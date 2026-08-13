Tecnotree ondertekent een meerjarige overeenkomst van USD 17,5 miljoen met een bestaande provider van communicatiediensten in het Amerikaanse continent

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, een internationale aanbieder van 5G en op AI gebaseerde digitale BSS (Business Support Systems) en oplossingen voor digitale transformatie voor providers van communicatiediensten, maakt bekend dat het bedrijf een nieuwe, meerjarige multiregionale overeenkomst heeft ondertekend met een bestaande provider van communicatiediensten in het Amerikaanse continent.

Deze overeenkomst is een weerspiegeling van Tecnotree’s continue focus op de uitbreiding van klantenrelaties op lange termijn via zijn 5G- en op AI gebaseerde digitale platformen en services waarmee providers van communicatiediensten bedrijfsactiviteiten kunnen moderniseren, de innovatie van hun diensten versnellen en de ervaringen van klanten verbeteren. Tecnotree blijft de veranderende prioriteiten inzake digitale transformatie van operatoren over de hele wereld steunen.

“Het Amerikaanse continent blijft een belangrijke markt voor Tecnotree, waar het bedrijf providers van communicatiediensten blijft ondersteunen met oplossingen die de activiteiten vereenvoudigen, bedrijfssoepelheid mogelijk maken en duurzame waarde creëren aan de hand van digitale services van de volgende generatie,” verklaart Padma Ravichander, CEO van Tecnotree.

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