NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--

BTG Pactual TIG und Conservation International erreichen eine Fläche von 20.000 Hektar Cerrado, die derzeit renaturiert wird, und beschleunigen damit ihre Strategie zur Wiederaufforstung in Lateinamerika, wodurch die biologische Vielfalt gefördert und die sozialen Auswirkungen verstärkt werden

Die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) und Conservation International gaben heute bekannt, dass derzeit auf einer Fläche von mehr als 20.000 Hektar im brasilianischen Cerrado-Biom die Wiederherstellung der natürlichen Ökosysteme im Gange ist, was eine deutliche Beschleunigung der lateinamerikanischen Wiederaufforstungsstrategie der Unternehmen darstellt. Nach Angaben des Brazilian Restoration and Reforestation Observatory, einer unabhängigen Plattform, die die Erholung der heimischen Vegetation verfolgt und kartiert, festigt dies die Position der Strategie als größte Wiederherstellungsmaßnahme, die jemals in der Region durchgeführt wurde. Conservation International fungiert als Impact-Berater für soziale und ökologische Ergebnisse.

Im Mittelpunkt der Strategie stehen die Erhaltung, Wiederherstellung und Wiederaufforstung degradierter Landschaften in ganz Lateinamerika, darunter auch der brasilianische Cerrado – eines der artenreichsten und am schnellsten verschwindenden saisonal trockenen Ökosysteme der Welt. Mehr als die Hälfte des Cerrado wurde bereits für die Rinderzucht und den Ackerbau gerodet. Die Strategie zielt darauf ab, degradierte Weideflächen für die Rinderzucht wiederherzustellen und die einheimische Vegetation zurückzugewinnen, um so die Artenvielfalt und die lokalen Gemeinschaften zu stärken.

Die rund 20.000 Hektar, die derzeit renaturiert werden, sollen voraussichtlich mehr als 80.000 Hektar zusammenhängender Lebensräume schaffen, wodurch die Landschaftsfunktionalität verbessert und die Bewegungsfreiheit der Wildtiere in der gesamten Region ermöglicht wird.

„Die Tatsache, dass mehr als 20.000 Hektar in die Renaturierung einbezogen wurden, verdeutlicht, welche Fortschritte erzielt werden können, wenn langfristige Investitionen mit wissenschaftlich fundierten Renaturierungsmaßnahmen einhergehen“, erklärte Mark Wishnie, Chief Sustainability Officer bei BTG Pactual TIG. „Wenn man die Auswirkungen vor Ort aus erster Hand miterlebt – von der Regeneration der Wälder bis hin zur Rückkehr der Wildtiere –, zeichnet sich bereits ein klares Bild davon ab, was die vollständige Umsetzung dieser Strategie bewirken wird. Auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt, zeigt dieser Meilenstein, wie institutionelle Investitionen dazu beitragen können, neben einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung im ländlichen Raum auch bedeutende ökologische Ergebnisse zu erzielen.“

Gemeinsam mit dem Forest Restoration Laboratory der Bundesuniversität von Viçosa treiben BTG Pactual TIG und Conservation International zudem eines der größten Renaturierungsexperimente voran, das jemals im Cerrado durchgeführt wurde. In diesem 81 Hektar großen Feldversuch werden Direktsaat, das Pflanzen einheimischer Setzlinge und natürliche Verjüngung miteinander verglichen, um die effektivsten und am besten skalierbaren Renaturierungsansätze für dieses Biom zu ermitteln; die Ergebnisse fließen in die Renaturierungsmaßnahmen im gesamten Portfolio der Strategie und darüber hinaus ein.

„Es wird erwartet, dass diese Forschungsarbeit wertvolle Beiträge zur Renaturierung des Cerrado leisten und Erkenntnisse liefern wird, die umfassendere Bemühungen zur Wiederherstellung dieses wichtigen Ökosystems unterstützen. Die ersten Daten zeigen positive Ergebnisse und stetige Fortschritte bei den Maßnahmen, gekennzeichnet durch eine dichte Bodenbedeckung, das Überleben und Wachstum der Sämlinge sowie eine anhaltende natürliche Regeneration. Wir freuen uns darauf, die Erkenntnisse aus dieser Arbeit weiterzugeben, um die ökologische Renaturierung des Cerrado-Bioms weiter voranzutreiben“, sagte Professor Sebastião Venâncio Martins vom Fachbereich Forsttechnik der Bundesuniversität Viçosa.

„Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Landschaft erholt, zeigt, was erreicht werden kann, wenn wissenschaftlich fundierte Renaturierungsmaßnahmen mit Ressourcen unterstützt werden, die eine Ausweitung ermöglichen. Da die Bäume zurückkehren und das Wasser wieder zu fließen beginnt, beobachten wir, wie Jaguare, Wölfe, Tapire und andere bedrohte Wildtiere in das Ökosystem zurückkehren – ein Zeichen dafür, dass dieses Ökosystem heute gesünder ist als zuvor“, sagte Mauricio Bianco, Senior Vice President bei Conservation International in Brasilien. „Mit 20.000 Hektar, die erfolgreich renaturiert wurden, und der damit einhergehenden Schaffung von mehr als 500 Arbeitsplätzen zeigt diese Arbeit, dass eine wirtschaftlich tragfähige Renaturierung bedeutende ökologische und sozioökonomische Ergebnisse erzielen kann.“

Die Strategie schloss im April 2026 mit Eigenkapitalzusagen in Höhe von 1,24 Milliarden US-Dollar ab und ist damit einer der bislang größten bekannten Fonds für Wiederaufforstung und Renaturierung.1 Bei vollständiger Umsetzung soll die Fläche auf 270.000 Hektar in ganz Lateinamerika ausgeweitet werden – dabei sollen etwa 135.000 Hektar heimischer Wälder und anderer Lebensräume erhalten und wiederhergestellt werden, während auf zuvor degradierten Flächen etwa 135.000 Hektar FSC-zertifizierte kommerzielle Baumplantagen angelegt werden; ab 2025 sollen alle Wälder zertifiziert sein oder sich im Zertifizierungsprozess befinden.

Bis heute:

In Brasilien wurden auf einer Fläche von mehr als 64.000 Acres fast 29 Millionen Bäume gepflanzt;

im gesamten Projektgebiet wurden mehr als 1.000 Pflanzen- und Tierarten erfasst;

über 400 Meilen an Flusskorridoren stehen unter verstärktem Schutz; und

es wird erwartet, dass die Strategie bei vollständiger Umsetzung etwa 2.700 direkte und indirekte Vollzeitäquivalente sichern wird.

Anfang dieses Jahres erhielt das erste CO₂-Projekt der Strategie – „Brazil Cerrado 1“ – als weltweit erstes Projekt Gutschriften, die gemäß der Verra-Methodik VM0047 für Aufforstung, Wiederaufforstung und Wiederbegrünung (ARR) ausgestellt wurden, und erfüllte damit die „Core Carbon Principles“ des Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Im Laufe der Zeit wird erwartet, dass die Strategie Millionen zusätzlicher, hochintegrierter Emissionsminderungszertifikate generieren und gleichzeitig die langfristige Wiederherstellung von Ökosystemen unterstützen wird.

Über die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG)

Die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter im Bereich Waldflächeninvestitionen und verwaltet ein Vermögen sowie zugesagte Mittel in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar sowie eine verwaltete Fläche von 3,3 Millionen Acres in den USA und Lateinamerika. TIG beschäftigt rund 160 Fachkräfte und ist mit 23 Niederlassungen in ganz Amerika vor Ort vertreten, wodurch lokale, regionale und globale Erfahrung in die sorgfältige Verwaltung der Investitionen unserer Kunden einfließt (Stand: 31. März 2026).

Über Conservation International

Conservation International schützt die Natur zum Wohle der Menschheit. Mithilfe von Wissenschaft, Politik, Feldarbeit und Finanzierung rücken wir die für das Klima, die Artenvielfalt und die Menschen wichtigsten Orte in der Natur in den Fokus und sichern deren Erhalt. Mit Niederlassungen in 30 Ländern und Projekten in mehr als 100 Ländern arbeitet Conservation International mit Regierungen, Unternehmen, der Zivilgesellschaft, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften zusammen, um Menschen und Natur dabei zu unterstützen, gemeinsam zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter Conservation.org. Verfolgen Sie unsere Arbeit auf Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram und YouTube.

Über das Forest Restoration Laboratory (LARF-UFV)

LARF ist ein Labor, das sich der Forschung und technischen Beratung im Bereich der Waldsanierung widmet und einer der führenden brasilianischen Lehr- und Forschungseinrichtungen, der Bundesuniversität von Viçosa (UFV), angegliedert ist. Unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastião Venâncio Martins, der zudem ein Forschungsstipendium der Stufe 1A des CNPq erhält, führt das LARF Projekte zur ökologischen Renaturierung in verschiedenen brasilianischen Biomen durch; insbesondere ist die Partnerschaft mit TIG und TTG Brasil für eines der weltweit größten Renaturierungsexperimente im Cerrado verantwortlich.

____________________ 1 Der bislang größte Fonds mit Schwerpunkt auf Greenfield-Projekten, Wiederaufforstung und Renaturierung, wie von Agri Investor im Januar 2026 berichtet und basierend auf von Preqin im März 2026 veröffentlichten Daten von Drittanbietern. Expand

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