Vantage Data Centers e Nebius ampliano l'infrastruttura AI nel Regno Unito con la prima installazione nella South Wales AI Growth Zone
Vantage Data Centers e Nebius ampliano l'infrastruttura AI nel Regno Unito con la prima installazione nella South Wales AI Growth Zone
L'installazione aggiungerà capacità di intelligenza artificiale ad alta densità alimentata da NVIDIA nel campus di Vantage a Newport, supportando l'ambizione britannica di aumentare la capacità di calcolo dell'AI a livello nazionale e rafforzare il Galles meridionale come centro strategico di infrastruttura digitale
DENVER e LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, un fornitore leader globale di campus hyperscale di data center, e Nebius (Nasdaq: NBIS), l'azienda di cloud di intelligenza artificiale, oggi hanno annunciato un accordo per la realizzazione di un'infrastruttura di AI ad alta densità alimentata da NVIDIA presso il CWL1 campus di Vantage a Newport, in Galles. L'installazione rappresenta il primo impegno di capacità commerciale annunciato nella South Wales AI Growth Zone (Area di crescita dell'AI nel Galles meridionale) e supporterà la crescente domanda nel Regno Unito di capacità di calcolo dell'AI a livello nazionale.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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