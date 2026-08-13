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BTG Pactual TIG y Conservation International avanzan en la restauración de más de 20 000 hectáreas del Cerrado, aceleran su estrategia de reforestación en América Latina y amplían su impacto en biodiversidad y comunidades

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) y Conservation International han anunciado hoy que ya está en marcha la restauración de ecosistemas autóctonos en más de 20 000 hectáreas del bioma del Cerrado brasileño, lo que supone un importante avance para su estrategia de reforestación en América Latina. Según los datos del Observatorio Brasileño de Restauración y Reforestación, una plataforma independiente que registra y cartografía la recuperación de la vegetación autóctona, esta iniciativa se consolida como el mayor esfuerzo de restauración llevado a cabo hasta la fecha en la región. Conservation International actúa como asesor de impacto en materia de resultados sociales y ambientales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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