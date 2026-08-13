AM Best Coloca Bajo Revisión con Implicaciones Negativas las Calificaciones Crediticias de Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha colocado bajo revisión con implicaciones negativas la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “aa-” (Superior), y la Calificación en Escala Nacional (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V. (Everest México) (Ciudad de México, México).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Everest México han sido colocadas bajo revisión con implicaciones negativas tras el anuncio de que Everest Group, Ltd (Everest) ha acordado vender Everest México a Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) [TSX: FFH y FFH.U.]. Esta transacción más reciente se produce tras los recientes anuncios de Everest sobre los acuerdos para vender sus operaciones de seguros en Colombia y Canadá, como parte de su plan de salida de su negocio restante de seguros comerciales y de líneas personales.

Las calificaciones de Everest México permanecerán bajo revisión con implicaciones negativas, a la espera de las aprobaciones correspondientes, condiciones de cierre y la evaluación de AM Best acerca de la integración y de los futuros planes de negocio de la organización.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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