Unimed amplía su plataforma de asistencia sanitaria marítima gracias a la cada vez mayor adopción de Telemed Plus

ATENAS, Grecia--(BUSINESS WIRE)--Universal Maritime Solutions («Unimed» o «la empresa»), proveedor líder de soluciones sanitarias marítimas, suministros médicos y bienestar de la tripulación, y empresa de la cartera de ZCG Private Equity, la plataforma de gestión de fondos de capital riesgo de Z Capital Group, LLC («ZCG»), ha anunciado hoy que Bahri, uno de los principales operadores marítimos de Oriente Medio, ha ampliado su colaboración con Unimed al suscribirse a su servicio premium Telemed Plus.

El acuerdo se basa en la larga relación que mantienen ambas empresas a través del programa MedScale de Unimed, dedicado a la gestión de suministros médicos y botiquines, y supone otro paso importante en la implementación continua de la plataforma Telemed Plus de Unimed, lanzada en 2024.

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