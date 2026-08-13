Vantage Data Centers y Nebius refuerzan la infraestructura de IA del Reino Unido con su primer proyecto en la Zona de Crecimiento de IA de Gales del Sur

DENVER Y LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, uno de los principales proveedores mundiales de campus de centros de datos a hiperescala, y Nebius (Nasdaq: NBIS), empresa de servicios en la nube especializada en IA, han anunciado hoy un acuerdo para instalar infraestructura de alta densidad con tecnología de NVIDIA en el campus CWL1 de Vantage en Newport (Gales). El proyecto supone el primer compromiso comercial de capacidad anunciado en la Zona de Crecimiento de IA de Gales del Sur y contribuirá a satisfacer la creciente demanda de capacidad de computación para IA en el Reino Unido.

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