Tecnotree firma un accordo pluriennale da 17,5 milioni di dollari con un fornitore di servizi di comunicazioni già presente nelle Americhe

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, un fornitore globale di sistemi di supporto aziendale (BSS) digitali nativi per l'intelligenza artificiale e pronti per il 5G e soluzioni per la trasformazione digitale per fornitori di servizi di comunicazione, ha annunciato la firma di un nuovo accordo pluriennale e multiregionale con un fornitore di servizi di comunicazione già presente nelle Americhe.

L'accordo riflette il continuo obiettivo di Tecnotree di ampliare i rapporti a lungo termine con i clienti tramite le sue piattaforme e i suoi servizi digitali pronti per il 5G e nativi per l'AI che consentono ai fornitori di servizi di comunicazione di modernizzare le operazioni commerciali, accelerare l'innovazione dei servizi e migliorare le esperienze dei clienti. Tecnotree continua a supportare le priorità di trasformazione digitale in costante evoluzione degli operatori di tutto il mondo.

“Le Americhe rimangono un mercato importante per Tecnotree: è lì che la società continua a fornire ai gestori di servizi di comunicazione soluzioni che semplificano le operazioni, contribuiscono all'agilità del settore e creano valore sostenibile tramite servizi digitali d nuova generazione”, ha dichiarato Padma Ravichander, AD di Tecnotree.

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