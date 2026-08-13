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Tecnotree allekirjoitti 17,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin monivuotisen sopimuksen nykyisen teleoperaattoriasiakkaan kanssa Amerikan alueella

ESPOO, Suomi--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, joka on maailmanlaajuinen 5G- ja tekoälynatiivien digitaalisten BSS-ratkaisujen sekä teleoperaattoreille suunnattujen digitaalisen transformaation ratkaisujen toimittaja, ilmoitti eilen allekirjoittaneensa uuden monivuotisen ja usean alueen kattavan sopimuksen nykyisen teleoperaattoriasiakkaan kanssa Amerikan alueella.

Sopimus kuvastaa Tecnotreen jatkuvaa painotusta pitkäaikaisten asiakassuhteiden laajentamiseen yhtiön 5G- ja tekoälynatiivien digitaalisten alustojen ja palvelujen avulla, jotka auttavat teleoperaattoreita uudistamaan liiketoimintaansa, nopeuttamaan palveluinnovaatioita ja parantamaan asiakaskokemusta. Tecnotree jatkaa operaattoreiden muuttuvien digitaalisen transformaation painopisteiden tukemista maailmanlaajuisesti.

”Amerikan alue on Tecnotreelle edelleen tärkeä markkina-alue, jolla yhtiö jatkaa teleoperaattoreiden tukemista ratkaisuilla, jotka yksinkertaistavat toimintaa, mahdollistavat liiketoiminnan ketteryyden ja luovat kestävää arvoa seuraavan sukupolven digitaalisten palvelujen avulla”, sanoi Tecnotreen toimitusjohtaja Padma Ravichander.

Lisätietoja:

Tietoa Tecnotreestä

Tecnotree on maailmanlaajuinen tekoälynatiivien digitaalisten BSS- ja fintech-ratkaisujen toimittaja, joka auttaa viestintäpalveluntarjoajia vauhdittamaan digitaalista transformaatiota, kaupallistamaan seuraavan sukupolven palveluja ja tarjoamaan erinomaisia asiakaskokemuksia.

Yli 40 vuoden toimialakokemuksellaan Tecnotree palvelee operaattoreita Euroopassa, Aasiassa, Amerikoissa, Afrikassa ja Lähi-idässä pilvinatiivilla, TM Forumin Open Digital Architecture (ODA) -arkkitehtuurin mukaisella alustallaan. Tecnotreen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella TEM1V. https://investors.tecnotree.com/release/cision-tecnotree-5407793

Contacts

Viestintä
Prianca Ravichander
CMO & CCO, Tecnotree
marketing@tecnotree.com

Industry:

Tecnotree

HEX:TEM1V
Details
Headquarters: Espoo, Finland
CEO: Padma Ravichander
Employees: 1000
Organization: PUB
Release Versions
EnglishFinnish

Contacts

Viestintä
Prianca Ravichander
CMO & CCO, Tecnotree
marketing@tecnotree.com

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