voor het beheer van medisch materiaal en scheepsapotheken en markeert opnieuw een belangrijke mijlpaal in de verdere uitrol van het Telemed Plus-platform van Unimed, dat in 2024 werd gelanceerd.

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