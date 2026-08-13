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Vantage Data Centers en Nebius breiden AI-infrastructuur in VK uit met eerste implementatie in South Wales AI Growth Zone

De implementatie voegt AI-capaciteit met hoge dichtheid en NVIDIA-technologie toe aan de Newport-campus van Vantage, ter ondersteuning van de ambitie van het VK om de binnenlandse rekenkracht voor AI op te schalen en ter versterking van de positie van Zuid-Wales als strategische hub voor digitale infrastructuur

original CWL13 data center at Vantage’s Newport, Wales, campus.

CWL13 data center at Vantage’s Newport, Wales, campus.

DENVER & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van hyperscale-datacentercampussen, en Nebius (Nasdaq: NBIS), een AI-cloudbedrijf, hebben vandaag een overeenkomst aangekondigd voor de implementatie van AI-infrastructuur met hoge dichtheid en NVIDIA-technologie op de CWL1-campus van Vantage in Newport, Wales. Dit project markeert de eerste aangekondigde commerciële toezegging voor capaciteit in de South Wales AI Growth Zone en speelt in op de groeiende vraag in het Verenigd Koninkrijk naar binnenlandse rekenkracht voor AI.

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Contacts

Contactpersonen voor de pers
Mark Freeman
Vantage Data Centers
mfreeman@vantage-dc.com
+1-202-680-4243

Robin Bectel
REQ voor Vantage Data Centers
vdc@req.co
+1-202-936-6335

Nigel Parker
Fulfil Communications voor Vantage Data Centers, EMEA
nigelp@fulfilcom.com
+44-(0)-7778-872-457

Industry:

Vantage Data Centers

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Contacts

Contactpersonen voor de pers
Mark Freeman
Vantage Data Centers
mfreeman@vantage-dc.com
+1-202-680-4243

Robin Bectel
REQ voor Vantage Data Centers
vdc@req.co
+1-202-936-6335

Nigel Parker
Fulfil Communications voor Vantage Data Centers, EMEA
nigelp@fulfilcom.com
+44-(0)-7778-872-457

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