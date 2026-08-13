Innovaccer وMastek تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل المتخصصة في الرعاية الصحية للمؤسسات العاملة في قطاعَي الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط

--(BUSINESS WIRE)--سان فرانسيسكوأعلنت Innovaccer، المنصة المستقلة لإدارة عمليات الرعاية الصحية، اليوم عن شراكة استراتيجية مع Mastek، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والتي تتمتع بخبرة تزيد على أربعة عقود في تنفيذ برامج تقنية واسعة النطاق لقطاعات الرعاية الصحية والقطاع العام. وبموجب هذه الشراكة، تنضم Mastek إلى برنامج الشركاء العالميين المتكاملين (GSI) من الفئة البلاتينية التابع لـ Innovaccer، لتصبح أحد شركائنا الموثوقين ضمن مجموعة متنامية من شركات تكامل الأنظمة العالمية التي اختارت، بقرار مستقل، منصة Gravity باعتبارها المنصة المفضلة لديها لتنفيذ عمليات التحول واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية. تجمع هذه الشراكة بين منصة Innovaccer للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية وحضور Mastek الراسخ في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، بما يوفّر قدرة متكاملة للطرح في الأسواق تهدف إلى إتاحة حلول الإدارة المستقلة لعمليات الرعاية الصحية للمؤسسات العاملة في قطاعَي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ولا سيما في الأسواق التي تعتمد فيها جدوى الاستثمارات التقنية ومدى نجاحها وتعثرها على المصداقية المحلية في التنفيذ وقوة العلاقات المؤسسية.

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تأسست Mastek عام 1982، وكانت من أوائل شركات تكنولوجيا المعلومات المدرجة في البورصة الوطنية الهندية، وتضم اليوم أكثر من 4,700 متخصص يعملون في 40 دولة حول العالم. تُعدّ Mastek شريكًا موثوقًا في التحول بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية والحوسبة السحابية، وتخدم أكثر من 275 عميلاً عالميًا في قطاعَي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بما يشمل مقدّمي خدمات الرعاية الصحية وجهات التأمين الصحي وشركات الأدوية والأجهزة الطبية ومؤسسات الصحة العامة. تجمع Mastek بين معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 96% وخبرة موثوقة تمتد لعقود، لتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد من خلال الابتكار المتواصل. وهذا السجل المؤسسي الحافل بالخبرة والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصحة ليس من المزايا التي يمكن لشركة جديدة في السوق أن تكتسبها أو تضاهيها في وقت قصير. وبالنسبة إلى Innovaccer، تسهم شبكة Mastek العالمية في تنفيذ وتسليم الحلول في تجاوز مشاكل الوصول إلى الأسواق، وهي تحديات لا تكفي جودة المنصة وحدها لمعالجتها. وبالنسبة إلى Mastek، توفر لها هذه الشراكة منصة ذكاء اصطناعي متخصصة في الرعاية الصحية، مصممة لهذا الغرض وحاصلة على تصنيف Best in KLAS، بما يتيح لها توسيع نطاق القيمة التي تقدمها لعملائها دون تحمّل الوقت والتكلفة اللازمين لتطوير منصة مماثلة داخليًا.

وبموجب هذه الشراكة الموسّعة، ستتولى Mastek نشر وتوطين المجموعة الكاملة من تطبيقات Innovaccer المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، في الأسواق الجديدة والحالية على حد سواء. وستوفر البنية الأساسية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدى Innovaccer الأسس اللازمة للتشغيل المتبادل والحوكمة والبنية التحتية للوكلاء، التي تستند إليها عمليات نشر كل حل وتشغيلها، مع مجموعة متكاملة من الإمكانات تشمل الإدارة الوكيلة لدورة الإيرادات، بما في ذلك الموافقات المسبقة والترميز وإدارة حالات الرفض؛ وبرامج صحة السكان والرعاية القائمة على القيمة؛ وتعزيز أداء الجهات الدافعة، بما يشمل تصنيفات Stars وتعديل المخاطر وإدارة استخدام الخدمات الصحية. وعلى صعيد إتاحة خدمات الرعاية للمرضى وعمليات مراكز الاتصال، ستتكامل خبرة Mastek في تنفيذ مشاريع التحول، بما تشمل ترحيل المنصات، وتطوير الواجهة الرقمية، وحلول الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونشر الوكلاء الحواريين، مع وكلاء Innovaccer للذكاء الاصطناعي متعددd القنوات المخصصين لحجز المواعيد وإدارة الإحالات. ويتيح هذا التكامل لأنظمة الرعاية الصحية والجهات الدافعة منظومة متكاملة لإتاحة خدمات الرعاية للمرضى، تعمل على طبقة موحدة من البيانات السريرية والمالية. ومعًا، تغطي هذه المجموعة من الحلول أبرز مهام سير العمل الإداري والتشغيلي الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من موارد قطاع الرعاية الصحية، والذي يُعدّ الأكثر قابلية للأتمتة والتشغيل المستقل على نطاق واسع.

