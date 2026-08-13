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Tecnotree firma un acuerdo plurianual de 17,5 millones de dólares con un proveedor de servicios de comunicaciones existente en el continente americano

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, proveedor global de soluciones de transformación digitales y sistemas de soporte comerciales (BSS) digitales nativos de IA y 5G para proveedores de servicios de comunicaciones, anunció la firma de un nuevo acuerdo plurianual multirregión con un proveedor de servicios de comunicaciones existente en el continente americano.

El acuerdo refleja el enfoque continuo de Tecnotree hacia la expansión de las relaciones con los clientes a largo plazo a través de sus plataformas digitales 5G nativas de IA y los servicios que permiten que los proveedores de servicios de comunicaciones modernicen sus operaciones comerciales, aceleren la innovación de servicios y mejoren las experiencias de los clientes. Tecnotree sigue respaldando las prioridades de transformación digital en permanente evolución de los operadores en todo el mundo.

“El continente americano sigue siendo un mercado importante para Tecnotree, donde la empresa sigue respaldando a los proveedores de servicios de comunicaciones con soluciones que simplifican las operaciones, hacen posible la agilidad comercial y crean valor sostenible a través de servicios digitales de próxima generación”, señaló Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree es un proveedor global de soluciones de transformación digitales y sistemas de soporte comerciales (BSS) digitales nativos de IA para proveedores de servicios de comunicaciones. Su plataforma componible permite que los operadores aceleren la transformación digital, moneticen nuevos modelos de negocios y ofrezcan experiencias digitales inteligentes y personalizadas. Tecnotree cotiza en el Nasdaq de Helsinki (TEM1V). Para más información, visite www.tecnotree.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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Contacto de prensa
Prianca Ravichander
Directora de marketing y directora comercial de Tecnotree
marketing@tecnotree.com

Industry:

Tecnotree

HEX:TEM1V
Details
Headquarters: Espoo, Finland
CEO: Padma Ravichander
Employees: 1000
Organization: PUB
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