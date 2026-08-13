BTG Pactual TIG et Conservation International atteignent les 20 000 hectares de Cerrado en cours de restauration, accélérant ainsi leur stratégie de reboisement en Amérique latine, tout en renforçant la biodiversité et les retombées sociales

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) et Conservation International ont annoncé aujourd’hui que la restauration des écosystèmes indigènes était désormais en cours sur plus de 20 000 hectares du biome du Cerrado, au Brésil, marquant ainsi une accélération considérable de la stratégie de reboisement des entreprises en Amérique latine. Selon les données recueillies par l'Observatoire brésilien de la restauration et du reboisement, une plateforme indépendante qui suit et cartographie la régénération de la végétation indigène, cela renforce encore davantage la position de cette stratégie en tant que plus vaste effort de restauration jamais mené dans la région. Conservation International intervient en tant que conseiller en matière d’impact pour les résultats sociaux et environnementaux.

Cette stratégie vise à préserver, restaurer et reboiser les paysages dégradés à travers l’Amérique latine, notamment le Cerrado brésilien, l’un des écosystèmes saisonnièrement secs les plus riches en biodiversité au monde et l’un de ceux qui disparaissent le plus rapidement. Plus de la moitié du Cerrado a déjà été défrichée pour l’élevage bovin et l’agriculture. La stratégie cible la restauration des pâturages bovins dégradés, en réintroduisant la végétation indigène afin de soutenir la biodiversité et les communautés locales.

Les quelque 20 000 hectares en cours de restauration devraient permettre de créer plus de 80 000 hectares d’habitats connectés, améliorant ainsi la fonctionnalité du paysage et facilitant les déplacements de la faune sauvage à travers la région.

« Le fait d’avoir atteint plus de 20 000 hectares en cours de restauration reflète les progrès qui peuvent être réalisés lorsque des investissements à long terme sont associés à une restauration fondée sur la science », a déclaré Mark Wishnie, directeur du développement durable chez BTG Pactual TIG. « Constater directement sur le terrain l’impact de ces actions, de la régénération des forêts au retour de la faune sauvage, donne déjà une image claire de ce que la mise en œuvre à grande échelle de cette stratégie permettra d’accomplir. Bien qu’il reste encore un travail considérable à accomplir, cette étape importante démontre comment l’investissement institutionnel peut contribuer à obtenir des résultats environnementaux significatifs tout en favorisant un développement économique rural durable. »

En collaboration avec le Laboratoire de restauration forestière de l’Université fédérale de Viçosa, BTG Pactual TIG et Conservation International mènent également l’une des plus grandes expériences de restauration jamais menées dans le Cerrado. Cet essai sur le terrain, d’une superficie de 81 hectares, compare l’ensemencement direct, la plantation de jeunes plants indigènes et la régénération naturelle afin d’identifier les approches de restauration les plus efficaces et les plus adaptables à ce biome ; les résultats serviront à orienter les pratiques de restauration dans l’ensemble du portefeuille de la stratégie et au-delà.

« Cette recherche devrait apporter une contribution précieuse à la restauration du Cerrado et fournir des connaissances pour soutenir des efforts plus larges visant à restaurer cet écosystème important. Les premières données montrent des résultats positifs et des progrès constants dans les traitements, avec une forte couverture végétale, une bonne survie et une bonne croissance des jeunes plants, ainsi qu’une régénération naturelle continue. Nous sommes impatients de partager les enseignements tirés de ces travaux afin de poursuivre l’extension de la restauration écologique du biome du Cerrado », a déclaré le professeur Sebastião Venâncio Martins, du département d’ingénierie forestière de l’Université fédérale de Viçosa.

