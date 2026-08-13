Unimed développe sa plateforme de soins de santé maritime face à l’adoption croissante de Telemed Plus

ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--Universal Maritime Solutions (« Unimed » ou « la Société »), l’un des principaux fournisseurs de solutions de soins de santé maritime, de fournitures médicales et de bien-être des équipages, et société en portefeuille de ZCG Private Equity, la plateforme de gestion de fonds de capital-investissement de Z Capital Group, LLC (« ZCG »), a annoncé aujourd’hui que Bahri, l’un des principaux opérateurs maritimes du Moyen-Orient, avait renforcé sa collaboration avec Unimed en souscrivant à son service premium Telemed Plus.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement d’une relation de longue date entre les deux entreprises, établie dans le cadre du programme MedScale d’Unimed, consacré à la fourniture de matériel médical et à la gestion des pharmacies de bord. Il marque également une nouvelle étape importante dans le déploiement de la plateforme Telemed Plus d’Unimed, lancée en 2024. Cette évolution témoigne de l’adoption croissante de la plateforme intégrée de soins de santé d’Unimed par de grands opérateurs maritimes internationaux, tout en confirmant la valeur grandissante de ses services par abonnement et en contribuant à la stratégie globale de la Société visant à étendre son offre de services de santé et de conformité à l’échelle mondiale.

« Lorsque nous avons lancé Telemed Plus, notre ambition était de proposer une approche plus connectée et proactive des soins de santé en milieu maritime », a déclaré Jules Nasso, vice-président senior chargé des activités commerciales chez Unimed. « Le renforcement de notre collaboration avec Bahri montre aujourd’hui comment cette ambition se traduit concrètement par une adoption croissante de nos services par les clients. Alors que les opérateurs se tournent de plus en plus vers des solutions intégrées de soins de santé et de conformité, nous continuons à développer notre plateforme afin d’améliorer le bien-être des équipages, de renforcer l’efficacité opérationnelle et d’offrir davantage de valeur grâce à nos services par abonnement », a-t-il ajouté.

Grâce à Telemed Plus, les équipages de Bahri bénéficieront d’une assistance clinique 24 h/24 et 7 j/7 assurée par les professionnels de santé d’Unimed basés à Athènes, en Grèce, ainsi que d’un suivi proactif de leur santé, d’examens médicaux préalables à l’embarquement et d’une visibilité en temps réel sur les stocks de fournitures médicales à bord. En associant expertise clinique, gestion des stocks en temps réel et réseau mondial de distribution d’Unimed, ce service permet aux navires de prendre en charge à bord de nombreux besoins médicaux courants, tout en contribuant à limiter les consultations médicales à terre qui ne sont pas indispensables et les perturbations opérationnelles qui en découlent.

Cet accord confirme la transformation progressive d’Unimed, qui élargit son activité au-delà des services traditionnels de fourniture de matériel médical pour devenir une plateforme complète de soins de santé dédiée au secteur maritime. À la suite d’une récente acquisition, la Société renforce également ses capacités dans le domaine des services de conformité destinés aux équipages, notamment en matière de dépistage de drogues et d’alcool, complétant ainsi son portefeuille croissant de solutions de santé à destination des exploitants de navires commerciaux et de croisière.

Avec une clientèle désormais présente en Europe, en Asie, dans les Amériques et au Moyen-Orient, le partenariat avec Bahri renforce encore la présence internationale d’Unimed et témoigne d’une demande croissante pour des solutions de santé intégrées favorisant le bien-être des équipages, l’efficacité opérationnelle et la disponibilité des navires.

À propos d'Unimed

Unimed est le leader du secteur de la distribution de fournitures médicales, d’équipements et d’oxygène destinés à l’industrie maritime mondiale. L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions intégrées de soins de santé et de conformité à une clientèle internationale.

Unimed est une société en portefeuille de ZCG Private Equity, la plateforme de gestion de fonds de capital-investissement de ZCG (www.zcg.com).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.universalmarinemedical.com.

À propos de ZCG

ZCG est une société privée de premier plan à l’échelle mondiale, dont les activités couvrent la gestion d’actifs sur les marchés privés, le conseil aux entreprises, ainsi que le développement de technologies et de solutions.

Depuis près de 30 ans, les dirigeants de ZCG ont investi plusieurs dizaines de milliards de dollars de capitaux. ZCG s’appuie sur une équipe internationale d’environ 250 professionnels. Basée à New York, la société dispose de huit bureaux affiliés répartis dans six pays. Pour en savoir plus sur ZCG, rendez-vous sur www.zcg.com.

Pour en savoir plus sur ZCGC, la plateforme de conseil aux entreprises de ZCG, rendez-vous sur www.zcgc.com. Vous pouvez également découvrir Haptiq, la filiale technologique de ZCG, sur www.haptiq.com.

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