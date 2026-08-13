Vantage Data Centers en Nebius breiden AI-infrastructuur in VK uit met eerste implementatie in South Wales AI Growth Zone

DENVER & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van hyperscale-datacentercampussen, en Nebius (Nasdaq: NBIS), een AI-cloudbedrijf, hebben vandaag een overeenkomst aangekondigd voor de implementatie van AI-infrastructuur met hoge dichtheid en NVIDIA-technologie op de CWL1-campus van Vantage in Newport, Wales. Dit project markeert de eerste aangekondigde commerciële toezegging voor capaciteit in de South Wales AI Growth Zone en speelt in op de groeiende vraag in het Verenigd Koninkrijk naar binnenlandse rekenkracht voor AI.

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