« La rapidité avec laquelle ce paysage réagit démontre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des projets de restauration fondés sur la science bénéficient de ressources leur permettant de se développer à grande échelle. À mesure que les arbres repoussent et que l’eau recommence à couler, nous voyons des jaguars, des loups, des tapirs et d’autres espèces menacées revenir dans l’écosystème, ce qui prouve que celui-ci est désormais en meilleure santé qu’auparavant », a déclaré Mauricio Bianco, vice-président senior de Conservation International au Brésil. « Avec 20 000 hectares actuellement en cours de restauration et la création de plus de 500 emplois parallèlement à ces efforts, ce travail contribue à démontrer qu’une restauration commercialement viable peut générer des résultats écologiques et socio-économiques significatifs. »

La stratégie a clôturé en avril 2026 avec 1,24 milliard de dollars américains d’engagements en fonds propres, ce qui en fait l’un des plus grands fonds de reboisement et de restauration connus à ce jour.1 À plein régime, elle prévoit de s’étendre sur 270 000 hectares à travers l’Amérique latine – en conservant et en restaurant environ 135 000 hectares de forêts indigènes et d’autres habitats, tout en créant environ 135 000 hectares de plantations commerciales d’arbres certifiées FSC sur des terres auparavant dégradées ; en 2025, toutes les forêts sont certifiées ou en cours de certification.

À ce jour :

Près de 29 millions d’arbres ont été plantés sur plus de 64 000 acres au Brésil ;

Plus de 1 000 espèces végétales et animales ont été répertoriées dans l’ensemble du portefeuille ;

Plus de 640 km de corridors de cours d’eau bénéficient d’une protection renforcée ; et

La stratégie devrait soutenir environ 2 700 emplois équivalents temps plein, directs et indirects, une fois pleinement déployée.

Au début de cette année, le premier projet carbone de la stratégie, baptisé « Brazil Cerrado 1 », est devenu le premier projet au monde à recevoir des crédits émis selon la méthodologie VM0047 de Verra relative au boisement, au reboisement et à la revégétalisation (ARR), satisfaisant ainsi aux Principes fondamentaux du carbone (Core Carbon Principles) de l’Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. À terme, la stratégie devrait générer des millions de crédits supplémentaires de suppression de carbone à haute intégrité, tout en soutenant la restauration à long terme des écosystèmes.

À propos de BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG)

BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) est l’un des plus grands gestionnaires d’investissements forestiers au monde, gérant 8,2 milliards de dollars d’actifs et d’engagements, ainsi que 3,3 millions d’acres de terres sous gestion aux États-Unis et en Amérique latine. TIG compte environ 160 collaborateurs et dispose d’une présence sur le terrain grâce à 23 bureaux répartis sur le continent américain, ce qui lui permet de mettre à profit son expérience locale, régionale et mondiale pour assurer une gestion rigoureuse des investissements de ses clients (au 31 mars 2026).

À propos de Conservation International

Conservation International protège la nature au profit de l’humanité. Grâce à la science, aux politiques publiques, au travail de terrain et au financement, nous identifions et protégeons les sites naturels les plus importants pour le climat, la biodiversité et les populations. Avec des bureaux dans 30 pays et des projets dans plus de 100 pays, Conservation International s’associe aux gouvernements, aux entreprises, à la société civile, aux peuples autochtones et aux communautés locales pour aider les populations et la nature à prospérer ensemble. Rendez-vous sur Conservation.org pour en savoir plus et suivez notre travail sur Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et YouTube.

À propos du Laboratoire de restauration forestière (LARF-UFV)

Le LARF est un laboratoire dédié à la recherche et au conseil technique dans le domaine de la restauration forestière, rattaché à l’une des principales institutions d’enseignement et de recherche du Brésil, l’Université fédérale de Viçosa (UFV). Coordonné par le professeur Sebastião Venâncio Martins, également titulaire d’une bourse de productivité de recherche de niveau 1A du CNPq, le LARF mène des projets de restauration écologique dans divers biomes brésiliens ; son partenariat avec TIG et TTG Brasil étant notamment à l’origine de l’une des plus grandes expériences de restauration du Cerrado au monde.

____________________ 1 Le plus grand fonds jamais levé à ce jour, axé sur les projets « greenfield », le reboisement et la restauration, selon un article publié par Agri Investor en janvier 2026 et sur la base de données tierces publiées par Preqin en mars 2026. Expand

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