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Vantage Data Centers y Nebius refuerzan la infraestructura de IA del Reino Unido con su primer proyecto en la Zona de Crecimiento de IA de Gales del Sur

El proyecto incorporará capacidad de alta densidad para aplicaciones de IA con tecnología de NVIDIA en el campus de Vantage en Newport, contribuirá a ampliar la capacidad nacional de computación del Reino Unido y reforzará la posición de Gales del Sur como enclave estratégico para la infraestructura digital

original CWL13 data center at Vantage’s Newport, Wales, campus.

CWL13 data center at Vantage’s Newport, Wales, campus.

DENVER Y LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, uno de los principales proveedores mundiales de campus de centros de datos a hiperescala, y Nebius (Nasdaq: NBIS), empresa de servicios en la nube especializada en IA, han anunciado hoy un acuerdo para instalar infraestructura de alta densidad con tecnología de NVIDIA en el campus CWL1 de Vantage en Newport (Gales). El proyecto supone el primer compromiso comercial de capacidad anunciado en la Zona de Crecimiento de IA de Gales del Sur y contribuirá a satisfacer la creciente demanda de capacidad de computación para IA en el Reino Unido.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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