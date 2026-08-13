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Tecnotree signe un accord pluriannuel de 17,5 millions de dollars avec un fournisseur de services de communication existant sur le continent américain

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, fournisseur mondial de Business Support Systems (BSS) numériques de la 5G, IA natifs ainsi que de solutions de transformation numérique pour les fournisseurs de services de communication, a annoncé la signature d'un nouvel accord pluriannuel et multirégional avec un fournisseur de services de communication existant sur le continent américain.

Cet accord témoigne de l'engagement continu de Tecnotree envers le développement des relations clients à long terme grâce à ses plateformes et services numériques 5G, IA natifs. Ceux-ci permettent aux fournisseurs de services de communication de moderniser leurs activités commerciales, d'accélérer l'innovation de service et d'optimiser l'expérience client. Tecnotree continue ainsi d'accompagner les opérateurs du monde entier dans leurs priorités évolutives de transformation numérique.

« Le continent américain demeure un marché important pour Tecnotree, où l'entreprise continue d'accompagner les fournisseurs de services de communication avec des solutions qui simplifient les activités, favorisent l'agilité commerciale et créent une valeur durable grâce aux services numériques de nouvelle génération », a déclaré Padma Ravichander, CEO de Tecnotree.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur mondial de Business Support Systems (BSS) numériques, IA natifs ainsi que de solutions de transformation numérique auprès des fournisseurs de services de communication. Sa plateforme modulaire leur permet d'accélérer leur transformation numérique, de monétiser de nouveaux modèles économiques et de proposer des expériences numériques intelligentes et personnalisées. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tecnotree.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact médias
Prianca Ravichander
CMO et CCO, Tecnotree
marketing@tecnotree.com

Industry:

Tecnotree

HEX:TEM1V
Details
Headquarters: Espoo, Finland
CEO: Padma Ravichander
Employees: 1000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)FinnishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapaneseArabic

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marketing@tecnotree.com

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