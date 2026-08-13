BTG Pactual TIG en Conservation International bereiken herstelmijlpaal van 20.000 hectare in de Cerrado, met versnelling van herbebossingsstrategie in Latijns-Amerika en vergroting van biodiversiteit en maatschappelijke impact

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) en Conservation International hebben vandaag bekendgemaakt dat het herstel van inheemse ecosystemen nu van start is gegaan op meer dan 20.000 hectare in de Braziliaanse Cerrado-regio. Dit markeert een aanzienlijke versnelling van de herbebossingsstrategie van de organisaties in Latijns-Amerika. Volgens gegevens van het Braziliaanse Observatorium voor Herstel en Herbebossing, een onafhankelijk platform dat het herstel van inheemse vegetatie volgt en in kaart brengt, bevestigt dit de status van het initiatief als het grootste herstelproject ooit in de regio. Conservation International treedt op als impactadviseur voor de maatschappelijke en ecologische resultaten.

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