Tecnotree unterzeichnet mehrjährige Vereinbarung im Wert von 17,5 Millionen USD mit bestehenden Kommunikationsdienstleistern in Amerika

ESPOO, Finnland--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, ein weltweiter Anbieter von 5G- und KI-nativen Digital Business Support Systems (BSS) und Lösungen für digitale Transformation gab die Unterzeichnung einer neuen mehrjährigen, regionenübergreifenden Vereinbarung mit einem bestehenden Kommunikationsdienstleister in Amerika bekannt.

Die Vereinbarung spiegelt den kontinuierlichen Fokus von Tecnotree wieder, langfristige Kundenbeziehungen über seine KI-nativen digitalen 5G-Plattformen und Dienstleistungen zu erweitern. Das Angebot von Tecnotree ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern, ihren Geschäftsbetrieb zu modernisieren, die Serviceinnovation zu beschleunigen und die Kundenerfahrungen zu verbessern. Tecnotree unterstützt auch weiterhin die sich weiterentwickelnden Prioritäten von Betreibern weltweit im Bereich der digitalen Transformation.

„Amerika bleibt ein wichtiger Markt für Tecnotree, in dem das Unternehmen auch weiterhin Kommunikationsdienstleister mit Lösungen unterstützen wird, die durch digitale Dienste der nächsten Generation den Betrieb vereinfachen, geschäftliche Agilität ermöglichen und nachhaltigen Wert schaffen“, sagte Padma Ravichander, CEO Tecnotree.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten digitalen BSS-Lösungen zur Unterstützung der digitalen Transformation von Kommunikationsdienstleistern. Seine zusammensetzbare Plattform ermöglicht es Betreibern, die digitale Transformation voranzutreiben, neue Geschäftsmodelle zu monetarisieren und intelligente, personalisierte digitale Erfahrungen bereitzustellen. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki (TEM1V) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com.

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