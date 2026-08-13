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Tecnotree與美洲現有通訊服務提供者簽署1750萬美元多年期協議
Tecnotree與美洲現有通訊服務提供者簽署1750萬美元多年期協議
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芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 針對通訊服務提供者的全球5G與AI原生數位業務支援系統(BSS)及數位化轉型解決方案供應商Tecnotree宣布，已與美洲地區的一家現有通訊服務提供者簽署一項新的多年期、多區域協議。
該協議體現了Tecnotree持續專注於透過其5G AI原生數位平台與服務擴大長期客戶關係。這些平台與服務能夠協助通訊服務提供者實現業務營運現代化、加快服務創新並提升客戶體驗。與此同時，Tecnotree將繼續支援全球營運商不斷演進的數位化轉型優先事項。
Tecnotree執行長Padma Ravichander表示：「美洲地區對Tecnotree而言仍然是一個重要市場。公司將繼續為通訊服務提供者提供解決方案，以簡化營運、提升業務敏捷性，並透過下一代數位服務創造永續價值。」
關於Tecnotree
Tecnotree是一家針對通訊服務提供者的全球AI原生數位業務支援系統(BSS)及數位化轉型解決方案供應商。其可組合平台使營運商能夠加快數位化轉型、實現新商業模式的變現，並提供智慧的個人化數位體驗。Tecnotree在那斯達克赫爾辛基交易所(TEM1V)上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com。
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
Contacts
媒體連絡人
Prianca Ravichander
Tecnotree行銷長兼商務長
marketing@tecnotree.com
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