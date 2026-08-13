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BTG Pactual TIG e Conservation International raggiungono 20.000 ettari di Cerrado in fase di ripristino, accelerando la strategia di riforestazione in America Latina, aumentando la biodiversità e gli impatti sociali

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) e Conservation International oggi hanno annunciato che il ripristino di ecosistemi nativi è in corso in oltre 20.000 ettari del bioma Cerrado in Brasile, segnando una notevole accelerazione della strategia dell'azienda per la riforestazione dell'America Latina. Stando ai dati registrati dal Brazilian Restoration and Reforestation Observatory, l'Osservatorio brasiliano per il ripristino e la riforestazione, una piattaforma indipendente che traccia e mappa il ripristino della vegetazione nativa, questo consolida ulteriormente la posizione della strategia come il più grande impegno mai intrapreso per il ripristino nella regione. Conservation International serve da Impact Adviser per l'impatto sociale e ambientale.

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