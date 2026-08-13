Resurgens Technology Partners invierte en Qarma para acelerar la innovación en calidad y cumplimiento normativo
Resurgens Technology Partners invierte en Qarma para acelerar la innovación en calidad y cumplimiento normativo
La alianza combina la experiencia de Resurgens en inversión en software con la plataforma líder de Qarma para la gestión de la calidad y el cumplimiento normativo, con el objetivo de acelerar la innovación de productos y ampliar su presencia en Norteamérica, Europa y Asia.
ATLANTA Y AARHUS, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--Resurgens Technology Partners («Resurgens»), una compañía de inversiones especializada en software, acaba de anunciar su alianza con Qarma, el proveedor líder a nivel mundial de soluciones de software impulsadas por inteligencia artificial para la gestión de la calidad y el cumplimiento normativo destinadas a marcas, minoristas y fabricantes que gestionan cadenas de suministro complejas a escala mundial. Qarma ha desarrollado una plataforma que integra las mejores prácticas en materia de gestión de calidad y cumplimiento normativo con herramientas para llevarlas a la práctica, allí donde realmente se llevan a cabo estos procesos: en la planta de producción. La compañía continuará bajo el liderazgo de sus cofundadores, Jacob Nedergaard, director ejecutivo, y Søren Mønsted, director de tecnología.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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