صرَّح Umang Nahata، الرئيس التنفيذي لشركة Mastek، قائلاً: "تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى حلول ذكاء اصطناعي تتسم بالبساطة والموثوقية، وتستند إلى بيانات مترابطة. وتعزّز شراكتنا من الفئة البلاتينية مع Innovaccer قدرة Mastek على مساعدة عملائها في تحويل بيانات الرعاية الصحية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، كما تسرّع مسيرتنا نحو ترسيخ مكانتنا كشريك رائد في التحول بالذكاء الاصطناعي لقطاع الرعاية الصحية".

"عندما تختار أبرز شركات تكامل الأنظمة العالمية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، وبقرار مستقل منها، بناء ممارساتها في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات حول منصة Gravity، فإن ذلك يبعث برسالة واضحة إلى السوق مفادها أن هذه المنصة تحظى بالثقة اللازمة لقيادة أكثر برامج التحول في مجال الرعاية الصحية تعقيدًا وحساسيةً على مستوى العالم. وانضمام Mastek إلى برنامج الشركاء العالميين المتكاملين (GSI) من الفئة البلاتينية لدينا يؤكد ذلك، كما يمنحنا ما كان من الصعب علينا بناؤه بالسرعة نفسها بمفردنا، ألا وهو أربعة عقود من العلاقات المؤسسية الراسخة مع أنظمة الرعاية الصحية والجهات الحكومية في ثلاث قارات. سويًا، نعمل على إتاحة حلول التشغيل المستقل لعمليات الرعاية الصحية في أسواق لطالما تطلعت إلى تحقيق هذا الطموح، لكنها لم تكن تملك، حتى الآن، المنصة المناسبة والشريك القادر على تنفيذها على النحو الأمثل"، حسبما قال Abhinav Shashank، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Innovaccer.

تمثل الشراكة الموسّعة مع Mastek خطوة مهمة في استراتيجية Innovaccer للتوسع والنمو على الصعيد الدولي، إذ تستند إلى حضورها الراسخ في الولايات المتحدة والشرق الأوسط لتوسيع نطاق منصة التشغيل المستقل لعمليات الرعاية الصحية لتشمل المملكة المتحدة وأوروبا، وهما سوقان تواجه فيهما أنظمة الرعاية الصحية والحكومات ضغوطًا هيكلية متزايدة بالقدر نفسه، فيما يتنامى فيهما الإقبال على التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة. ومؤخرًا، صُنّفت Innovaccer ضمن الشركات الرائدة في الإصدار الأول من تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لمنصات السحابة المخصصة لقطاع مقدّمي خدمات الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة Mastek

تُعدّ Mastek (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MASTEK؛ وبورصة بومباي: 523704) مزوّدًا عالميًا لخدمات الذكاء الاصطناعي المؤسسي والحلول الرقمية والخدمات السحابية، وتمكّن عملاءها من تحقيق عوائد ملموسة ومستدامة على استثماراتهم في التكنولوجيا. وتتمتع الشركة بحضور عالمي يمتد إلى أكثر من 40 دولة، وتضم كوادرها المتمرسة ما يقرب من 5,000 موظف. ومن خلال نهجها "الريادة بالذكاء الاصطناعي"، تدمج Mastek قدرات الذكاء في مختلف حلولها وعملياتها، بما يمكّن المؤسسات من تسريع مسيرة التحول عبر تبنّي الذكاء الاصطناعي بصورة أخلاقية وقابلة للتوسع، ووفق احتياجات كل مجال. وتتعاون Mastek مع نخبة من روّاد القطاع، من بينهم Oracle وSalesforce وMicrosoft وAWS وSnowflake وDatabricks، لتقديم خدماتها وحلولها لقطاعات رئيسية تشمل القطاع العام، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والتعليم العالي، والخدمات المالية. وتلتزم Mastek بدفع عجلة الابتكار من خلال بناء منظومة متكاملة وقوية تجمع بين الشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والملكية الفكرية. وانطلاقًا من قيمها الأساسية المتمثلة في الثقة، وتحقيق القيمة، وسرعة الإنجاز، تمكّن الشركة أكثر من 400 عميل نشط من تطوير أعمالهم وإحداث تحول فيها بما يواكب المشهد التكنولوجي المتطور. لطالما كانت Mastek شركة تركز على تقديم الحلول وبناء علاقات متينة، وتقدِّر موظفيها وعملاءها على حد سواء. ومن خلال نهجها الذي يضع الإنسان في صميم اهتمامها، تعزّز Mastek النمو المستدام عبر تبنّي أهداف طويلة الأمد، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة.

نبذة عن Innovaccer

تُمكّن Innovaccer مؤسسات الرعاية الصحية من تشغيل عملياتها بصورة ذاتية، بما يسهم في الارتقاء بالنتائج السريرية والمالية لدى أنظمة الرعاية الصحية والجهات الدافعة والجهات الحكومية ومؤسسات علوم الحياة. وبالاعتماد على منصة الاستقلالية في عمليات الرعاية الصحية، توحّد Innovaccer بيانات المؤسسات وتوظّف الذكاء الاصطناعي لأتمتة الأعمال الإدارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو ملموس وقابل للقياس في هوامش الربحية. وتعتمد مؤسسات رائدة، مثل Orlando Health وAdventist HealthCare وBanner Health، على Innovaccer لدمج قدرات الذكاء في بنيتها التحتية الحالية، والارتقاء بجودة الرعاية المقدَّمة. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.innovaccer.com.

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