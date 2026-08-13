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Tecnotree توقّع اتفاقية متعددة السنوات بقيمة 17.5 مليون دولار أمريكي مع أحد مزوّدي خدمات الاتصالات الحاليين في الأمريكتين

--(BUSINESS WIRE)--إسبو، فنلنداأعلنت شركة Tecnotree، المزود العالمي لأنظمة دعم الأعمال الرقمية (BSS) المعتمدة على تقنيات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي، وحلول التحول الرقمي لمزودي خدمات الاتصالات، عن توقيع اتفاقية جديدة متعددة السنوات والمناطق مع أحد عملائها الحاليين من مزودي خدمات الاتصالات في الأمريكتين.

وتعكس هذه الاتفاقية مواصلة Tecnotree تركيزها على توطيد علاقاتها طويلة الأمد مع العملاء، من خلال منصاتها وخدماتها الرقمية المتقدمة المعتمدة على تقنيات الجيل الخامس (5G) والمصمَّمة بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن مزوّدي خدمات الاتصالات من تحديث عملياتهم التشغيلية، وتسريع وتيرة ابتكار الخدمات، والارتقاء بتجارب العملاء. كما تواصل Tecnotree دعم أولويات التحول الرقمي المتطورة لمشغّلي الاتصالات في مختلف أنحاء العالم.

وصرَّحت Padma Ravichander، الرئيسة التنفيذية لشركة Tecnotree: "تظل منطقة الأمريكتين سوقًا مهمة لشركة Tecnotree، حيث تواصل الشركة دعم مزوّدي خدمات الاتصالات من خلال حلول تُبسّط العمليات التشغيلية، وتعزّز مرونة الأعمال، وتُسهم في تحقيق قيمة مستدامة عبر خدمات رقمية من الجيل التالي".

نبذة عن Tecnotree

تُعدّ Tecnotree مزودًا عالميًا لأنظمة دعم الأعمال الرقمية (BSS) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وحلول التحول الرقمي المخصصة لمزوّدي خدمات الاتصالات. وتتيح منصتها القابلة للتركيب لمشغّلي الاتصالات تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق عوائد من نماذج أعمال جديدة، وتقديم تجارب رقمية ذكية ومخصّصة. شركة Tecnotree مُدرجة في بورصة ناسداك هلسنكي بالرمز (TEM1V). للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: www.tecnotree.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

Media Contact
Prianca Ravichander
الرئيسة التنفيذية للتسويق والعمليات التجارية في Tecnotree
marketing@tecnotree.com

Industry:

Tecnotree

HEX:TEM1V
Details
Headquarters: Espoo, Finland
CEO: Padma Ravichander
Employees: 1000
Organization: PUB
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Contacts

Media Contact
Prianca Ravichander
الرئيسة التنفيذية للتسويق والعمليات التجارية في Tecnotree
marketing@tecnotree.com

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