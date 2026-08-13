Tecnotree与美洲现有通信服务提供商签署1750万美元多年期协议

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 面向通信服务提供商的全球5G与AI原生数字业务支持系统(BSS)及数字化转型解决方案提供商Tecnotree宣布，已与美洲地区的一家现有通信服务提供商签署了一项新的多年期、多区域协议。

该协议体现了Tecnotree持续专注于通过其5G AI原生数字平台与服务拓展长期客户关系。这些平台与服务能够帮助通信服务提供商实现业务运营现代化、加速服务创新并提升客户体验。与此同时，Tecnotree将继续支持全球运营商不断演进的数字化转型优先事项。

Tecnotree首席执行官Padma Ravichander表示：“美洲地区对Tecnotree而言仍然是一个重要市场。公司将继续为通信服务提供商提供解决方案，以简化运营、提升业务敏捷性，并通过下一代数字服务创造可持续价值。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家面向通信服务提供商的全球AI原生数字业务支持系统(BSS)及数字化转型解决方案提供商。其可组合平台使运营商能够加速数字化转型、实现新商业模式的变现，并提供智能的个性化数字体验。Tecnotree在纳斯达克赫尔辛基交易所(TEM1V)上市。如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com。

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