Tecnotree firma un accordo pluriennale da 17,5 milioni di dollari con un fornitore di servizi di comunicazioni già presente nelle Americhe
Tecnotree firma un accordo pluriennale da 17,5 milioni di dollari con un fornitore di servizi di comunicazioni già presente nelle Americhe
ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, un fornitore globale di sistemi di supporto aziendale (BSS) digitali nativi per l'intelligenza artificiale e pronti per il 5G e soluzioni per la trasformazione digitale per fornitori di servizi di comunicazione, ha annunciato la firma di un nuovo accordo pluriennale e multiregionale con un fornitore di servizi di comunicazione già presente nelle Americhe.
L'accordo riflette il continuo obiettivo di Tecnotree di ampliare i rapporti a lungo termine con i clienti tramite le sue piattaforme e i suoi servizi digitali pronti per il 5G e nativi per l'AI che consentono ai fornitori di servizi di comunicazione di modernizzare le operazioni commerciali, accelerare l'innovazione dei servizi e migliorare le esperienze dei clienti. Tecnotree continua a supportare le priorità di trasformazione digitale in costante evoluzione degli operatori di tutto il mondo.
“Le Americhe rimangono un mercato importante per Tecnotree: è lì che la società continua a fornire ai gestori di servizi di comunicazione soluzioni che semplificano le operazioni, contribuiscono all'agilità del settore e creano valore sostenibile tramite servizi digitali d nuova generazione”, ha dichiarato Padma Ravichander, AD di Tecnotree.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Prianca Ravichander
CMO e CCO, Tecnotree
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