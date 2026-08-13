Resurgens Technology Partners investit dans Qarma pour assurer l'avenir de la gestion de la qualité et de la conformité

ATLANTA et AARHUS, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Resurgens Technology Partners (« Resurgens »), société de capital-investissement spécialisée dans les logiciels, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Qarma, fournisseur mondial de premier plan de logiciels de gestion de la qualité et de la conformité alimentés par l'IA, destinés aux marques, aux distributeurs et aux fabricants en charge de chaînes d'approvisionnement mondiales complexes. Qarma a développé une plateforme qui allie les meilleures pratiques en matière de qualité et de conformité à une mise en œuvre concrète là où elle est indispensable : dans les ateliers de production. Qarma continuera a être dirigée par ses cofondateurs, Jacob Nedergaard (PDG) et Søren Mønsted (CTO).

Fondée en 2016, Qarma accompagne des clients de divers secteurs, notamment dans l'ameublement, la décoration, le prêt-à-porter, les biens de consommation et l'électronique. Sa plateforme met en relation les équipes qualité et conformité, les responsables des achats, les fournisseurs et les inspecteurs. Au cours de la dernière décennie, Qarma a développé l'une des plateformes de qualité opérationnelle les plus complètes du secteur, qui associe des processus optimisés avec un logiciel conçu pour une utilisation native dans les ateliers de production à travers le monde. Cette base opérationnelle unique a généré des millions de points de données qualité fiables pour des milliers de marques, alimentant ainsi une nouvelle génération d'IA. Elle aide les clients à passer d'un contrôle qualité réactif à une gestion de la qualité prédictive et préventive. Par ailleurs, Qarma met à profit son expertise en matière de chaîne d'approvisionnement pour proposer à ses clients des fonctionnalités de la conformité des fournisseurs et des produits, en regroupant la gestion de la qualité, les audits et la conformité dans une plateforme unifiée.

Resurgens collaborera avec l'équipe dirigeante de Qarma pour accélérer la feuille de route de l'entreprise axée sur l'IA, ainsi que pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Resurgens pour entamer cette nouvelle phase de croissance », a déclaré Jacob Nedergaard, cofondateur et CEO de Qarma. « Nous sommes convaincus que Resurgens saisit admirablement nos activités, notre environnement, nos équipes, nos clients et les problématiques que nous résolvons dans nos ateliers de production. Cette approche orientée client et fondée sur le partenariat est parfaitement en phase avec la philosophie de Qarma. Ensemble, nous continuerons d'investir dans notre produit, de rester proches de nos clients à travers le monde et de créer de nouvelles opportunités de croissance. »

« Qarma a développé une plateforme complète qui ne se limite pas à proposer de la visibilité à la direction. Elle intervient là où la qualité se crée : sur les lignes de production et au sein des activités des fournisseurs à travers le monde. Cette profondeur opérationnelle, associée à un ensemble de données unique et à des fonctionnalités d'IA, constitue une base solide pour la prochaine génération de gestion de la qualité », a déclaré Adi Filipovic, cofondateur et managing director de Resurgens Technology Partners. « En intégrant les inspections qualité, les audits fournisseurs et la conformité des produits dans un système unique, Qarma aide ses clients à gérer des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes tout en ajoutant une valeur opérationnelle concrète. Nous sommes impatients de collaborer avec Jacob, Søren et toute l'équipe Qarma pour aider l'entreprise à atteindre son plein potentiel et à créer une valeur durable pour ses clients et ses parties prenantes. »

Rothschild a agi en tant que conseiller financier exclusif de Qarma. Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées.

À propos de Resurgens Technology Partners

Resurgens Technology Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les technologies, qui investit dans des entreprises nord-américaines et certaines européennes du marché intermédiaire inférieur, spécialisées dans les logiciels d'application et d'infrastructure. L'équipe de Resurgens, en pleine expansion, possède diverses expériences en matière d'investissement, d'exploitation et de gestion des talents, et met en œuvre une approche proactive et engagée de création de valeur s'adressant à chaque entreprise de son portefeuille. Le siège social de Resurgens est situé à Atlanta et compte également des collaborateurs à Austin, Boston et dans la région de la baie de San Francisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://resurgenstech.com.

À propos de Qarma

Qarma, fondée en 2016, située au Danemark et ayant des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, est une plateforme de gestion de la qualité et de la conformité alimentée l'IA. Elle aide les marques, les distributeurs, les sociétés de sourcing et les fabricants à transformer leurs données opérationnelles vérifiées en informations prédictives pour l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement à travers le monde. En regroupant les contrôles qualité, les performances des fournisseurs et la conformité des produits sur une plateforme unique, Qarma permet aux entreprises de prévenir les problèmes de qualité, de réduire les risques et de prendre des décisions plus éclairées. Aujourd'hui, Qarma accompagne les opérations de gestion de la qualité et de la conformité de milliers de marques ainsi que de leurs réseaux de fournisseurs à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.qarmainspect.com.

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