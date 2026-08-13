Unimed amplia la piattaforma sanitaria per il personale marittimo con la crescente diffusione di Telemed Plus

ATENE, Grecia--(BUSINESS WIRE)--Universal Maritime Solutions (“Unimed” o “la Società”), un fornitore leader di servizi sanitari marittimi, forniture mediche e soluzioni per il benessere del personale di bordo, nonché società del portafoglio di ZCG Private Equity, la piattaforma di gestione dei fondi di private equity di Z Capital Group, LLC (“ZCG” ), oggi ha annunciato che Bahri, uno dei principali operatori marittimi del Medio Oriente, ha ampliato il suo rapporto con Unimed, registrandosi al suo servizio premium Telemed Plus.

L'accordo si basa sul rapporto di lunga data tra le aziende attraverso il programma MedScale di Unimed per la gestione di dotazioni sanitarie e cassette di pronto soccorso e segna un'altra tappa importante nella continua implementazione della piattaforma Telemed Plus di Unimed, lanciata nel 2024.

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